Phim Jason Statham đấu cá mập nhiều hành động nhưng lỏng kịch bản

Phim Jason Statham đấu cá mập khổng lồ đứng đầu phòng vé

The Meg do Jon Turteltaub đạo diễn, kể về cuộc chiến đấu của một nhóm người với loài cá mập kỳ dị. Trung tâm nghiên cứu Mana One khám phá ra một vùng đại dương sâu hơn cả rãnh Mariana (điểm sâu nhất ở biển ngoài đời) và cử ba nhà khoa học xuống thăm dò. Tại đây, tàu ngầm bị một sinh vật khổng lồ tấn công nên hư hỏng và không thể quay về.

Chủ trung tâm nghiên cứu - tiến sĩ Zhang (Triệu Văn Tuyên đóng) - đến Thái Lan để thuyết phục thợ lặn Jonas Taylor (Jason Statham đóng) trợ giúp. Jonas vốn là một chuyên gia giải cứu trên biển nhưng hiện sống ẩn dật sau một sai lầm khiến anh bị kết luận có vấn đề tâm lý. Anh giải thoát được tàu ngầm nhưng công tác cứu hộ vô tình khiến những con cá mập Megalodon thoát khỏi vùng tầng sâu và tiến vào thế giới bên trên. Jonas cùng nhà hải dương học Suyin (Lý Băng Băng đóng) phải can thiệp trước khi chúng tiến vào bờ gây thảm họa.

Quái vật biển sâu gieo rắc kinh hoàng trong The Meg

The Meg là sự pha trộn của chủ đề quái vật khổng lồ với dòng phim kinh dị về cá mập. Sau thành công của Jaws (1975) do Steven Spielberg đạo diễn, nhiều nhà làm phim tiếp tục đưa cá mập lên màn ảnh. Họ biến tấu để tạo ra cá mập thông minh, cá mập có thể lên bờ rồi tới những thể đột biến quái dị. Ở dự án mới, các biên kịch dựa trên tiểu thuyết Meg: A Novel of Deep Terror của Steve Alten để tạo ra cá mập khổng lồ. Phần tạo hình bám sát những nghiên cứu khảo cổ về Megalodon - vốn là loài có thật đã tuyệt chủng từ hơn hai triệu năm trước. Nó được cho là có chiều dài lên đến 20 mét và lực cắn có thể làm bẹp dúm một chiếc xe hơi.

Quái thú biển sâu trên phim ấn tượng nhờ kích thước to lớn, lớp da xù xì và hàm răng lởm chởm. Cảnh cá mập táp vào cá voi tạo ra mảng thịt khổng lồ hay đoạn tấn công những người đang bơi thể hiện mức độ tàn bạo của loài vật này. Tuy nhiên, khác với các tựa phim nổi bật gần đây về cá mập, The Meg thiên về hành động hơn kinh dị. Ở điểm này, tác phẩm khá giống nhiều bom tấn hè với các pha truy đuổi, đọ sức gay cấn, lấy trung tâm là nhân vật chính cơ bắp và có kỹ năng đặc biệt.

Dự án có kinh phí hơn 130 triệu USD có nhiều cảnh kỹ xảo cá mập khá đẹp.

Kiểu nhân vật nam tính, mạnh mẽ như vậy không gây nhiều khó khăn cho Jason Statham. Với khả năng võ thuật, cơ thể dẻo dai cùng kinh nghiệm diễn hành động ở loạt Transporter, The Expendables và Fast & Furious, tài tử 51 tuổi có các động tác nhanh gọn, đẹp mắt. Ngoài ra, thần thái của anh cũng thể hiện sự tự tin của một người hùng biết rõ mình đang làm gì và cần làm gì. Điều thú vị là ngoài đời, Jason Statham cũng xuất thân là một vận động viên lặn và từng thi đấu cho nước Anh ở đại hội thể thao Commonwealth Games năm 1990.

Sao Hoa ngữ Lý Băng Băng tương đối tròn vai với vẻ ngoài trẻ hơn tuổi và khả năng phát âm tiếng Anh tốt. Nhờ ưu thế này, diễn viên 45 tuổi thường xuyên xuất hiện trong các bom tấn Hollywood như Resident Evil: Retribution và Transformers: Age of Extinction. Ngoài ra, nhân vật cô bé tám tuổi thông minh Meiying (Sophia Cai đóng) cũng gây ấn tượng và giúp vài cảnh phim duyên dáng hơn.

Jason Statham (trái) và Lý Băng Băng xứng đôi trên phim.

The Meg lồng ghép một số thông điệp xã hội khi nhắc đến sự tàn phá của con người qua việc khai thác vi cá mập. Nhân vật tiến sĩ Zhang cũng nêu lên thực trạng đáng buồn về cái vòng luẩn quẩn của con người - khám phá rồi giết hại các loài động vật trong tự nhiên. Tuy nhiên, đường dây kịch bản chính của phim chỉ ở mức trung bình. Các diễn biến được liên kết với nhau khá yếu khiến The Meg như được chắp nối từ các phần riêng biệt. Một vài trích đoạn khá lê thê.

Hãng phim hạn chế bạo lực, lồng ghép yếu tố hài hước để phim được dán nhãn 13+ ở Mỹ (16+ ở Việt Nam). Lựa chọn này giúp The Meg tiếp cận nhiều đối tượng hơn nhưng có thể khiến một số khán giả chưa hài lòng vì phim chưa đủ khốc liệt, máu me. Các nhân vật mô tả Megalodon như một hung thần đại dương nhưng họ đối mặt nó theo cách khá khinh suất, đôi khi có những câu đùa không phù hợp tình huống. Nhiều nhân vật phụ thiếu chiều sâu và sự phát triển tâm lý để gây ấn tượng. Trong khi đó, yếu tố khoa học, kỹ thuật mờ nhạt khi các thông tin về chênh lệch nhiệt độ, áp suất, ánh sáng giữa các tầng biển sâu còn sơ sài hoặc khá phi lý. Điểm trừ này giống với một bom tấn giải trí gần đây là Skyscraper của The Rock đóng chính.

Cách phim The Meg của Jason Statham quay dưới nước Các cảnh dưới nước được quay ở một bể nước nhân tạo trong trường quay, sau đó các chi tiết kỹ xảo sẽ được thêm vào để trích đoạn giống như đang diễn ra ở biển.

Minh Dương