Phim hay trên truyền hình tuần đầu tháng 4

Phim hay trên truyền hình tuần cuối tháng 3 / 10 trailer phim hấp dẫn nhất tuần qua

1. The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia (HBO)

Đạo diễn: Tom Elkins

Diễn viên: Chad Michael Murray, Abigail Spencer, Katee Sackoff

Thể loại: Kinh dị

Lịch chiếu: 22:00 (5/4)

Phần hai của bộ phim kinh dị nói về "Nỗi ám ảnh tại Connecticut", đưa khán giả làm quen với gia đình Wyrick - những người mới chuyển tới vùng Georgia hoang vắng để thoát khỏi sự ồn ào của đô thị. Nhưng trong quá trình làm quen với nơi ở mới này, cô con gái Heidi (Emily Lynd thủ vai) nhận ra sự xuất hiện của một linh hồn có tên "ông Gordy".

Lần theo dấu vết của những đồ vật trong nhà, lịch sử cũng như các hiện tượng kỳ bí, người cha Andy (Chad Michael Murray) nhận ra rằng trong quá khứ từng có một sự kiện kinh hoàng xảy ra trong căn nhà họ đang ở và khiến các oan hồn mãi không thể siêu thoát. Giờ đây, gia đình Wyrick phải tìm ra cách để những hồn ma kia ngủ yên, bằng không cuộc sống của họ sẽ luôn bị đe dọa.

2. Will (HBO)

Đạo diễn: Ellen Perry

Diễn viên: Damian Lewis, Bob Hoskins, Rebekah Staton

Thể loại: Thể thao, Chính kịch

Lịch chiếu: 10:15 (6/4)

Cậu nhóc 11 tuổi Will (Perry Eggleton) là cổ động viên trung thành của đội bóng nước Anh Liverpool. Cuộc đời cậu thay đổi một cách bất ngờ, khi người cha Gareth (Damien Lewis) vắng mặt lâu ngày của Will quay lại với một cặp vé xem trận chung kết Champion League 2005 tại Istanbul giữa Liverpool và Ac Milan. Trước khi hai cha con lên đường, Gareth đột ngột qua đời, bỏ lại Will vĩnh viễn.

Để tìm lại ý nghĩa cuộc sống, Will vẫn quyết định đi tới Istanbul. Trên hành trình này, cậu không hề đơn độc mà còn làm quen với một cựu cầu thủ Bosnia phải giải nghệ do nội chiến nước này. Hai người đồng hành tới Istanbul trong một chuyến đi khiến họ nhận ra rằng không bao giờ quá trễ để mơ mộng.

3. Beverly Hills Cop (Cinemax)

Đạo diễn: Martin Best

Diễn viên: Eddie Murphy, Jude Reinhold

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu

Lịch chiếu: 12:00 (6/4)

Axel Foley (Eddie Murphy) là viên cảnh sát mất đi người bạn thân thiết Mikey. Hung thủ là một người đàn ông bí ẩn có tên Zack - sinh sống, làm việc tại Beverly Hills. Bám đuổi theo Zack tới tận đây, Axel phát hiện thêm rằng Zack là tay sai của ông trùm ma túy Victor Maitland, kẻ sử dụng triển lãm nghệ thuật để làm bình phong buôn bán chất cấm. Cùng sự trợ giúp của những đồng nghiệp tại Beverly Hills, Axel quyết tâm ngăn chặn những kẻ như Maitland và Zack để chúng không thể hãm hại thêm bất kỳ ai được nữa.

4.The Hunted (Cinemax)

Đạo diễn: J.F. Lawton

Diễn viên: Christopher Lambert, John Lone, Joan Chen

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu

Lịch chiếu: 20:15 (6/4)

Paul (Christopher Lambert) là chuyên gia máy tính và thường xuyên công tác ở Tokyo, Nhật Bản. Trong một chuyến công tác, anh gặp một phụ nữ quyến rũ và đầy bí ẩn. Paul không ngờ đây là khởi đầu cho chuỗi ngày gian nan. Chuyên gia máy tính là người duy nhất đã nhìn thấy mặt của thủ lĩnh ninja và việc này khiến tính mạng anh gặp nguy hiểm ...

5. Unbreakable (Star Movies)

Đạo diễn: M. Night Shyamalan

Diễn viên: Bruce Willis, Samuel L. Jackson

Thể loại: Ly kỳ, Bí ẩn

Lịch chiếu: 23:10 (4/4)

Tỉnh dậy sau một tai nạn tàu hỏa thảm khốc, David (Bruce Willis) được bác sĩ cho biết mình là người duy nhất sống sót trong số hàng trăm hành khách. Bất ngờ hơn, anh hoàn toàn lành lặn và không hề bị một vết trầy trên người. Nhiều người cho rằng đây là phép lạ nhưng người đàn ông kỳ quặc Price (Samuel L. Jackson) lại cho rằng David là người được Đấng tối cao cử xuống - bằng chứng là anh chưa bao giờ bị ốm hay thương tích.

Dần dần, David nhận ra những điều mà Price nói không phải không có lý... Phim do đạo diễn M. Night Shyamalan của The Sixth Sense thực hiện. Tác phẩm từng gây tiếng vang khi ra mắt năm 2000 nhờ nội dung ly kỳ và cái kết bất ngờ.

6. The Croods (Star Movies)

Đạo diễn: Kirk De Micco, Chris Sanders

Diễn viên lồng tiếng: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

Thể loại: Hoạt hình, Phiêu lưu, Hài hước

Lịch chiếu: 20:00 (5/4)

Nhân vật chính của bộ phim hoạt hình có bối cảnh thời tiền sử này là sáu thành viên nhà Crood, mỗi người một vẻ - trong đó nổi bật nhất là người cha luôn sống theo nguyên tắc Grug (Nicolas Cage lồng tiếng) và cô con gái mới lớn bướng bỉnh Eep (Emma Stone). Eep luôn mơ mộng được thoát ra khỏi cuộc sống gò bó trong hang động, bất chấp những hiểm nguy rình rập bên ngoài.

Trong lần đi ra ngoài giữa đêm, cô bé gặp gỡ một chàng trai tiền sử thông thái có tên Guy (Ryan Reynolds) và con thú nuôi Belt. Sau khi hang động mà gia đình Crood trú ngụ bị phá hủy do một cơn địa chấn, cả nhà quyết định đi theo chàng Guy thông minh sáng dạ với nhiều phát kiến thú vị. Cùng nhau, họ hướng về ngày mai với cuộc sống tươi đẹp theo hứa hẹn của Guy ...

Thịnh Joey