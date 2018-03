Phim hay trên truyền hình tuần cuối tháng 5

Phim hay trên truyền hình tuần bốn tháng 5 / Phim hay trên truyền hình tuần ba tháng 5

1. Elizabethtown (HBO)

Đạo diễn: Cameron Crowe

Diễn viên: Orlando Bloom, Kirsten Dunst, Susan Sarandon

Thể loại: Lãng mạn

Lịch chiếu: 9:40 (31/5)

Nhà thiết kế giày Drew Taylor (Orlando Bloom thủ vai) tưởng như đang sở hữu tất cả bỗng chốc trắng tay. Anh mất việc sau khi khiến công ty thiệt hại gần một tỷ USD và bị bạn gái rời bỏ sau sự cố trên. Không những vậy, anh còn được gia đình báo tin rằng cha mình qua đời. Trở về quê nhà để dự tang cha, Drew vô tình gặp gỡ cô tiếp viên hàng không xinh đẹp Claire (Kirsten Dunst) và không ngờ rằng đây sẽ là khởi đầu cho một trang mới trong cuộc đời anh.

2. Fast & Furious 6 (HBO)

Đạo diễn: Justin Lin

Diễn viên: Paul Walker, Vin Diesel, Dwayne Johnson

Thể loại: Hành động, Ly kỳ

Lịch chiếu: 22:00 (31/5)

Sau phi vụ cướp 100 triệu USD tại Rio trong Fast Five, nhóm của Dom (Vin Diesel) đường ai nấy đi, quy về ở ẩn. Nhưng sự yên bình đó không kéo dài được lâu khi viên cảnh sát Luke Hobbs (Dwayne Johnson) tìm đến Dom và Brian (Paul Walker) với lời đề nghị họ cộng tác để truy bắt một nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Được cầm đầu bởi cựu quân nhân Owen Shaw (Luke Evans), băng nhóm xuất quỷ nhập thần này lên kế hoạch đánh cướp một thiết bị quân đội có trị giá hàng tỷ USD.

Dom quyết định đồng ý giúp đỡ Hobbs sau khi được biết rằng người tình cũ Letty (Michelle Rodriguez) vẫn còn sống và đang là thuộc hạ của Owen. Anh hiệu triệu các đồng đội cũ từ khắp nơi trên thế giới để trợ giúp trong cuộc đối đầu với kẻ thù nguy hiểm nhất của họ từ trước tới nay, với những cuộc truy đuổi “quá nhanh, quá nguy hiểm” qua nhiều quốc gia.

3. One in the Chamber (Cinemax)

Đạo diễn: William Kaufman

Diễn viên: Cuba Gooding Jr., Dolph Lundgren, William Kaufman

Thể loại: Hành động

Lịch chiếu: 19:00 (31/5)

Ray Carver (Cuba Gooding Jr.) là một gã sát thủ hai mặt phục vụ cho hai nhóm mafia đối địch nhau. Sau khi thất bại trong một điệp vụ, hắn khiến ông trùm một gia đình mafia tức giận và thuê sát nhân huyền thoại của Nga, Alexei Andreev (Dolph Lundgren) thủ tiêu Ray.

Tuy nhiên, sau khi nhận ra mình đang mắc kẹt giữa một cuộc chiến giữa các băng đảng, hai sát thủ này quyết định hợp tác nhằm tiêu diệt mọi thành viên mafia thuộc thế giới ngầm của Prague...

4.The Glimmer Man (Cinemax)

Đạo diễn: John Gray

Diễn viên: Steven Seagal, Keenen Ivory Wayans, Bob Gunton

Thể loại: Hành động

Lịch chiếu: 20:30 (31/5)

Hai viên thám tử Jack Cole (Steven Seagal) và Jim Campbell (Keenen Wayans) chẳng hề có điểm nào tương đồng song lại bị cấp trên ghép cặp để cùng xử lý một vụ án. Để có thể giải quyết được vụ trọng án này - với một tên giết người hàng loạt đang ra tay liên tục - họ buộc phải gạt bỏ những bất đồng và hợp tác với nhau.

Khi mà số lượng nạn nhân của tên sát nhân cứ ngày một tăng, Cole lại phát hiện ra một manh mối nguy hiểm hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng trước đó...

5. Java Heat (Star Movies)

Đạo diễn: Conor Allyn

Diễn viên: Kellan Lutz, Verdi Solaiman, Mickey Rourke

Thể loại: Hành động

Lịch chiếu: 18:10 (31/5)

Có sự tham gia của ngôi sao Twilight, Kellan Lutz, và diễn viên kỳ cựu Mickey Rourke, Java Heat là bộ phim hành động có bối cảnh tại Indonesia. Sau một vụ đánh bom tự sát tại đây, nhân viên FBI tới từ Mỹ là Jakes Travers (Kellen Lutz) hợp tác với một cảnh sát đạo Hồi có tên Hashim (Ario Bayu) nhằm truy tìm kẻ đứng sau hành động khủng bố trên.

Lần theo dấu vết, họ được biết về sự hiện diện của tên tội phạm quốc tế Malik (Mickey Rourke), người đang lên kế hoạch cùng đồng bọn thực hiện những tội ác sẽ làm rúng động đất nước vạn đảo...

6. Olympus Has Fallen (Star Movies)

Đạo diễn: Antoine Fuqua

Diễn viên: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman

Thể loại: Hành động

Lịch chiếu: 20:00 (31/5)

Tài tử nổi tiếng với bộ phim 300, Gerard Butler, vào vai cựu mật vụ Mỹ Mike Banning - người từng là vệ sĩ tin cẩn của tổng thống Benjamin (Aaron Eckhart) song đã lui về làm công việc bàn giấy sau một sự cố trong quá khứ. Mọi chuyện rắc rối bắt đầu xảy ra vào ngày 5/7, chỉ một ngày sau Quốc khánh Mỹ, khi tổng thống có cuộc gặp với thủ tướng Lee của Hàn Quốc tại Nhà Trắng. Khi hai nhà lãnh đạo đang bàn bạc, một chiếc máy bay chiến đấu bất ngờ lao vào không phận Washington, xả súng liên tục vào người dân và chuyển tới mục tiêu là Nhà Trắng.

Chứng kiến cảnh tượng trên từ văn phòng ở Bộ Ngân khố, Banning lập tức chạy tới Nhà Trắng để yểm chợ cho các đồng nghiệp cũ. Ở bên trong, hầu hết mọi nhân viên an ninh đều bị vô hiệu hóa và số phận các nhà lãnh đạo giờ đây nằm cả trong tay của Kang Yeonsak (Rick Yune) - một tên khủng bố Triều Tiên trà trộn vào hàng ngũ Hàn Quốc. Giờ đây, Mike là niềm hy vọng duy nhất của tổng thống Benjamin cũng như nước Mỹ trước những hiểm họa khủng bố chết chóc.

Thịnh Joey