Phim hay trên truyền hình tuần cuối tháng 11

Phim hay trên truyền hình tuần ba tháng 11 / Phim hay trên truyền hình tuần hai tháng 11

1. Constantine (HBO)

Đạo diễn: Francis Lawrence

Diễn viên: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia Labeouf

Thể loại: Giả tưởng, Ly kỳ, Hành động

Lịch chiếu: 21:00 (30/11)

Tên tuổi Keanu Reeves đang nóng dần trở lại khi bom tấn 47 Ronin mà anh thủ vai chính chuẩn bị khởi chiếu vào cuối tháng 12. Constantine là bộ phim dành cho người hâm mộ tài tử này, trong đó Reeves vào vai viên thám tử có khả năng siêu nhiên John Constantine. Từng tới địa ngục khi còn trẻ do gây ra tội lỗi, giờ trách nhiệm của anh tại chốn dương gian là làm việc thiện với hy vọng được lên thiên đường.

Một ngày nọ, anh được người phụ nữ Angela Dodson (Rachel Weisz thủ vai) nhờ điều tra cái chết bí ẩn của em gái song sinh Isabel. Trong quá trình điều tra, John nhận ra rằng ác quỷ đang tìm cách lọt vào thế giới loài người và anh sẽ phải đối đầu với chúa quỷ Satan trong cuộc chiến này...

2. Scooby Doo! Curse of the Lake Monster (HBO)

Đạo diễn: Brian Levant

Diễn viên: Robbie Amell, Hayley Kiyoko, Kate Melton

Thể loại: Gia đình, Hài hước

Lịch chiếu 09:15 (30/11)

Nhóm Mystery Inc. chuyên giải đáp những bí mật đã trở nên thân thuộc với nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là thiếu nhi qua loạt phim hoạt hình Scooby Doo! Chú chó nổi tiếng này cùng những người bạn Fred, Daphne, Velma và Shaggy đã giúp giải biết bao vụ án ma quỷ, và trong Curse of the Lake Monster, sứ mệnh của họ lại được tiếp tục.

Khi đang đi nhận việc làm mùa hè tại khu vực của ông chú Daphne, nhóm Mystery Inc. bất ngờ gặp những sự kiện kỳ bí không thể giải thích nổi tại chiếc hồ ở đó. Sự việc này gây hoang mang cho người dân, buộc năm người bạn lại phải xắn tay vào điều tra và dẫn tới những phát hiện bất ngờ.

3. 30 Minutes or Less (Cinemax)

Đạo diễn: Ruben Fleisher

Diễn viên: Jesse Eisenberg, Danny McBride

Thể loại: Hài hước, Hành động

Lịch chiếu: 22:00 (29/11)

Nick (Jesse Eisenberg) là một anh chàng giao pizza đen đủi khi trong lúc thực hiện công việc, anh chẳng những không được tiền boa mà còn bị... bắt cóc. Kẻ bắt cóc anh là hai gã đầu óc không bình thường và nuôi mộng làm giàu bằng cách cướp nhà băng. Song không có gan thực hiện nên chúng đã bắt Nick đi cướp 100.000 USD thay chúng và đe dọa nếu anh không có tiền đúng hẹn thì chúng sẽ cho phát nổ quả bom gắn trên người Nick.

Hoảng sợ tột cùng, Nick bèn nhờ tới sự trợ giúp của cậu bạn thân Chet và dẫn tới những tình huống dở khóc dở cười mà ban đầu hai gã chủ mưu có nằm mơ cũng chẳng thể thấy nổi.

4. The Thomas Crown Affair (Cinemax)

Đạo diễn: John McTiernan

Diễn viên: Pierce Brosnan, Rene Russo

Thể loại: Ly kỳ, Lãng mạn

Lịch chiếu: 19:10 (30/11)

Tên tuổi Pierce Brosnan gắn liền với vai diễn điệp viên 007 hào hoa nhưng trong The Thomas Crown Affair, tài tử này lại là một tay chơi vi phạm pháp luật. Thomas (Brosnan) là một tỷ phú tài ba và có đủ mọi thứ mình muốn, từ những tòa biệt thự, siêu xe cho tới mọi cô gái. Tuy nhiên, việc có được mọi thứ quá dễ dàng khiến người đàn ông này cảm thấy nhàm chán và ông quyết định thử đánh cắp một kiệt tác hội họa: bức tranh của Claude Monet.

Mọi chuyện diễn ra trót lọt nhưng Thomas không ngờ rằng vẫn có người nghi ngờ mình là nữ thám tử Catherine Banning (Rene Russo). Cô tìm mọi cách để lấy lại bức tranh cho hãng bảo hiểm nhưng không ngờ vẻ quyến rũ của Thomas lại khiến cô rung động. Bất ngờ thay, Thomas cũng nảy sinh tình cảm với Catherine, dẫn tới một cuộc đối đầu “mèo vờn chuột” xoay quanh bức tranh và trái tim của hai đấu thủ.

5. The Simpsons Movie (Star Movies)

Đạo diễn: David Silverman

Diễn viên lồng tiếng: Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright

Thể loại: Hoạt hình, Hài hước

Lịch chiếu: 16:35 (30/11)

The Simpsons là một trong những loạt phim truyền hình kinh điển kéo dài từ năm 1989 cho tới nay và trở thành một biểu tượng văn hóa đương đại của nước Mỹ. The Simpsons Movie là sự tri ân đặc biệt cho chương trình này, mang tới cho người hâm mộ cơ hội được gặp những nhân vật Homer, Marge, Bart... trên màn ảnh rộng.

Trong phim, Homer vô tình gây ra một sự cố khiến cả thị trấn Springfield chìm trong khủng hoảng. Người dân nơi đây lập tức tìm nhà Simpsons để hỏi tội khiến những thành viên gia đình này phải loay hoay đối phó bằng đủ phương pháp. Với sự hài hước dễ hiểu, đây là bộ phim dễ xem và khán giả có thể thấy thích thú dù không theo dõi chương trình gốc.

6. Hansel & Gretel: Witch Hunters (Star Movies)

Đạo diễn: Tommy Wirkola

Diễn viên: Jeremy Renner, Gemma Arteton

Thể loại: Giả tưởng, Hành động

Lịch chiếu: 20:00 (30/11)

Nếu như trong chuyện cổ Grimm, Hansel và Gretel là hai anh em bị lạc vào căn nhà bánh kẹo của mụ phù thủy và tiêu diệt được được nhân vật ác độc này thì trong phiên bản điện ảnh, đó mới chỉ là sự khởi đầu. Sau khi thoát khỏi căn nhà phù thủy, người anh Hansel (Jeremy Renner) và cô em gái xinh đẹp Gretel (Gemma Arterton) trở thành những chuyên gia trừ gian diệt bạo ở khắp nơi. Với vũ khí là khẩu súng hiện đại cùng chiếc nỏ, hai anh em là hung thần đối với mọi phù thủy. Mọi chuyện chỉ trở nên khó khăn hơn với bộ đôi này khi họ tới Augsburg, nơi có những đứa trẻ đang mất tích một cách bí ẩn...

Dù được lấy nguyên tác là chuyện cổ tích, Hansel & Gretel: Witch Hunters không phải là bộ phim dành cho trẻ em mà chỉ phù hợp với người lớn bởi tác phẩm này có quá nhiều cảnh chiến đấu tương đối bạo lưc.

Thịnh Joey