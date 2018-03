Phim hay trên truyền hình tuần bốn tháng 7

Phim hay trên truyền hình tuần ba tháng 7 / Phim hay trên truyền hình tuần hai tháng 7

1. As Good As It Gets (HBO)

Đạo diễn: James Brooks

Diễn viên: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnera

Thể loại: Hài hước

Lịch chiếu: 17:45 (25/7)

Ra mắt năm 1997, As Good As It Gets từng được 7 đề cử Oscar và chiến thắng tại hai hạng mục nam và nữ diễn viên chính cho hai diễn viên Jack Nicholson cùng Helen Hunt. Trong phim, ngôi sao gạo cội Nicholson vào vai nhà văn khó tính Melvin Udall. Ông thường xuyên tới dùng bữa tại tiệm cafe gần nhà và hay tỏ vẻ cục cằn với cô hầu bàn Carol Connelly (Helen Hunt).

Người hàng xóm Simon Bishop (Greg Kinnera) của Malvin cũng không tránh khỏi bị ông đả kích. Nhưng một ngày nọ, Simon bất ngờ gặp tai nạn và đành nhờ cậy Melvin chăm nom cho chú chó của mình. Kể từ đây, cuộc sống của tất cả đảo lộn theo một chiều hướng tích cực hơn...

2. The Smurfs 2 (HBO)

Đạo diễn: Raja Gosnell

Diễn viên: Hank Azaria, Neil Patrick Harris, Katy Perry

Thể loại: Phiêu lưu, Hài hước

Lịch chiếu: 20:00 (26/7)

The Smurfs 2 tiếp tục câu chuyện về cuộc đối đầu dài kỳ giữa những Xì Trum hiền lành thân thiện với lão phù thủy Gargamel (Hank Azaria). Sau khi thất bại trong âm mưu ở phần đầu, hắn đã cư ngụ lại thế giới loài người. Với phép thuật từ cây gậy thần, hắn khiến tất cả tin mình là một ảo thuật gia đại tài với những chiêu trò biến hóa.

Gargamel đã tạo ra Tí Hư - những sinh vật có ngoại hình giống Xì Trum nhưng tâm địa thì xấu xa. Hai Tí Hư được giao trách nhiệm tới làng Xì Trum để bắt cóc Tí Cô Nương (Katy Perry lồng tiếng) nhằm phục vụ cho một âm mưu đen tối. Vì chuyện này, Tí Vua cùng ba Tí khác đã buộc phải quay trở lại thế giới loài người, cầu viện anh bạn Patrick Winslow (Neil Patrick Harris) để giải cứu Tí Cô Nương...

3. Envy (Cinemax)

Đạo diễn: Barry Levinson

Diễn viên: Ben Stiller, Jack Black, Rachel Weisz

Thể loại: Hài hước

Lịch chiếu: 15:50 (26/7)

Tim (Ben Stiller) và Nick (Jack Black) là bạn đồng nghiệp, hàng xóm và vô cùng thân thiết. Tình bạn này bỗng rạn nứt với sự thành công một cách bất ngờ của Nick. Anh phát minh ra Vapoorizer, một bình xịt có thể làm bay hơi... phân chó và kiếm được cả một gia tài từ đó.

Bản thân Tim từng cười khẩy trước ý tưởng của Nick và từ chối hợp tác cùng bạn giờ đây lại phải nhìn Nick bằng ánh mắt ghen tỵ. Sự ghen ăn tức ở của Tim ngày một lớn dần lên, cho tới khi anh hoàn toàn mất kiểm soát và khiến bạn mình lâm vào tình cảnh dở khóc dở cười...

4. Wild Hogs (Cinemax)

Đạo diễn: Walt Becker

Diễn viên: Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence, William H. Macy

Thể loại: Hài hước

Lịch chiếu: 18:40 (27/7)

Bốn diễn viên Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence và William H. Macy thủ vai một nhóm bạn trung niên quyết định rong ruổi từ Cincinnati trên những chiếc xe mô-tô. Ban đầu, “tứ quái đi hoang” này chỉ định thoát khỏi cuộc sống hàng ngày buồn chán.

Nhưng trên đường đi, họ lại bất ngờ đụng độ với nhóm Del Fuegos - một hội lái xe mô-tô khét tiếng dữ dằn. Xích mích nảy ra giữa hai bên, khiến một chuyến đi tưởng như bình thường lại trở thành một kỷ niệm nhớ đời với bốn người đàn ông.

5. Planes (Star Movies)

Đạo diễn: Klay Hall

Diễn viên lồng tiếng: Dane Cook, Stacy Keach, Carlos Alazraqui

Thể loại: Hoạt hình, Phiêu lưu

Lịch chiếu: 20:00 (26/7)

Planes kể câu chuyện xoay quanh Dusty (Dane Cook), một chiếc máy bay rải phân bón và còn mắc chứng... sợ độ cao, nhưng lại mang trong mình một hoài bão lớn: tham gia cuộc đua máy bay vòng quanh thế giới. Giấc mơ ấy của anh chàng được vun vén từng ngày bởi người bạn thân là chiếc xe đổ nhiên liệu Chug (Brad Garrett), huấn luyện viên về cách bay cho Dusty hàng ngày.

Thế rồi cũng tới ngày chàng Dusty này ghi danh vào cuộc thi và bất ngờ vượt qua được vòng loại. Khi chuẩn bị phải cạnh tranh cùng những đối thủ sừng sỏ, cậu nhờ tới sự giúp đỡ của Skipper (Stacy Keach) – một máy bay chiến đấu huyền thoại. Dù có sự chuẩn bị kỹ càng Dusty vẫn không tránh khỏi cảm giác bị “ngợp” khi bắt đầu cuộc đua bên cạnh những chiếc máy bay lừng danh. Dẫu vậy, chàng “Hai Lúa đi đua” này vẫn cố gắng hết sức và tạo ra những bất ngờ đầy thú vị...

6. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (Star Movies)

Đạo diễn: Gore Verbinski

Diễn viên: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley

Thể loại: Phiêu lưu, Giả tưởng

Lịch chiếu: 21:35 (26/7)

Gã cướp biển “tưng tửng” Jack Sparrow có một món nợ với thuyền trưởng con tàu Flying Dutchman là Davy Jones. Nếu không thể tìm được trái tim bị cất giấu của Davy Jones, Jack sẽ phải gia nhập thủy thủ đoàn tới từ địa ngục của con tàu này vĩnh viễn. Để làm được điều đó, anh phải nhờ cậy tới sự giúp đỡ của đôi tình nhân Will (Orlando Bloom) và Elizabeth (Keira Knightley). Dù không muốn, để cứu lấy bản thân mình, Will một lần nữa phải lao vào một cuộc phiêu lưu điên rồ cùng Jack…

Thịnh Joey