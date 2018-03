Phim hay trên truyền hình tuần bốn tháng 10

Phim hay trên truyền hình tuần ba tháng 10 / Phim hay trên truyền hình tuần hai tháng 10

1. Notting Hill (HBO)

Đạo diễn: Roger Michell

Diễn viên: Julia Roberts, Hugh Grant

Thể loại: Tình cảm, Hài

Lịch chiếu: 15:55 (25/10)

Chàng - William Thacker (Hugh Grant thủ vai) - là một chủ tiệm sách tại Notting Hill, lận đận trong cả tình trường lẫn công việc. Nàng - Anna Scott (Julia Roberts) - là minh tinh xinh đẹp và được yêu thích nhất thế giới. Những tưởng khoảng cách xa vời vợi đó sẽ khiến họ chẳng bao giờ gặp nhau nhưng duyên số đã biến họ thành một cặp. Từ đây, William phải làm quen với những khó khăn trong cuộc sống với tư cách bạn trai một ngôi sao nổi tiếng.

Lãng mạn và ngọt ngào, Notting Hill là một trong những bộ phim tình cảm hay nhất thập niên 1990. Không chỉ cuốn hút với hai ngôi sao chính Hugh Grant và Julia Roberts, tác phẩm này còn có những ca khúc bất hủ, đi vào lòng người xem như She hay đặc biệt là When You Say Nothing At All.

2. Paranormal Activity 4 (HBO)

Đạo diễn: Henry Joost và Ariel Schulman

Diễn viên: Stephen Dunham, Katie Featherston

Thể loại: Kinh dị

Lịch chiếu: 23:15(26/10)

Là một phần trong loạt phim kinh dị hiện đại nổi tiếng, Paranormal Activity 4 sẽ tiếp tục hù dọa khán giả với nhân vật trung tâm mới là hai mẹ con cô gái trẻ Alex (Kathryn Newton). Câu chuyện xảy ra 5 năm sau sự mất tích của Katie (Katie Featherston) và cậu bé Hunter trong phần ba, Alex sống cùng mẹ tại một ngôi nhà ở ngoại ô và chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ xảy ra xung quanh từ khi có hai người hàng xóm mới chuyển đến...

Với phong cách found-footage (sử dụng các đoạn băng tư liệu), Paranormal Activity 4 có nhiều cảnh hù dọa đem lại cảm giác chân thực và phù hợp cho những ai thích cảm giác mạnh vào thời điểm lễ Halloween đã cận kề.

3. Resident Evil: Damnation (Cinemax)

Đạo diễn: Makato Kamiya

Diễn viên lồng tiếng: Matthew Mercer, Courtenay Taylor

Thể loại: Hoạt hình, Hành động

Lịch chiếu: 18:55 (25/10)

Dựa trên trò chơi điện tử nổi tiếng cùng tên, Resident Evil: Damnation kể về hành trình gian nan của điệp viên Mỹ Leon Kennedy tại Đông Âu. Được tin mật báo rằng nơi đây có dấu hiệu của vũ khí sinh học, anh tới để xác minh sự thật. Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt chân đến đây, chính phủ Mỹ lại ra lệnh cho Leon quay về ngay lập tức.

Quyết tâm tìm ra sự thật, Leon bất tuân lệnh cấp trên và lao vào ngôi làng, để rồi nhận ra sự thật kinh hoàng hơn cả những ác mộng tồi tệ nhất của anh. Những quái vật, xác sống... và nhiều thứ kỳ bí khác đang chờ đợi Leon để biến thế giới của anh thành địa ngục.

4. The Detonator (Cinemax)

Đạo diễn: Po Chih Leong

Diễn viên: Wesley Snipes, Silvia Colloca, Tim Dutton

Thể loại: Hành động

Lịch chiếu: 19:25 (26/10)

Sau điệp vụ tiêu diệt một băng nhóm buôn vũ khí quốc tế tại Bucharest, điệp viên Sonni (Wesley Snipes) được giao trọng trách bảo vệ cho Nadia Kaminski, vợ của một thành viên nhóm mafia kể trên. Thế nhưng căn nhà an toàn của CIA mà Nadia cư ngụ bằng một cách nào đó đã bị những tên tội phạm tìm được và tấn công.

Nhận ra rằng thông tin chỉ có thể bị lộ ra từ chính nội bộ CIA, Sonni quyết bảo vệ Nadia trước gọng kìm tội phạm và cả những đồng nghiệp biến chất, với sự giúp đỡ của người bạn Michael Shepard (William Hope).

5. In Time (Star Movies)

Đạo diễn: Andrew Niccol

Diễn viên: Justin Timberlake, Amanda Seyfried

Thể loại: Giả tưởng, Ly kỳ

Lịch chiếu: 19:10 (25/10)

Là một trong những bộ phim có ý tưởng độc đáo nhất những năm trở lại đây, In Time kể về một thế giới mà ở đó, con người sẽ bị giới hạn ở tuổi 25 và thời gian trở thành đơn vị tiền bạc theo nghĩa đen, giúp con người kéo dài thời gian sống. Nhân vật trung tâm của In Time là Will Salas (Justin Timberlake), một thanh niên xuất thân từ khu ổ chuột và thời gian sống chỉ tính bằng “ngày qua ngày, giờ qua giờ”.

Hàng ngày, hai mẹ con anh phải lao động chân tay để kiếm thời gian sống. Trong thế giới Will sống, người giàu có thì tồn tại mãi muôn đời, còn người nghèo phải chết trong lúc còn thanh xuân. Cách duy nhất để tiếp tục được sống là tất cả phải kiếm, đánh cắp hoặc được thừa kế thời gian. Số phận của Will thay đổi khi anh cứu một quý ông thế lực khỏi tay những tên trộm thời gian. Anh không ngờ rằng hành động đó sẽ đưa anh tới một cuộc phiêu lưu đầy gay cấn, với người đồng hành là cô gái xinh đẹp Sylvia (Amanda Seyfried).

6. The Possession (Star Movies)

Đạo diễn: Ole Bornedal

Diễn viên: Natasha Calis, Jeffrey Dean Morgan

Thể loại: Kinh dị

Lịch chiếu: 21:00 (25/10)

Gần đây, những bộ phim kinh dị với chủ đề tâm linh như Insidious hay đặc biệt là The Conjuring rất được khán giả ưa chuộng. Cùng phong cách này, The Possession có nhân vật trung tâm là cô bé Emily (Natasha Calis) và việc thế giới của cô bị đảo lộn từ tìm thấy một chiếc hộp gỗ cổ ở chợ đồ cũ. Tưởng như một món đồ lưu niệm bình thường nhưng khi mở chiếc hộp ra, nhiều sự kiện kỳ lạ xảy đến và biến Emily trở thành một người khác.

Clyde (Jeffrey Dean Morgan) – cha của Emily – nghi ngờ chiếc hộp có bí mật nào đó khi con gái anh ngày càng trở nên khác thường. Gia đình nhỏ này phải đối mặt với sự thật kinh hoàng bên trong chiếc hộp – một linh hồn quỷ dữ thách thức mọi sức mạnh trên đời, kể cả quyền năng của Chúa…

Thịnh Joey