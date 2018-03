Phim hay trên truyền hình tuần ba tháng 4

Phim hay trên truyền hình tuần hai tháng 4

1. The Avengers (Star Movies)

Đạo diễn: Joss Whedon

Diễn viên: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth

Thể loại: Hành động, Giả tưởng

Lịch chiếu: 21:00 (20/4)

The Avengers là bộ phim ăn khách nhất năm ngoái với doanh thu hơn 1,5 tỷ USD. Phim bắt đầu từ việc Loki, người em trai nuôi độc ác của Thor đến từ hành tinh Asgard xa xôi đột nhập vào căn cứ của S.H.I.E.L.D (Tổ chức gìn giữ hòa bình quốc tế). Hắn chiếm được khối đá Cosmic Cube và thu được nguồn năng lượng vô hạn từ nó. Loki dẫn một đội quân tinh nhuệ tới Trái Đất với mục đích thôn tính hành tinh này và biến loài người thành nô lệ.

Nick Fury, giám đốc của S.H.I.E.L.D., nỗ lực tập hợp một đội quân siêu anh hùng gồm các nhân vật nổi tiếng như Người Sắt, Captain America, Người Khổng Lồ Xanh, Góa Phụ Đen, Hawkeye và Thor để bảo vệ hòa bình cho Trái Đất.

2. Click (Star Movies)

Đạo diễn: Frank Coraci

Diễn viên: Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken

Thể loại: Hài

Lịch chiếu: 11:45 (15/4), 22:15 (17/4), 04:30 (20/4), 14:15 (20/4)

Bộ phim nói về Michael, một người đàn ông mắc bệnh nghiện công việc và dành rất ít thời gian cho gia đình. Một ngày, anh vô tình có được chiếc điều khiển thần kỳ có thể giúp anh dừng hay quay nhanh bất kỳ khoảnh khắc, thời gian nào. Khi chiếc điều khiển tự động tạo nên một bộ nhớ riêng, tự chọn cho qua nhanh những khoảnh khắc khác nhau thì Michael mới nhận ra anh đã bỏ phí quá nhiều cơ hội ở bên những người thân yêu của mình. Click là một bộ phim hài hước nhưng ý nghĩa của danh hài Adam Sandler.

3. Contagion (HBO)

Đạo diễn: Steven Soderbergh

Diễn viên: Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Marion Cotillard

Thể loại: Viễn tưởng, Kinh dị

Lịch chiếu: 21:10 (20/4)

Bộ phim rùng rợn của đạo diễn Steven Soderbergh kể về quá trình lây lan nhanh chóng của một loại virus gây chết người. Kể từ đó, con người phải tham gia vào cuộc vật lộn tranh giành sự sống với nhau rất hỗn loạn. Virus có nguồn gốc xuất phát từ Hong Kong. Một nhóm người may mắn miễn nhiễm đã làm hết sức để ngăn chặn virus đó không tiếp tục lây lan hủy hoại thế giới. Contagion có sự tham gia của nhiều ngôi sao hạng A tại Hollywood.

4. Big Miracle (HBO)

Đạo diễn: Ken Kwapis

Diễn viên: Drew Barrymore, John Krasinski, Kristen Bell

Thể loại: Tâm lý xã hội

Lịch chiếu: 21:00 (21/4)

Bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ chiến tranh lạnh năm 1988 kể về câu chuyện có thật của một phóng viên tin tức từ một thị trấn nhỏ tại Alaska và một tình nguyện viên của tổ chức hòa bình, trung tâm bảo vệ động vật. Phim là cuộc hành trình đầy cảm xúc khi cứu sống 3 chú cá voi xám bị mắc kẹt trong lớp đá của vùng Bắc Cực.

5. The Lord of the Rings: The Return of the King (HBO)

Đạo diễn: Peter Jackson

Diễn viên: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Orlando Bloom

Thể loại: Hành động, Giả tưởng

Lịch chiếu: 21:00 (18/4), 11:00 (19/4), 22:50 (21/4)

Phần 3 của Chúa Nhẫn là trận chiến cuối cùng khi quân đoàn bóng tối tụ họp, Gandalf, phải nhanh chóng tập hợp lại đội quân của Gondor với sự trợ giúp của Vua Theoden xứ Rohan - người đang quy tụ các chiến binh trong một cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay. Mặc dù rất dũng cảm và trung thành, lực lượng con người tỏ ra đuối sức khi đối đầu với kẻ thù. Dù vậy, họ vẫn không sợ thất bại và lao vào cuộc chiến với tinh thần đoàn kết cao nhất.

Tất cả đều hướng đến một mục đích chung là tấn công Sauron và giúp chàng lùn Frodo hoàn thành hành trình tới núi Doom, nơi duy nhất có thể tiêu hủy mãi mãi chiếc nhẫn. Nhưng càng đến gần đích cuối, trách nhiệm càng trở nên nặng nề hơn với Frodo.

6. Not Another Teen Movie (Cinemax)

Đạo diễn: Joel Gallen

Diễn viên: Chyler Leigh, Jaime Pressly, Chris Evans

Thể loại: Hài

Lịch chiếu: 08:45 (15/4), 02:00 (21/4)

Hài hước ngay từ tựa đề phim “Không phải phim cho tuổi Teen”, Not Another Teen Movie nhái nhiều bộ phim nổi tiếng như Cruel Intentions, Ten Things I Hate About You, Can’t Hardly Wait hay She’s All That. Nhân vật trung tâm của phim là Jake Wyler, chàng trai nổi tiếng nhất trường trung học. Sau khi chia tay bạn gái, Jake cá độ rằng cậu ta sẽ biến bất kỳ cô gái nào do đám bạn chọn, dù có xấu đến cỡ nào cũng trở thành nữ hoàng khiêu vũ trong đêm party của trường. Và Jake đã chú ý đến Janey, cô gái nổi tiếng là lập dị và khó ưa trong trường. Not Another Teen Movie cũng là một trong những bộ phim đầu tiên của tài tử Chris Evans.

7. Battle: Los Angeles (Cinemax)

Đạo diễn: Jonathan Liebesman

Diễn viên: Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Bridget Moynahan

Thể loại: Phiêu lưu, Mạo hiểm, Giả tưởng

Lịch chiếu: 21:00 (20/4), 19:00 (21/4)

Bộ phim xoay quanh một trung sĩ lính thủy đánh bộ đã nghỉ hưu cùng những người đồng đội mới tham gia trận chiến tại thành phố Los Angeles chống lại những kẻ xâm lược ngoài hành tinh. Tại Anh, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ... đã nhiều lần con người chứng kiến những vệt sáng họ không giải thích nổi. Đó phải chăng là những dấu hiệu mà loài người đã vô tâm phớt lờ, cảnh báo cho một thảm họa tương lai? Những cảnh quay được dàn dựng công phu cùng kỹ xảo đẹp mắt chính là yếu tố giúp bộ phim thảm họa này thu hút sự quan tâm của người xem.

