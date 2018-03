Phim hài tội phạm về cô gái nghiện rượu đoạt giải cao nhất LHP Sundance

LHP Sundance - ‘vườn ươm’ phim cho giải Oscar / Phim hài về bệnh ung thư đoạt giải cao nhất LHP Sundance 2015

Liên hoan phim Sundance 2017 bế mạc đêm 28/1 (giờ địa phương) tại Mỹ. Tác phẩm I Don't Feel at Home in This World Anymore thắng giải cao nhất - Grand Jury Prize - ở hạng mục dành cho phim truyện.

"I Don't Feel at Home in This World Anymore" thắng giải cao nhất dành cho phim truyện.

I Don't Feel at Home in This World Anymore là phim đầu tay của đạo diễn Macon Blair. Câu chuyện kể về cô gái nghiện rượu tên Ruth (Melanie Lynskey) truy tìm băng cướp từng đột nhập vào nhà cô, kéo theo những tình huống bạo lực đẫm máu và hài hước. Theo Variety, đây là bộ phim cá tính giúp chứng minh năng lực đạo diễn và biên kịch của tài năng trẻ - Macon Blair. Hãng Netflix mua và phát hành trực tuyến tác phẩm từ 24/2.

Trong khi đó, phim tâm lý Crown Heights nhận giải Audience Award (Khán giả bầu chọn). Tác phẩm tâm lý kể về một thiếu niên tìm cách cứu người bạn thân bị tuyên án tù. Ở hạng mục dành cho phim tài liệu, Dina chiến thắng giải cao nhất là Grand Jury Prize. Dina xoay quanh mối quan hệ lãng mạn và quá trình tiến tới hôn nhân của hai người tự kỷ.

"Dina" đoạt giải thưởng lớn của ban giám khảo ở hạng mục phim tài liệu.

Nhà làm phim nữ - Eliza Hittman - thắng giải "Đạo diễn xuất sắc" cho tác phẩm về tuổi mới lớn - Beach Rats. Câu chuyện xoay quanh một thiếu niên Brooklyn âm thầm tìm hiểu bản thân trong quá trình trưởng thành là một người đồng tính. Trong tác phẩm gai góc, nam diễn viên chính - Harris Dickinson - không ngần ngại diễn cảnh thân mật đồng giới.

Được khởi động từ năm 1978 nhưng đi vào hoạt động từ năm 1984, liên hoan Sundance diễn ra hàng năm trong 10 ngày cuối cùng của tháng 1 tại vùng hồ và khu nghỉ mát Park City ở bang Utah nước Mỹ. Các năm gần đây, Sundance là nơi thu hút người yêu điện ảnh Mỹ đến vào giữa mùa xuân để vừa trượt tuyết, vừa thưởng thức các tác phẩm màn bạc độc lập. Nhà sáng lập của Sundance là đạo diễn kiêm tài tử Robert Redford - ngôi sao của tác phẩm Out Of Africa giành bảy giải Oscar 1986. Ông cũng là một trong số 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2014, theo bình chọn của tạp chí Times.

"Beach Rats" kể về tuổi mới lớn nhiều băn khoăn của một thanh niên đồng tính da trắng.

Sau hơn 30 năm kể từ khi sáng lập, Sundance hiện trở thành liên hoan độc lập nổi tiếng hàng đầu Bắc Mỹ. Đây được coi là vườn ươm phim cho giải Oscar. Các năm vừa qua, những phim nổi lên từ liên hoan này gồm Little Miss Sunshine (đoạt giải thưởng Kịch bản xuất sắc ở Oscar năm 2007), Boyhood (vào đề cử Oscar 2015), Whiplash, Fruitvale Station, The Birth of A Nation và Me and Earl and the Dying Girl.

Các nhà làm phim, các hãng phim và nhà sản xuất hiện xem Sundance là nơi ra mắt phim quan trọng ngang hàng Toronto và Telluride - những lễ hội điện ảnh nổi bật khu vực Bắc Mỹ.

Vũ Văn Việt