Phim giật gân mới của Ben Affleck ăn khách Bắc Mỹ

Doanh thu mở màn của The Accountant vượt phán đoán của giới quan sát. Trước đó, các nhà chuyên môn nhận định phim chỉ đạt tầm 20 triệu USD. Theo Variety, tên tuổi Ben Affleck giúp thu hút người hâm mộ đến rạp trong khi chất lượng tác phẩm được đánh giá ở mức trung bình (51% bài phê bình đánh giá phim tích cực trên Rotten Tomatoes).

Trong The Accountant, tài tử Người Dơi vào vai một kế toán viên mắc chứng tự kỷ nhưng có trí tuệ phi thường. Làm việc cho một tổ chức tội phạm máu mặt, anh bất ngờ gặp họa liên quan tính mạng. Tác phẩm do đạo diễn Gavin O’Connor thực hiện với ngân sách 40 triệu USD. Chiến thắng mới giúp Ben Affleck xác lập tên tuổi ăn khách phòng vé cho những dự án kinh phí vừa, sau The Town (thu về 154 triệu USD toàn cầu năm 2010), Argo (232 triệu USD năm 2012) và Gone Girl (369 triệu USD năm 2014).

Ra mắt cùng The Accountant, phim hài Kevin Hart: What Now? thu về 12 triệu USD và đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Đây là câu chuyện tiếu lâm về buổi biểu diễn cuối cùng trong tour diễn hài của ngôi sao da màu từng đóng chung với The Rock trong Central Intelligence (2016). Phim được chấm điểm 78% trên Rotten Tomatoes và A- trên Cinema Score.

The Girl on the Train thu về 12 triệu USD trong tuần thứ hai ở rạp. Doanh thu nội địa của tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy giờ là 46 triệu USD. Cùng lúc, Inferno của Tom Hanks thu về hơn 50 triệu USD khi chiếu sớm ở các thị trường ngoài Bắc Mỹ.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Accountant - Warner Bros. 24,7 triệu USD

2. Kevin Hart: What Now? - Universal - 12 triệu USD

3. The Girl on the Train (2016) - Universal - 11,9 triệu USD

4. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children - Fox - 8,9 triệu USD

5. Deepwater Horizon - LionsGate - 6,3 triệu USD

6. Storks - Warner Bros. - 5,6 triệu USD

7. The Magnificent Seven - Sony - 5,2 triệu USD

8. Middle School: The Worst Years of My Life - LionsGate - 4,2 triệu USD

9. Sully - Warner Bros. - 2,9 triệu USD

10. The Birth of a Nation - FoxS - 2,7 triệu USD

