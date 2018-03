Phim giật gân của James McAvoy thành hiện tượng Bắc Mỹ

James McAvoy - đến ‘Giáo sư X’ còn phải ngưỡng mộ / James McAvoy đa nhân cách trong phim kinh dị

Split (Tách biệt) trở thành hiện tượng phim ngân sách thấp khi mở màn thu về 40,2 triệu USD so với kinh phí chín triệu USD. Hơn một nửa khán giả mua vé là nữ giới, đồng thời 52% người xem dưới 25 tuổi.

Giám đốc phát hành nội địa của hãng Universal - Nick Carpou - chia sẻ: "Tên tuổi đạo diễn M. Night Shyamalan (nổi tiếng với The Sixth Sense và The Visit) rất có ý nghĩa đối với thành công của phim bởi ông ấy có lượng fan lớn. Ông ấy cũng là bậc thầy tạo ra bất ngờ trong cốt truyện". Ngoài ra, giới quan sát nhận định Split ăn khách nhờ là phim giật gân tâm lý học quy tụ tài tử X-Men.

"Split" của James McAvoy thắng đậm ở Bắc Mỹ.

Trong Split, "giáo sư Xavier" James McAvoy lột xác thành người đàn ông có 24 nhân cách khác nhau. Một nhân cách ác quỷ luôn muốn điều khiển và thống trị những nhân cách còn lại. Sau khi bắt cóc ba thiếu nữ, những nhân cách bên trong cơ thể anh đấu tranh dữ dội, từ đó bức tranh đa diện về con người anh dần dần được hé lộ.

Doanh thu Split gấp đôi xXx: Return of Xander Cage của Vin Diesel. Phần ba loạt phim hành động về điệp viên Xander Cage chỉ thu về 20 triệu USD mở màn so với 85 triệu USD chi phí bỏ ra. Doanh thu này ít hơn một nửa con số mở màn phần đầu hồi 2002 (46 triệu USD). Trong khi đó, ở thị trường nước ngoài, phim thu về 50,5 triệu USD.

xXx: Return of Xander Cage được nhiều người hâm mộ thế giới biết đến nhờ quy tụ dàn sao gồm Chân Tử Đan, Deepika Padukone (hoa hậu Ấn Độ), Tony Jaa (được mệnh danh là Lý Tiểu Long của Thái Lan), Toni Collette và Ruby Rose. Trên chuyên trang Rotten Tomatoes, phim được 42% giới phê bình đánh giá tích cực.

"xXx 3: Phản đòn" của Vin Diesel ăn khách ở nước ngoài hơn ở Mỹ và Canada.

Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng là phim độc lập Hidden Figures. Tác phẩm tiểu sử, kể về ba người phụ nữ da màu giúp đỡ cơ quan NASA, thu về 16,2 triệu USD trong tuần thứ ba chiếu rạp. Phim hiện đạt 84 triệu USD doanh thu nội địa.

Sau 10 ngày ra mắt, Monster Trucks thu về 22,6 triệu USD ở Bắc Mỹ và 19,3 triệu USD trên các thị trường thế giới. Nhìn chung, bộ phim giả tưởng kể về tình bạn giữa một thiếu niên và xe tải quái vật được giới phê bình đánh giá tích cực. Monster Trucks dự kiến ra rạp Việt Nam từ ngày 3/2.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Split - Universal - 40,2 triệu USD

2. xXx: The Return of Xander Cage - Paramount - 20 triệu USD

3. Hidden Figures - Fox - 16,2 triệu USD

4. Sing - Universal - 9 triệu USD

5. La La Land - LionsGate - 8,3 triệu USD

6. Rogue One: A Star Wars Story - Buena Vista - 7 triệu USD

7. Monster Trucks - Paramount - 7 triệu USD

8. Patriots Day - LionsGate - 6 triệu USD

9. The Founder - Weinstein - 3,7 triệu USD

10. Sleepless - Open Road Films - 3,7 triệu USD

Vũ Văn Việt