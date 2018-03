Phim dựng lại trận đánh để đời của Lý Tiểu Long gây sốt

Bóng hồng phim võ thuật Lý Tiểu Long ngày ấy - bây giờ / 'Lý Tiểu Long nhí' gây sốt với các màn múa võ

Bom tấn Birth of the Dragon công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto vừa qua. Theo QQ, bộ phim nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các fan, người đam mê võ thuật, giới truyền thông hay những “ông lớn” phim Hollywood như hãng Century Fox, Columbia Picture, Universal Picture.

Phim lấy bối cảnh từ một câu chuyện có thật về huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Năm 1964, Lý Tiểu Long 25 tuổi, mới đặt chân tới Mỹ và mở võ quán tại San Francisco. Sự cao ngạo, hiếu thắng của Lý Tiểu Long khiến nhiều người muốn cho ông một bài học, trong đó có võ sư Hoàng Trạch Dân - một cao thủ Bắc Thiếu Lâm.

Hoàng Trạch Dân thách đấu Lý Tiểu Long, điều kiện là người thua cuộc phải đóng cửa võ quán, ngừng dạy võ. Trận đấu tay đôi giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân vẫn là một chủ đề gây tranh cãi qua nhiều thập kỷ. Trong khi Lý Tiểu Long tuyên bố đánh bại đối thủ chỉ sau ba phút, Hoàng Trạch Dân lại kể trận đấu kéo dài 20 phút vẫn bất phân thắng bại.

Ảnh tư liệu về trận đấu của Hoàng Trạch Dân (trái) và Lý Tiểu Long (phải).

Nhà sản xuất phim Birth of the Dragon khẳng định đây không phải là một tác phẩm tả thực về cuộc đời Lý Tiểu Long mà là một bộ phim hành động Hollywood. Nội dung phim có nhiều chi tiết cải biên khác với câu chuyện thực.

Nhân vật xuyên suốt bộ phim là Steve - chàng thanh niên với những ảo tưởng về thành phố San Francisco. Sau khi tới đây, cậu gặp được Lý Tiểu Long (Ngũ Doãn Long đóng). Steve yêu cô phục vụ nhà hàng tên Tú Lan. Khi Tú Lan bị trùm xã hội đen khống chế, Steve cũng bị kéo vào vụ mâu thuẫn với băng đảng.

Sau khi biết được ân oán giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân (Hạ Vũ đóng), Steve lấy việc sẽ khiến cho hai người quyết đấu làm điều kiện trao đổi Tú Lan với xã hội đen. Như ý Steve muốn, trận đấu tay đôi giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân diễn ra, nhưng cái kết bất ngờ hơn đó là họ hóa thù thành bạn, hợp sức tiêu diệt thế lực hắc ám.

Ngũ Doãn Long vào vai Lý Tiểu Long trong phim (trái) và huyền thoại Lý Tiểu Long lúc sinh thời (phải).

Nhiều khán giả quốc tế trả lời báo giới rằng họ rất thích thú và phấn chấn với những pha hành động kịch tính trong phim. Khi Ngũ Doãn Long xuất hiện trong tạo hình Lý Tiểu Long, khán giả đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

Tạp chí điện ảnh hàng đầu của Mỹ Variety đánh giá: “Câu chuyện trong phim gợi nhớ thời đại mà Lý Tiểu Long tạo nên kỳ tích với kung fu Trung Quốc. Là người rất khéo léo khi kết hợp câu chuyện về nhân vật với bối cảnh thời đại, phim mới về Lý Tiểu Long của đạo diễn George Nolfi thực sự là một bộ phim võ thuật hấp dẫn đối với khán giả thế giới”.

Hãng phim Paramount Pictures cho biết hai lý do họ quyết định đàm phán để mua bản quyền phát hành phim Birth of the Dragon: Lý Tiểu Long là nhân vật có tầm ảnh hưởng trên toàn cầu nên câu chuyện về ông chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của khán giả và đây là một tác phẩm có chất lượng cao.

Hạ Vũ đóng Hoàng Trạch Dân (trái) và Hoàng Trạch Dân thời trẻ ở ngoài đời.

Ngoài ra, bộ phim vẫn có một số điểm khiến khán giả chưa thỏa mãn. Một bộ phận người Hoa không hài lòng khi các nhân vật trong phim đối thoại với nhau bằng tiếng Anh, mặc dù phim có sự góp mặt của nhiều sao Trung Quốc như Ngũ Doãn Long, Hạ Vũ, Khuất Thanh Thanh, Ngô Kiến Hào.

Một số ý kiến cho rằng Ngũ Doãn Long có vóc dáng và hình thể khá giống Lý Tiểu Long nhưng ngũ quan trên khuôn mặt vẫn có sự khác biệt với nhân vật huyền thoại. Nam diễn viên Hạ Vũ vào vai Hoàng Trạch Dân. Trang phục của anh được cho là rườm rà, gây cản trở cho những cảnh quay võ thuật.

Lan Anh