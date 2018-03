Phim Đức có cảnh nude hài hước là tác phẩm hay nhất châu Âu 2016

Phim Đức với cảnh nude hài hước gây phấn khích ở Cannes / Mỹ nhân phim về cưỡng dâm bất ngờ thắng giải độc lập tiền Oscar

Giải thưởng Điện ảnh châu Âu (European Film Awards) lần thứ 29 do hơn 3.000 thành viên Viện Hàn lâm điện ảnh châu Âu bình chọn, công bố ngày 10/12 ở Wroclaw, Ba Lan. Toni Erdmann vượt qua các đối thủ là Elle (Pháp), I, Daniel Blake (Anh - Pháp), Julieta (Tây Ban Nha) và Room (Ireland - Canada) để giành giải "Phim hay nhất". Ngoài ra, tác phẩm hài Đức chiến thắng ở các hạng mục "Đạo diễn châu Âu xuất sắc" (Maren Ade), "Nữ diễn viên chính xuất sắc", "Nam diễn viên xuất sắc" và "Biên kịch xuất sắc".

Cảnh nude trong phim "Toni Erdmann".

Toni Erdmann kể về một ông già cao lớn, vui tính và hoang dã quyết định lên thành phố thăm con gái sau sự cố chó cưng chết. Thấy con gái trung niên độc thân có vẻ bị căng thẳng quá mức vì công việc ở công sở, ông quyết định đội tóc giả, đeo răng giả và đóng vai cố vấn cao cấp để có thể đồng hành cùng con mọi lúc, mọi nơi. Khi con gái đi làm, ăn chơi ở bar, gặp gỡ bạn bè hay đi bác sĩ, ông cũng đi cùng và khiến mọi chuyện trở nên rối tung.

Theo Indie Wire, phim dài hai tiếng 43 phút có cảnh được coi là "hài hước nhất lịch sử màn ảnh" ở nửa cuối. Trong, đó cặp bố con nhân vật chính nude cùng nhau diễn nhiều trò oái oăm trước đông đảo bạn bè.

Hồi ra mắt ở liên hoan Cannes, phim gây phấn khích và được giới phê bình ca ngợi nồng nhiệt. Các tờ Screen Daily, The New York Times, The Telegraph, Los Angeles Times, Sight and Sound, Times đều chấm phim 4 trên 5 sao và dành nhiều "lời khen có cánh" cho câu chuyện. Nhà phê bình Robbie Colin của Telegraph khẳng định: "Bộ phim chứng minh rằng chất hài hước kiểu Đức có thể cứu sống đời bạn. Tác phẩm gần ba tiếng giống như liệu pháp massage cho tâm hồn khi bạn căng thẳng".

Cặp diễn viên chính của phim.

Toni Erdmann là phim hài thứ ba của nữ đạo diễn 39 tuổi - Maren Ade. Đây là lần đầu tiên một phim của đạo diễn nữ chiến thắng trong lịch sử Giải thưởng điện ảnh châu Âu. Hồi 2009, bộ phim dài thứ hai của cô - Everyone Else - mang về "Giải thưởng lớn của Ban giám khảo" và giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Trước đó, phim đầu tay của cô là The Forest for the Trees giành giải thưởng Ban giám khảo ở Liên hoan độc lập Sundance 2005.

Toni Erdmann đang là ứng viên nhiều tiềm năng ở hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" của giải Oscar 2017.

* Trailer phim "Toni Erdmann"

Trailer phim hài Đức 'Toni Erdmann'

Vũ Văn Việt