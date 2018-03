Phim đặc sắc Đức được chiếu miễn phí trong 10 tuần

Phim 16+ của Đức được chiếu miễn phí / ‘Cô gái di cư’ - phim dài 140 phút chỉ một lần bấm máy

Viện Goethe vừa khởi động chương trình "Điện ảnh mùa xuân", chiếu 10 tác phẩm Đức đặc sắc ở Hà Nội và TP HCM trong 10 tuần liên tiếp.

Sự kiện "Điện ảnh mùa xuân" diễn ra từ nay tới tháng 4 ở Hà Nội và TP HCM.

Các phim gồm Who Am I (Hacker siêu đẳng, 2014), Head Full of Honey (Mật ong trong đầu, 2014), Animals United (Hội nghị các loài thú, 2010), Macho Man (Chuẩn man, 2015), For No Eyes Only (Bí mật sau webcam, 2013), Single By Contract (Fan hâm mộ cũng phải có giới hạn, 2010), Fack ju Göhte (Cụ Gớt, 2013), Victoria (Cô gái di cư, 2015), Ente Gut (Đầu xuôi đuôi lọt, 2016) và Offline (Đời không là mơ, 2016).

Chùm phim có chủ đề và thể loại đa dạng đồng thời mang đến màu sắc hài hước, gay cấn và nhiều cảm xúc. Victoria từng tham gia hạng mục tranh giải chính - Gấu Vàng - tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 65. Phim gây sốt khi sử dụng thủ pháp quay toàn bộ phim trong một lần bấm máy. Tác phẩm sử dụng ngôn ngữ điện ảnh độc đáo kể câu chuyện gay cấn trong một đêm không ngủ ở Berlin.

Đầu xuôi đuôi lọt kể về tình bạn giữa ba cô bé người Đức và người Việt. Mật ong trong đầu đề cập tới chuyến đi mạo hiểm cuối cùng của Tilda và người ông bị mắc chứng Alzheimer. Còn phim phiêu lưu Offline - Đời không là mơ đan xen giữa thực tại và những trò chơi điện tử. Không ít tác phẩm trong danh sách này từng được đón nhận tại các kỳ liên hoan phim Đức ở Việt Nam những năm qua.

"Victoria" sẽ được trình chiếu trong chương trình.

Cũng trong chương trình, đạo diễn kiêm nhà biên kịch Norbert Lechner của phim Đầu xuôi đuôi lọt dự kiến sang Việt Nam giao lưu với khán giả Hà Nội và TP HCM. Ông sẽ chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim, về tình bạn giữa ba cô gái người Việt. Tác phẩm có sự tham gia của các diễn viên nhí gốc Việt (Việt Lynn Dortschack và Linda Đặng Phương Anh) cùng hai nghệ sĩ gạo cội là Chiều Xuân và Mạnh Cường.

Các bộ phim được chiếu vào tối thứ tư hàng tuần từ ngày 15/2 tới ngày 26/4 ở Viện Goethe Hà Nội và Salon Điện ảnh Cà phê thứ Bảy TP HCM.

Vũ Văn Việt