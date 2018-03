Phim đa nhân cách của James McAvoy lập hat-trick ở Bắc Mỹ

Phim giật gân của James McAvoy thành hiện tượng Bắc Mỹ

Trong tuần thứ ba chiếu rạp, Split thu về 14,6 triệu USD, nâng doanh thu nội địa của phim lên 98,7 triệu USD so với ngân sách chỉ chín triệu USD. Trên toàn cầu, tác phẩm có tài tử của X-Men đóng chính đã thu về 142 triệu USD.

Đây là lần đầu tiên một phim của đạo diễn M. Night Shyamalan dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu nội địa trong ba tuần liên tiếp, kể từ hồi The Sixth Sense 1999. Phim chắc chắn cán mốc 100 triệu USD ở Mỹ trong tuần này và đến Việt Nam vào ngày 17/2.

"Split" vẫn đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu sau ba tuần ra rạp.

Trong Split, "giáo sư Xavier" James McAvoy lột xác thành người đàn ông có 23 nhân cách khác nhau. Một nhân cách ác quỷ luôn muốn điều khiển và thống trị những nhân cách còn lại. Sau khi bắt cóc ba thiếu nữ, những nhân cách bên trong cơ thể anh đấu tranh dữ dội, từ đó bức tranh đa diện về con người anh dần dần được hé lộ. Ngoài danh tiếng đạo diễn M. Night Shyamalan cộng tên tuổi tài tử James McAvoy, phim còn được đánh giá có kịch bản thông minh kèm kết thúc bất ngờ.

Về nhì bảng xếp hạng là Rings của hãng Paramount, với doanh thu 13 triệu USD tuần mở màn. Đây là phần ba loạt phim kinh dị siêu nhiên ăn khách ra mắt hồi 2002. Trước đó, giới quan sát nhận định tác phẩm khó thành hiện tượng vì không được giới phê bình đánh giá cao. Theo Rotten Tomatoes, chỉ 5% trong tổng số bài phê bình trên báo chí Mỹ đánh giá phim tích cực.

"Hidden Figures" là phim nghệ thuật gây sốt ở các rạp hạn chế.

Với 10,8 triệu USD doanh thu trong tuần thứ hai công chiếu, A Dog's Purpose giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Bộ phim hài xoay quanh việc một chú chó đi tìm mục đích sống sau khi trải qua vài đời chủ khác nhau. Tới hiện tại, phim thu về 32,9 triệu USD ở Bắc Mỹ và 42 triệu USD toàn cầu (so với ngân sách 22 triệu USD).

Theo giới quan sát, doanh thu của A Dog's Purpose bị ảnh hưởng bởi lúc phim ra mắt, một video rò rỉ gây xôn xao về việc đoàn phim ngược đãi một chú chó tham gia đóng tác phẩm (video chiếu hình chú chó bị ném xuống dòng sông chảy xiết để các nhân vật trong phim bơi ra cứu).

Phim nghệ thuật - Hidden Figures - tiếp tục gây ấn tượng khi thu về 10,1 triệu USD trong tuần thứ bảy chiếu tại các rạp hạn chế. Đến nay, riêng ở khu vực Bắc Mỹ, bộ phim, kể về ba phụ nữ da màu làm việc cho NASA, thu về 120 triệu USD.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. Split - Universal - 14,5 triệu USD

2. Rings - Paramount - 13 triệu USD

3. A Dog's Purpose - Universal - 10,8 triệu USD

4. Hidden Figures - Fox - 10,1 triệu USD

5. La La Land - LionsGate - 7,4 triệu USD

6. Resident Evil: The Final Chapter - Sony - 4,5 triệu USD

7. Sing - Universal - 4,08 triệu USD

8. Lion - Weinstein - 4 triệu USD

9. The Space Between Us - STX Entertainment - 3,8 triệu USD

10. xXx: The Return of Xander Cage - Paramount - 3,7 triệu USD

Thành Long