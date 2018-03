Phim của The Rock thắng lớn phòng vé nhờ giải trí, hài hước

'Star War 8' thắng sát nút phim của The Rock ở Mỹ / The Rock được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood

Theo Box Office Mojo, ngày 1/1, phim của Dwayne Johnson (The Rock) thu 16,2 triệu USD, còn phần tám Star Wars thu 14,2 triệu USD. Vào ngày 20/12/2017, khi Jumanji khởi chiếu, tác phẩm thu 7,2 triệu USD, còn Star Wars: The Last Jedi thu 16,8 triệu USD. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai phim dần thu hẹp và cuối cùng đảo ngược vị trí.

Cây bút Pamela McClintock của Hollywood Reporter nhận định: "Không ai ở Hollywood nghĩ Jumanji có sức hút mạnh mẽ như vậy, nhưng rồi phim nhanh chóng trở thành bom tấn với mọi đối tượng khán giả và được các gia đình yêu thích". Nhà phân tích Scott Mendelson của Forbes viết: "Tác phẩm thật sự là một hiện tượng. Tôi yêu thích phim từ khi có dịp xem trước hồi tháng 3, nhưng kết quả này nằm ngoài mọi dự đoán lạc quan nhất của tôi".

* "Jumanji" mang lại nhiều tiếng cười

Jumanji: Welcome to the Jungle (Jumanji: Trò chơi kỳ ảo)

Hiện tại, doanh thu toàn cầu của phim là 338 triệu USD, trong khi kinh phí là 90 triệu USD. Tác phẩm vẫn còn tiềm năng lớn trong những tuần tới ở Mỹ, đồng thời sẽ ra mắt ở các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil, Italy trong tháng 1. Ở Việt Nam, theo nhà phát hành, tác phẩm cũng dẫn đầu phòng vé trong dịp cuối năm 2017, đầu năm 2018.

Jumanji được giới phê bình chấm ở mức khá với 77% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, điểm trung bình 6,1. Trang Den of Geek nhận định phim ăn khách nhờ đánh trúng thị hiếu của người Mỹ trong ngày lễ, dễ xem. giải trí và hài hước.

Câu chuyện xoay quanh cuộc phiêu lưu giả tưởng của bốn cô cậu học trò. Họ bị hút vào trò chơi điện tử Jumanji và trở thành chính các nhân vật của mình trong game. Để sống sót, cả nhóm phải vượt qua các màn chơi để đặt một viên ngọc vào bệ thờ giữa rừng già. Trên đường đi, họ đối mặt với nhiều hiểm nguy từ thú dữ, cạm bẫy và một băng nhóm truy đuổi. Mỗi người chỉ có ba mạng, nếu chết ba lần trong trò chơi họ sẽ không thể quay về đời thực.

Bộ tứ cọc cạch trong "Jumanji".

Tác phẩm có cách xây dựng nhân vật thú vị với sự đối lập giữa người thật và nhân vật của họ trong trò chơi điện tử. Spencer (Alex Wolff đóng) là cậu trai nghiện game, gầy ốm, vào trò chơi trở thành một nhà thám hiểm cơ bắp, dũng cảm (Dwayne Johnson đóng). Anthony (Ser'Darius Blain đóng) - một vận động viên bóng bầu dục vạm vỡ - hóa thành một anh chàng thiếu thước tấc, yếu ớt (Kevin Hart đóng).

Cô gái hướng nội Martha (Morgan Turner đóng) vào trò chơi lại hóa thành một nữ chiến binh ăn mặc hở hang, sở trường quyến rũ đàn ông (Karen Gillian đóng). Đặc biệt nhất, nàng nữ sinh xinh đẹp nhưng ích kỷ Bethany (Madison Iseman đóng) bị biến thành một người đàn ông to béo trong thế giới ảo (Jack Black đóng).

Tương tác của các nhân vật là trung tâm câu chuyện. Dù trong game mang cơ thể của những người trưởng thành, họ thật ra vẫn chỉ là các cô cậu học sinh bốc đồng, trẻ con. Cả nhóm vừa phải dàn xếp xung đột ngoài đời, vừa phải học cách đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ. Những cảnh cãi nhau hay khám phá cơ thể mới được xây dựng khá dí dỏm, mang lại nhiều tiếng cười. Phim cũng có một cảnh hài "người lớn" khi Bethany học cách đi vệ sinh với thân xác của một người đàn ông.

Ca sĩ Nick Jonas (phải) tham gia phim với một vai diễn bí mật.

Các yếu tố đặc sệt phong cách trò chơi điện tử được thể hiện trong tác phẩm. Những game thủ xem phim dễ tìm thấy loạt chi tiết quen thuộc như bảng giới thiệu sức mạnh nhân vật, màn chơi, mạng của nhân vật, NPC (non-playing character, nhân vật được lập trình sẵn, có nhiệm vụ hỗ trợ người chơi trong game)...

Trong các diễn viên, Dwayne Johnson và Karen Gillian gây chú ý bằng vẻ đẹp hình thể. Tuy nhiên, họ không nổi trội về diễn xuất so với hai cây hài Kevin Hart và Jack Black. Kevin Hart phát huy tối đa sở trường về cách đọc thoại của một diễn viên hài độc thoại. Cách phát âm của anh khiến âm thanh của câu nói đã tạo ra sự vui nhộn. Trong khi đó, Jack Black gây ấn tượng mỗi khi thể hiện biểu cảm điệu đà, thẹn thùng, liếc mắt đưa tình của phụ nữ trong cơ thể đàn ông.

Điểm trừ của tác phẩm là phần phát triển tâm lý còn hơi nông. Sau nửa đầu đan cài nhiều mâu thuẫn, Jumanji trở về mô-típ lập nhóm, phiêu lưu quen thuộc. Các màn hành động của phim không nổi trội về quy mô hay kỹ xảo so với các bom tấn Hollywood cùng mức kinh phí. Những màn chơi khá dễ vượt qua, nhất là ở cảnh cao trào, tình tiết được xây dựng còn đơn giản.

Ân Nguyễn