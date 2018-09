Phim của Nhã Phương kết thúc hợp lòng fan

Tam Triều Dâng, Xuân Nghị khuấy động 'Ngày ấy mình đã yêu' / Nhan Phúc Vinh giữ khoảng cách với Nhã Phương ở sự kiện

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tập cuối của phim phát sóng tối 28/8. Câu chuyện khép lại với việc Hạ chọn người yêu cũ Tùng (Nhan Phúc Vinh đóng), kết hôn và có thai với anh. Còn Nam (Lương Thế Thành đóng) rút lui khỏi cuộc tình tay ba và du học. Anh cũng từ chối tình cảm của Dung (Tam Triều Dâng đóng) - cô gái trẻ gây nhiều sóng gió ở nửa sau series với các chiêu trò giành giật tình yêu, được người xem đặt biệt danh là "em gái mưa" (dựa theo bài hát cùng tên).

Một số cảnh trong "Ngày ấy mình đã yêu" Nhã Phương hôn Nhan Phúc Vinh ở đoạn kết phim.

Hành trình đến quyết định của Hạ diễn ra khá kịch tính trong tập cuối. Đầu tập, cô đau khổ, giằng xé trong mối quan hệ với Tùng và Nam. Cô thấy có lỗi với họ bởi thái độ nhập nhằng nên đã chia tay cả hai. Trong lúc Hạ tâm sự với mẹ, Nam tìm đến, nghe trộm cô thừa nhận vẫn còn yêu Tùng nên bỏ cuộc. Tuy nhiên, Hạ không đến với Tùng ngay mà trải qua thời gian dài sống buồn bã, thậm chí định tự tử. Tùng âm thầm giúp đỡ cô và sau hai năm mới ra mặt để nối lại quan hệ.

Tập cuối có lối dựng phim đan xen giữa tương lai và hiện tại. Ở vài trích đoạn, nhân vật Hạ xuất hiện khi đang mang thai nhưng không tiết lộ tên người cha để gây tò mò. Các cảnh hiện tại sau đó dần được lồng ghép để hé lộ cái kết. Tuy nhiên, một số đoạn các nhân vật trò chuyện trực tiếp với khán giả hơi dài dòng, nặng tính kể lể.

Nhã Phương diễn cảnh mang thai trong "Ngày ấy mình đã yêu".

Trên mạng xã hội, phần đông khán giả hài lòng với kết phim. Suốt series, Tùng là người ấm áp và hiểu Hạ. Các cảnh gần gũi giữa họ cũng tình tứ và gây cảm xúc hơn giữa Hạ và Nam. Còn Nam bị nhận xét là nóng tính, không nắm tâm lý phụ nữ. Ẩn dưới vẻ ngoài trí thức, điềm đạm của một bác sĩ, nhân vật có những cơn giận bộc phát khó lường, trợn mắt quát tháo. Khán giả cũng mất cảm tình với anh do thiếu quyết đoán trong mối quan hệ với Dung.

Cảnh Tam Triều Dâng và Nhã Phương trong phim Ngày ấy mình đã yêu Cảnh Hạ đối mặt với Dung là một trong những trích đoạn nổi bật nhất phim, được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

Trên fanpage phim, người dùng có nickname An Nguyen chia sẻ nhân vật Nam không phù hợp với Hạ, đồng thời thiếu bao dung. Bạn Thuymo Bui nhận định khi ở bên Tùng, Hạ mới được sống thật. Diễn xuất của Nhã Phương ở các cảnh khóc, dằn vặt cũng gây thiện cảm với khán giả. Mẫu nhân vật đau khổ vì tình vốn là sở trường của diễn viên sinh năm 1990.

Ở tuyến phụ, hai người bạn của Hạ là Đô (Chí Thiện đóng) và Sol (Bảo Thanh đóng) cũng đến với nhau. Họ được khán giả yêu thích suốt loạt phim do lối diễn dí dỏm, tạo tiếng cười giữa đường dây chính hơi căng thẳng.

Ngày ấy mình đã yêu do Khải Anh đạo diễn, được Việt hóa từ series Discovery of Love của Hàn Quốc. Phim kể về chuyện tình tay ba giữa Hạ với Nam (bạn trai hiện tại) và Tùng (người yêu cũ). Hạ và Tùng chia tay do một biến cố trong quá khứ. Sau đó, cô quen Nam nhưng nhận ra vẫn còn tình cảm với Tùng.

Ân Nguyễn