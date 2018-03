Phim của Chân Tử Đan trên đà thành phim ăn khách nhất Bắc Mỹ 2016

'Star Wars ngoại truyện' mở màn thu trên 290 triệu USD toàn cầu / Chân Tử Đan đóng bom tấn 'Star Wars' vì các con

Variety đưa tin Rogue One: A Star Wars Story - ra rạp từ 16/12/2016 - thu về 64 triệu USD ở Mỹ trong bốn ngày Tết dương lịch 2017. Với 439,7 triệu USD doanh thu nội địa và 789 triệu USD toàn cầu, bom tấn có sự tham gia của Chân Tử Đan và Felicity Jones được dự đoán vượt qua con số 486,2 triệu USD của Finding Dory để trở thành tác phẩm ăn khách nhất nước Mỹ năm qua. Con số mới cũng giúp bom tấn vào Top bảy phim Hollywood ăn khách nhất thế giới năm 2016, đứng trên Deadpool và dưới Batman v Superman.

"Star Wars ngoại truyện" hút khách nhất Bắc Mỹ dịp Tết dương lịch.

Trong khi đó, Sing không kém cạnh Rogue One với doanh thu bốn ngày lễ là 56,4 triệu USD. Hoạt hình 75 triệu USD ngân sách giờ cán mốc 180 triệu USD doanh thu nội địa và 277 triệu USD toàn cầu. Đây là thành công vượt kỳ vọng của hãng Illumination. Theo giới quan sát, tác phẩm thành hiện tượng nhờ trung thành lối làm phim vui nhộn và dễ thương của hãng hoạt hình vừa "ghi điểm" với The Secret Life of Pets. Tác phẩm mới kể về một cuộc thi hát trăm nghìn USD của một bầy động vật nhiều cảnh ngộ ở một thành phố phồn hoa.

Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng doanh thu tuần là Passengers. Phim của Chris Pratt và Jennifer Lawrence thu về 20,7 triệu USD trong bốn ngày nghỉ lễ. Với chi phí 110 triệu USD và doanh thu nội địa hiện là 66 triệu USD, tác phẩm lãng mạn viễn tưởng trông chờ được "cứu" từ phòng vé nước ngoài.

Bộ phim nhạc kịch "hit" - La La Land - cũng gây ấn tượng ở phòng vé dù không được chiếu rộng rãi. Tác phẩm thu về 12,3 triệu USD sau bốn ngày lễ, nâng tổng doanh thu nội địa lên con số 37 triệu USD. Ở toàn cầu, phim hiện mang về 64 triệu USD, gấp đôi con số chi phí bỏ ra. Tác phẩm dự kiến là ứng viên của giải Oscar "Phim hay nhất" năm nay.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ dịp năm mới:

1. Rogue One: A Star Wars Story - Buena Vista - 64,3 triệu USD

2. Sing - Universal - 56,4 triệu USD

3. Passengers - Sony - 20,7 triệu USD

4. Moana - Buena Vista - 14,3 triệu USD

5. Why Him? - 20th Century Fox - 13 triệu USD

6. Fences - Paramount - 12,7 triệu USD

7. La La Land - LionsGate - 12,3 triệu USD

8. Assassin's Creed - 20th Century Fox - 10,8 triệu USD

9. Manchester by the Sea - Roadside Attractions - 5,46 triệu USD

10. Fantastic Beasts and Where To Find Them - Warner Bros. - 5,4 triệu USD

Thành Long