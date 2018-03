Phim Ấn Độ bất ngờ gây sốt phòng vé toàn cầu

‘Fast & Furious 8’ cán mốc 1 tỷ USD toàn cầu / Xếp hạng các phim trong loạt 'Fast & Furious'

Phim cổ trang Ấn Độ Baahubali: The Conclusion ra mắt từ ngày 28/4 ở hơn 9.000 rạp toàn cầu, trong đó có 5.000 rạp tại Ấn Độ. Theo Box Office Mojo, tác phẩm thu về 81,2 triệu USD, đứng thứ ba tuần qua sau Guardians of the Galaxy vol. 2 (101,2 triệu USD) và The Fate of the Furious (87,7 triệu USD).

Ở Ấn Độ, tác phẩm mở màn ăn khách nhất lịch sử với 60,8 triệu USD. Thắng lợi của Baahubali: The Conclusion đánh dấu sự phát triển của phòng vé Ấn Độ - quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Trang India.com gọi sự kiện này là "lời đáp trả" các phim ăn khách của Mỹ.

* "Baahubali: The Conclusion" gây sốt phòng vé Ấn Độ

The Fate of the Furious đạt 319 triệu USD ở Trung Quốc, nhưng chỉ thu về 17,7 triệu USD ở Ấn Độ, dù hai nước có dân số tương đương. Thay vào đó, khán giả Ấn hướng đến các phim Bollywood - nền điện ảnh bản địa - nhiều hơn.

Ở Bắc Mỹ, Baahubali: The Conclusion gây bất ngờ khi thu về 10,3 triệu USD dù chỉ chiếu ở 425 rạp. Trong khi đó, phim dẫn đầu Bắc Mỹ tuần qua là The Fate of the Furious thu 19,9 triệu USD từ 4.077 rạp chiếu - gấp 10 lần số rạp của Baahubali: The Conclusion.

Theo chuyên gia Paul Dergarabedian của comScore, sự chuyển dịch doanh thu đến các tác phẩm ngoài Hollywood sẽ trở nên phổ biến trong tương lai. Ông nói: "Trong một dịp cuối tuần lẽ ra không có gì đặc biệt, doanh thu các phim ra rạp đã gây bất ngờ. Sự đa dạng về nội dung phim phản ánh thế giới chúng ta đang sống".

* Hậu trường công phu của phim cổ trang Ấn Độ

Baahubali: The Conclusion do S. S. Rajamouli đạo diễn, có độ dài 171 phút, là phần hai của Baahubali: The Beginning (2015). Nội dung phim xoay quanh chuyện Baahubali - vua xứ Mahishmati (Ấn Độ) - phải chiến đấu với các thế lực thù địch để giành ngai vàng.

Tác phẩm được giới chuyên môn Ấn đánh giá cao. Tờ Times of India ca ngợi kỹ xảo của phim, còn tờ Firstpost khen diễn xuất của nam diễn viên chính Prabhas - cùng lúc thủ vai Baahubali và cha ông. Trên IMDb, hơn 16.000 khán giả đánh giá phim với điểm số 9,3 trên thang điểm 10.

