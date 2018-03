Phim 19+ 'Người hầu gái' tranh giải tại LHP Toronto

Phim 'Người hầu gái' gây sốt ở Hàn dù cấm khán giả dưới 19 tuổi / Phim về bà mẹ bị bắt cóc và cưỡng bức thắng giải LHP Toronto

Sáng 27/7, Liên hoan phim Toronto lần thứ 41 công bố danh sách 30 tác phẩm được mời trình chiếu năm nay. The Handmaiden của đạo diễn Park Chan-wook là một trong ba phim nổi bật đến từ Hàn Quốc. Phim sẽ được trình chiếu trong hạng mục Special Presentations, cùng Asura: The City of Madness của đạo diễn Kim Sung-soo và The Age of Shadows của Kim Jee-woon.

Hạng mục Special Presentations nhằm giới thiệu tác phẩm của các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng dựa trên giá trị thẩm mỹ và thương mại. The Handmaiden thỏa mãn cả hai tiêu chí này. Cốt truyện kể về một cô gái móc túi được một đạo chích thuê làm hầu gái cho một nữ quý tộc nhằm bòn tiền. Bất ngờ, người hầu gái yêu người chủ quyền quý.

Các phim được mời trình chiếu ở Toronto có cơ hội thắng giải thưởng do khán giả đến xem bầu chọn – People’s Choice Award.

"Người hầu gái" tranh giải ở Liên hoan phim Toronto 2016 (gọi tắt là TIFF).

Bộ phim cấm khán giả dưới 19 tuổi gây sốt ngay sau khi ra rạp Hàn Quốc đầu tháng 6 với 1,8 triệu lượt người mua vé trong hai ngày đầu. Trước đó, phim gây bàn luận sôi nổi trong giới chuyên môn khi lọt vào hạng mục tranh giải chính - Cành Cọ Vàng - ở Cannes hồi tháng 5. Trong phim có nhiều cảnh "nóng" đồng tính giữa hai nữ diễn viên Kim Min-hee và Kim Tae-ri. Ngoài ra, phim còn có các cảnh bạo dâm gây sửng sốt.

Tờ Sina của Trung Quốc khẳng định: "Tác phẩm chứa đầy cảnh nhục dục là bức tranh sống động, lột tả xã hội Hàn Quốc xa xưa. Phim là phiên bản Hàn của tác phẩm Kim Bình Mai". The Guardian của Anh nhận định: "Phim chứa nhiều cảnh bạo dâm gây rúng động hơn cả 50 sắc thái. Tác phẩm này là câu chuyện đầy sức thuyết phục về cách nữ giới vươn lên trong xã hội nam trị".

Dù phô bày nhiều cảnh sốc, phim vẫn được giới phê bình đồng thuận khen là tác phẩm chứa ngôn ngữ điện ảnh tinh xảo, khiến người xem đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

"The Magnificent Seven" mở màn TIFF.

Toronto là liên hoan phim thường niên danh tiếng hàng đầu khu vực Bắc Mỹ. Sự kiện điện ảnh này là cú hích khởi động cho mùa giải thưởng Oscar. Hồi năm ngoái, minh tinh Brie Larson cùng phim Room được phát hiện từ đây (thắng giải People's Choice Award) trước khi thắng giòn giã ở giải Oscar.

Năm nay, lễ hội điện ảnh diễn ra từ ngày 8 tới 18/9 ở thành phố tuyết của Canada. Tiệc điện ảnh mở màn bằng phim miền Tây - The Magnificent Seven - của đạo diễn Antoine Fuqua, quy tụ dàn sao hùng hậu gồm Denzel Washington, Chris Pratt và Lee Byung-hun. Trong khi đó, phim hài hước - The Edge of Seventeen - của đạo diễn Kelly Fremon chiếu bế mạc sự kiện.

Năm ngoái, "Room" của Brie Larson thắng giải vì câu chuyện cảm động.

Ngoài The Handmaiden, Toronto lần thứ 41 cũng quy tụ phim điệp viên Snowden của Oliver Stone, Deepwater Horizon của Peter Berg, Loving của Jeff Nichols, A Monster Calls của J.A. Bayona và Arrival của Denis Villenueve. Các ngôi sao Bắc Mỹ nổi bật gồm Nicole Kidman, Natalie Portman, Lupita Nyong'o, Rooney Mara và Rosamund Pike sẽ tham dự liên hoan.

Bộ phim gây sốt ở Liên hoan độc lập Sundance - The Birth of a Nation - cũng góp mặt trong hạng mục Special Presentations.

