Phim 19+ đình đám của Hàn Quốc trượt danh sách rút gọn Oscar

Mỹ nhân phim về cưỡng dâm bất ngờ thắng giải độc lập tiền Oscar

Viện hàn lâm Điện ảnh và Khoa học Mỹ vừa công bố chín phim vào danh sách rút gọn hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" ở giải Oscar lần thứ 89. Các phim trượt danh sách rút gọn Oscar gây bất ngờ gồm The Handmaiden (Hàn Quốc), Elle (Pháp), Julieta (Tây Ban Nha) và Neruda (Chile).

"The Handmaiden" bị loại khỏi vòng rút gọn Oscar 2017.

The Handmaiden là phim 19+ đình đám nhất châu Á năm nay khi được giới phê bình khen ngợi nồng nhiệt ở liên hoan Cannes hồi tháng 5. Tác phẩm trở thành hiện tượng phòng vé ở Hàn Quốc khi công chiếu vào tháng 6. Sau khi được Hàn Quốc gửi tham dự vòng sơ tuyển Oscar, tờ IndieWire dự đoán tác phẩm có thể làm thay đổi lịch sử giải Oscar khi lọt vào vòng đề cử.

Elle cũng là phim về đề tài bạo dâm gây xôn xao nước Pháp. Tác phẩm từng mang về cho nữ diễn viên Isabelle Huppert giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" ở Gotham Independent Awards lần thứ 26. Phim cũng lọt vào đề cử Quả Cầu Vàng 2016 vài ngày trước.

Trong khi các tác phẩm đình đám bị loại, danh sách rút gọn gồm chín phim là It's Only The End of The World (Canada), Toni Erdmann (Đức), The Salesman (Iran), The King’s Choice (Na Uy), Paradise (Nga), A Man Called Ove (Thụy Điển), Tanna (Australia), Land of Mine (Đan Mạch) và My Life as a Zucchini (Thụy Sĩ).

It's Only The End of The World là tác phẩm về đề tài đồng tính và đoàn tụ gia đình của đạo diễn Xavier Dolan - người từ lâu được giới chuyên môn gọi là "Cậu bé vàng" làng điện ảnh. Hồi ở tháng 5, phim thắng Grand Prix (Giải thưởng lớn) ở liên hoan Cannes. Đây là tác phẩm thứ bảy của nhà làm phim 27 tuổi. Trước đó, phim Mommy của anh gây tiếng vang lớn ở Cannes 2014 khi giành giải Jury Prize.

"It's Only The End of The World" có cơ hội thành đề cử Oscar.

Cùng It's Only The End of The World, Toni Erdmann ngay từ đầu được giới phê bình ca ngợi nhiệt liệt. Tác phẩm hài hước của nữ đạo diễn Maren Ade vừa được bầu chọn là phim châu Âu hay nhất năm 2016. Phim kể về mối quan hệ rắc rối của một cặp bố con người Đức khác biệt tính cách.

The Salesman là phim châu Á duy nhất lọt vào danh sách rút gọn. Đây là tác phẩm của đạo diễn Asghar Farhadi. Năm 2012, ông chiến thắng giải Oscar Phim nói tiếng nước ngoài với phim A Separation. Năm nay, The Salesman mới tranh giải Cành Cọ Vàng ở Cannes giữa tháng 5 rồi giành giải "Kịch bản xuất sắc" và "Nam diễn viên chính xuất sắc".

Viện hàn lâm sẽ rút gọn tiếp danh sách chín phim này thành 5 đề cử Oscar. Kết quả được công bố vào 24/1 năm sau - cùng ngày công bố đề cử Oscar 2017.

