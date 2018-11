Phim 18+ 'Quỳnh Búp Bê' trở lại với tình tiết mới

Trailer phim 18+ 'Quỳnh Búp Bê' gây bàn tán tuần qua / 'Quỳnh Búp Bê' Phương Oanh diện mốt không nội y

Phim phát sóng ngày 3/9 giải quyết tình tiết dang dở ở tập sáu. Nhân vật phản diện My (Thu Quỳnh đóng) bị nhóm gái điếm vạch mặt chuyện chơi xấu họ, âm mưu hại nhân vật chính - Quỳnh (Phương Oanh đóng). Dưới sự chỉ đạo của đàn chị Lan (Thanh Hương đóng), các cô gái vây lấy My và họ xô xát nhẹ trước khi bảo vệ khu nhà trọ can ngăn. My vốn là cô gái giữ vị trí số một ở tụ điểm ăn chơi và ở các tập trước muốn hại Quỳnh do sợ cô "soán ngôi".

Trailer tập 7 phim Quỳnh búp bê Một số cảnh trong tập bảy.

Sau cuộc xung đột, My phải dừng các chiêu trò và Quỳnh sống yên ổn khi mang thai. Vào dịp Tết, các cô gái khác về quê. Chỉ còn Quỳnh ở lại khu nhà trọ cùng Cảnh (Doãn Quốc Đam đóng) - trưởng bảo vệ tụ điểm. Anh chăm sóc Quỳnh nhưng vẫn coi thường cô do nghĩ Quỳnh lăng loàn nên chửa hoang.

Khi Quỳnh động thai, Cảnh đưa cô vào viện sinh con. Tin tức này được báo cáo cho ông Cấn (Nguyễn Hải đóng) - chủ tụ điểm ăn chơi. Sau thời gian dài nuôi Quỳnh dưỡng thai, ông bắt đầu kiếm lợi từ cô. Ở diễn biến khác, Phong (Trọng Lân đóng) - con trai ông Cấn - phải lẩn trốn nhiều tháng nay. Băng đảng bảo kê cho tụ điểm biết Phong lén tuồn ma túy vào đây và muốn xử hắn do việc này trái quy tắc của chúng.

Doãn Quốc Đam (trái) và Phương Oanh trong cảnh quay mùa Tết.

Các tình tiết trong tập bảy diễn ra khá nhanh, câu chuyện ở các tuyến đều được thúc đẩy sang diễn biến mới. Sau khi sinh con, Quỳnh không còn là thai phụ yếu ớt để My bắt nạt. Tuy nhiên, cô đứng trước việc sắp phải đi khách để trả nợ cho ông Cấn. Tập mới cũng đánh dấu việc nhân vật chính và Cảnh bắt đầu thân mật. Trên fanpage của phim, khán giả thích thú với mối quan hệ của họ. Sau buổi phát sóng, một số người đăng hình ảnh của Cảnh - Quỳnh và nhắc lại các câu thoại, tình tiết của họ trong phim. Nhân vật Cảnh được giới thiệu là có vai trò quan trọng trong cuộc đời Quỳnh về sau.

Trong khi đó, người dùng có nickname Trái Tim Ngọt Ngào lại xúc động với cảnh Quỳnh cô đơn trong mùa Tết, phải ở lại thành phố khi bạn bè về quê. Lối diễn của Phương Oanh và Thanh Hương trong trích đoạn này khá chân thật. Một tình tiết khác được khán giả quan tâm là thân phận của cha đứa con Quỳnh. Khi thấy con ra đời, cô hắt hủi và nói không muốn nuôi nó. Kết nối với các cảnh hồi tưởng của Quỳnh từ đầu series, người xem đoán cái thai là kết quả vụ cưỡng hiếp do cha dượng cô hoặc một tên biến thái cùng quê thực hiện.

Quỳnh Búp Bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, quy tụ các diễn viên Phương Oanh, Thanh Hương, Thu Quỳnh, Nguyễn Hải, Minh Tiệp, Doãn Quốc Đam, Trọng Lân, Quỳnh Kool. Nhân vật chính là Quỳnh - cô gái quê bị kẻ xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sa ngã. Loạt phim gây chú ý với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục, bạo lực, được dán nhãn 18+ khi phát sóng. Ngày 10/7, phim bị dừng chiếu sau sáu tập do một số ý kiến phản ánh không nên chiếu phim vào khung giờ vàng (18h - 21h). Từ ngày 3/9, phim phát sóng trở lại với khung 21h40.

Ân Nguyễn