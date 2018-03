Phim 18+ 'Elle' giành 11 đề cử giải César

Trailer phim Pháp về đề tài bạo dâm hot nhất tuần / Mỹ nhân phim về cưỡng dâm bất ngờ thắng giải độc lập tiền Oscar

Viện Hàn lâm Điện ảnh và Khoa học Pháp vừa công bố danh sách đề cử giải thưởng César lần thứ 42. Elle dẫn đầu với 11 đề cử, bằng số lượng dành cho phim hậu chiến Frantz. Tác phẩm tâm lý học đề tài bạo dâm tranh giải "Phim hay nhất" với sáu phim là Divines, Frantz, From The Land Of The Moon, In Bed With Victoria, Slack Bay và The Innocents.

Cảnh trong "Elle".

Nhà làm phim Paul Verhoeven của Elle cạnh tranh giải "Đạo diễn xuất sắc" với "cậu bé vàng" Canada - Xavier Dolan - của phim It’s Only The End Of The World, nữ đạo diễn Houda Benyamina của phim Divines, đạo diễn François Ozon (Frantz), Anne Fontaine (The Innocents), Bruno Dumont (Slack Bay) và Nicole Garcia (From The Land Of The Moon).

Minh tinh Isabelle Huppert của Elle cạnh tranh trong hạng mục dành cho nữ chính với Marion Cotillard (From The Land Of The Moon), nữ diễn viên Thụy Điển Virginie Efira (In Bed With Victoria) và người đẹp Đan Mạch Sidse Babett Knudsen (150 Milligrams). Đây là lần thứ 16 diễn viên The Piano Teacher được đề cử César và cô mới thắng một lần cho vai diễn trong Claude Chabrol.

11 đề cử César là thành công mới với Elle, sau khi vừa đoạt cúp "Phim nước ngoài hay nhất" và "Nữ diễn viên chính xuất sắc" ở giải Quả Cầu Vàng. Isabelle Huppert cũng góp tên trong danh sách tranh giải dành cho nữ diễn viên ở Oscar năm nay.

Giải César năm nay cho thấy sự lên ngôi của các nhà làm phim nữ giới. Bốn trong bảy phim ở hạng mục quan trọng nhất là tác phẩm do phái đẹp thực hiện. Trong số này có Divines - phim đầu tay của Houda Benyamina. Phim từng giành giải "Caméra d'Or" (Phim đầu tay xuất sắc) ở Cannes.

Pierre Niney trở lại đường đua César với vai diễn cựu binh Thế chiến I.

Năm nay, tài tử trẻ Pierre Niney trở lại cuộc đua dành cho nam diễn viên chính với vai diễn một cựu binh Thế chiến I phải lòng cô gái Đức trong Frantz. Anh cạnh tranh cùng François Cluzet (Médecin De Campagne), Gaspard Ulliel (It’s Only The End Of The World), Omar Sy (Chocolat), Pierre Deladonchamps (Le Fils De Jean), Nicolas Duvauchelle (Je Ne Suis Pas Un Salaud) và Fabrice Luchini (Ma Loute). Hồi 2015, Pierre Niney chiến thắng César với vai diễn nhà tạo mốt Yves Saint Laurent trong phim gây sốt cùng tên.

Hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoàii là cuộc đua của Toni Erdmann, Baccalaureat, The Unknown Girl, Manchester By The Sea, I Daniel Blake và Until The End Of The World.

César là giải thưởng do hơn 4.000 thành viên Viện Hàn lâm Điện ảnh và Khoa học Pháp bầu chọn. Giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân và tác phẩm trong ngành điện ảnh Pháp thường niên, bắt đầu từ 1976.

Danh sách đề cử giải thưởng César 2017 Phim hay nhất Divines

Elle

Frantz

Les Innocentes

Ma Loute

Mal De Pierres

Victoria Đạo diễn xuất sắc Bruno Dumont, Ma Loute

Paul Verhoeven, Elle

Houda Benyamina, Divines

François Ozon, Frantz

Anne Fontaine, Les Innocentes

Xavier Dolan, It’s Only The End Of The World

Nicole Garcia, Mal De Pierres Nam diễn viên chính xuất sắc François Cluzet, Médecin De Campagne

Gaspard Ulliel, It’s Only The End Of The World

Omar Sy, Chocolat

Pierre Deladonchamps, Le Fils De Jean

Nicolas Duvauchelle, Je Ne Suis Pas Un Salaud

Fabrice Luchini, Ma Loute

Pierre Niney, Frantz Nữ diễn viên chính xuất sắc Judith Chemla, Une Vie

Marion Cotillard, Mal De Pierres

Marina Foïs, Irréprochable

Isabelle Huppert, Elle

Sidse Babett Knudsen, La Fille De Brest

Soko, The Dancer

Virginie Efira, Victoria Nam diễn viên phụ xuất sắc Gabriel Arcand, Le Fils De Jean

Vincent Cassel, It’s Only The End Of The World

Vincent Lacoste, Victoria

Laurent Lafitte, Elle

Melvil Poupaud, Victoria

James Thierrée, Chocolat Nữ diễn viên phụ xuất sắc Nathalie Baye, It’s Only The End Of The World

Valeria Bruni Tedeschi, Ma Loute

Anne Consigny, Elle

Deborah Lukumuena, Divines

Mélanie Thierry, The Dancer Nam diễn viên mới triển vọng Jonas Bloquet, Elle

Damien Bonnard, Rester Vertical

Corentin Fila, Quand On A 17 Ans

Kacey Mottet Klein, Quand On A 17 Ans

Niels Schneider, Diamant Noir Nữ diễn viên mới triển vọng Oulaya Amamra, Divines

Paula Beer, Frantz

Lily-Rose Depp, The Dancer

Noémie Merland, Le Ciel Attendra

Raph, Ma Loute Kịch bản gốc hay nhất Romain Compingt, Houda Benyamina, Malik Rumeau, Divines

Solveig Anspach, Jean-Luc Gaget, L’Effet Aquatique

Sabrina B Karine, Alice Vial, Pascal Bonitzer, Anne Fontaine, Les Innocentes

Bruno Dumont, Ma Loute

Justine Triet, Victoria Kịch bản chuyển thể hay nhất David Birke, Elle

Séverine Bosschem, Emmanuelle Bercot, La Fille De Brest

François Ozon, Frantz

Céline Sciamma, Ma Vie De Courgette

Nicole Garcia, Jacques Fieschi, Mal De Pierres

Katel Quilliévéré, Gilles Taurand, Réparer Les Vivants Phim nước ngoài hay nhất Aquarius (Brazil)

Graduation (Nam Tư)

The Unknown Girl (Bỉ)

It’s Only The End Of The World (Canada)

Manchester By The Sea (Mỹ)

I, Daniel Blake (Anh)

Toni Erdmann (Đức) Phim đầu tay xuất sắc Cigarettes Et Chocolat Chaud

The Dancer

Diamant Noir

Divines

Rosalie Blum Phim hoạt hình xuất sắc La Jeune Fille Sans Mains

Ma Vie De Courgette

The Red Turtle Nhạc nền xuất sắc Gabriel Yared, Chocolat

Ibrahim Maalouf, Dans Les Forêts De Sibérie

Anne Dudley, Elle

Philippe Rombi, Frantz

Sophie Hunger, Ma Vie De Courgette Dựng phim xuất sắc Loic Lallemand, Vincent Tricon, Divines

Job Ter Burg, Elle

Laure Gardette, Frantz

Xavier Dolan, It’s Only The End Of The World

Simon Jacquet, Mal De Pierres Phục trang xuất sắc Anaïs Romand, The Dancer

Pascaline Chavanne, Frantz

Catherine Leterrier, Mal De Pierres

Alexandra Charles, Ma Loute

Madeline Fontaine, Une Vie Thiết kế bối cảnh xuất sắc Jérémie D Lignol, Chocolat

Carlos Conti, The Dancer

Michel Barthélémy, Frantz

Riton Dupire-Clément, Ma Loute

Katia Wyszkop, Planetarium Hòa âm xuất sắc Brigitte Taillandier, Vincent Guillon, Stéphane Thiébaut, Chocolat

Jean-Paul Mugel, Alexis PLace, Cyril Holtz, Damien Lazzerini, Elle

Martin Boissau, Benoït Gargonne, Jean-Paul Hurier, Frantz

Jean-Pierre DUret, Sylvain Malabrant, Jean-Pierre Laforce, Mal De Pierres

Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty, Jean-Paul Hurier, L’Odyssée Quay phim xuất sắc Stéphane Fontaine, Elle

Pascal Marti, Frantz

Caroline Champetier, Les Innocentes

Guillaume Deffontaines, Ma Loute

Christophe Beaucarne, Mal De Pierres Phim tài liệu xuất sắc Dernières Nouvelles Du Cosmos

Fire At Sea

Merci Patron!

Swagger

Voyage A Travers Le Cinéma Français Phim truyện ngắn hay nhất Après Suzanne

Au Bruit Des Clochettes

Chasse Royale

Maman(s)

Vers La Tendresse Phim hoạt hình ngắn hay nhất Café Froid

Celui Qui A Deux Ames

Journal Animé

Peripheria

Vũ Văn Việt