'Only the Brave' - khúc tráng ca về 19 lính cứu hỏa tử nạn

Những sự kiện có thật luôn là đề tài bất tận cho điện ảnh. Mỗi năm, riêng Hollywood có không dưới 10 tác phẩm dựa trên hoặc lấy cảm hứng từ những việc từng xảy ra. Năm 2017 chưa kết thúc nhưng đã có nhiều tác phẩm nổi bật dạng này như American Made, The Lost City of Z, Battle of the Sexes, Darkest Hour hay Stronger. Trong số đó, Only the Brave là tác phẩm đặc sắc về ngôn ngữ điện ảnh và truyền cảm hứng. Tác phẩm nhận được nhiều tán thưởng từ người xem lẫn giới phê bình. Phim nhận 90% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, còn khán giả trên IMDb chấm phim điểm 8,1.

Nhan đề phim được trích từ câu nói của Dionysius - nhà sử học người Hy Lạp: “Only the brave enjoy noble and glorious deaths” (Chỉ có những người dũng cảm mới tận hưởng cái chết cao quý và vinh quang). Cũng như vậy, tác phẩm mang tinh thần vinh danh và tưởng niệm 19 người lính của đội cứu hỏa Granite Mountain đã tử nạn trong vụ cháy Yarnell Hill ở Arizona (Mỹ) năm 2013. Thiên tai này được ghi nhận là một trong những trận cháy gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử Mỹ, thiêu rụi 34 km vuông với sức lan chóng mặt và chuyển hướng bất ngờ.

* Bản anh hùng ca trong "Only the Brave"

Only the Brave (Đặc nhiệm cứu hỏa)

Granite Mountain được thành lập năm 2002 với danh nghĩa một nhóm trực thuộc Cục Cứu hỏa Tình nguyện Prescott. Dưới sự dẫn dắt của Eric Marsh (Josh Brolin), nhóm trải qua quá trình huấn luyện và thử thách khắt khe để trở thành đội đặc nhiệm vào năm 2008. Thời điểm xảy ra vụ cháy Yarnell Hill, đội Granite Mountain có tổng cộng 20 thành viên. Ngoài những thành viên gạo cội như Jesse Steed (James Badge Dale), Christopher MacKenzie (Taylor Kitsch), đơn vị cũng tiếp nhận những thành viên mới như Brendan McDonough (Miles Teller) - một anh chàng nghiện ngập quyết tâm làm lại cuộc đời vì bất ngờ được làm bố.

Khi Only the Brave ra mắt ở Mỹ, nhiều nhà phê bình khen ngợi tác phẩm vì khắc họa chân thật các nhân vật và sự kiện.

Xuất thân của các nhân vật từ chính đến phụ đều được khắc họa đúng với hình mẫu ngoài đời. Brendan McDonough ngoài đời cũng từng là một kẻ nghiện ngập và trộm cắp vặt trước khi đến với đội Granite Mountain. Trong cuốn tự truyện My Lost Brothers, McDonough chia sẻ rằng đội Granite Mountain là những gì tốt đẹp nhất từng đến với anh.

Amanda Marsh (Jennifer Connelly) - vợ của Eric - ngoài đời cũng là một chuyên viên giải cứu và chăm sóc ngựa. Trong một phân cảnh, Amanda thể hiện sự đồng cảm của mình với McDonough và thổ lộ hai người có nhiều điểm chung. Dù trên phim không nói rõ điểm chung này là gì, ở đời thực, Amanda từng nghiện rượu, suýt hủy hoại cuộc đời mình.

Hình ảnh biểu tượng của đội cứu hỏa Granite Mountain được tái hiện chân thật trên phim.

Quá trình phấn đấu của đội Granite Mountain trên phim được xây dựng giống thực tế, từ khi là một đội cấp hai chuyên bọc lót cho đến khi trở thành đội đặc nhiệm. Những tình huống trong vụ cháy Yarnell Hill dẫn đến thảm kịch của đội cũng được khắc họa chân thật, không phải được tạo để tăng kịch tính cho phim. Chi tiết McDonough được cử tách khỏi đội Granite Mountain để quan sát thời tiết, bị lửa bao vây và được cứu bởi thành viên một đội khác là một trong những tình huống như vậy.

Năm ngoái, bộ phim Sully của đạo diễn Clint Eastwood từng ghi điểm khi tái hiện sự kiện cơ trưởng Sully hạ khẩn cấp một chuyến bay để cứu 155 hành khách và phi hành đoàn. Điểm chung giữa Sully và Only the Brave là sự kiện chính của phim diễn ra khá nhanh, khiến các nhà làm phim cần thêm những diễn biến khác để bù đắp cho câu chuyện. Tuy vậy, khác với Sully mang cấu trúc phi tuyến tính và tập trung vào diễn biến sau khi sự kiện đã xảy ra, Only the Brave được đạo diễn Kosinski chọn cách triển khai theo trình tự thời gian, tập trung vào những diễn biến trước sự kiện.

Đây là cách triển khai phù hợp với câu chuyện về đội Granite Mountain bởi hai lý do chính. Đầu tiên. những khái niệm và cách thức hoạt động của đội cứu hỏa thiên nhiên còn tương đối xa lạ với người xem, có nhiều điểm khác với việc cứu hỏa đô thị trong những bộ phim như Ladder 49 hay The Tower. Người xem cần một số đoạn để được giới thiệu về các kiến thức chuyên môn này. Theo diễn biến câu chuyện, khán giả phân biệt được sự khác nhau giữa cách cứu hỏa thông thường (chữa cháy bằng nước) và cách của đội "hotshot" (chữa cháy bằng lửa) - được nhóm Granite Mountain thể hiện trên phim.

Nhiều hiệu ứng khói lửa được dùng trong phim.

Lý do tiếp theo là việc phát triển những nhân vật phụ như cô vợ của Eric hay cô con gái của Brendan, cũng như tạo ra những xung đột, mâu thuẫn trong đời sống gia đình, giúp tác phẩm phản ánh tâm tư của những người lính cứu hỏa quanh năm phải xa gia đình để đối mặt với công việc nguy hiểm. Việc xây dựng thành công yếu tố trên giúp bộ phim có nền tảng, làm bật lên được cảm xúc khi sự kiện bước ngoặt diễn ra.

Phần âm nhạc do Joseph Trapanese thực hiện là điểm nhấn trong Only the Brave. Những giai điệu trong phim góp phần đưa đẩy nhiều sắc thái cảm xúc, từ những bản rock rực lửa như It's a Long Way to the Top của AC/DC, Tush của ZZ Top, cho đến những bản đồng quê nhẹ nhàng như Riders in the Sky - do chính diễn viên gạo cội Jeff Bridges thể hiện thông qua nhân vật phụ. Ca khúc chủ đề Hold the Light của Dierks Bentley gây ấn tượng nhờ thể hiện đúng tinh thần của tác phẩm. Sự da diết của chất nhạc đồng quê cùng lời hát ý nghĩa đã truyền tải trọn vẹn sự tưởng nhớ và lời cầu chúc tốt đẹp dành cho những người con hy sinh cho mảnh đất Arizona.

Phần hình ảnh của phim được phụ trách bởi nhà quay phim Claudio Miranda - người từng tạo dựng tên tuổi với Life of Pi và The Curious Case of Benjamin Button. Miranda cũng là cộng sự quen thuộc của đạo diễn Kosinski qua hai tác phẩm TRON: Legacy và Oblivion. Sự ăn ý giữa Miranda và Kosinski giúp Only the Brave có sự kết hợp hài hòa giữa kỹ xảo máy tính và kỹ xảo thực. Tác phẩm là bộ phim hiếm hoi tái hiện chân thật và chi tiết cách thức chữa cháy bằng lửa, từ cách đội cứu hỏa di chuyển, tính toán, phát quang, đào rãnh và đốt lửa để tạo ra một “hành lang” để đám cháy lớn không vượt qua được.

Nhân vật của Josh Brolin dẫn đầu đội cứu hỏa.

Các cảnh phim gây ấn tượng nhờ những đại cảnh từ trên cao thể hiện sự hùng vĩ của thiên nhiên, cũng như sự khốc liệt của những trận cháy rừng. Những cảnh cận với lửa và khói vây quanh cho thấy sự vượt khó của các nhà làm phim trong điều kiện khắc nghiệt để mang lại hình ảnh chân thật nhất có thể. Những cảnh vô số tia lửa bay về hướng người xem đem lại hiệu ứng thị giác tốt.

Đạo diễn Kosinski cẩn thận trong việc tuyển vai khi diễn viên và nhân vật ngoài đời có ngoại hình và tuổi tác gần như tương đồng. Trong đó, các vai người miền Nam nước Mỹ được giao cho những diễn viên sở hữu đúng chất giọng như Josh Brolin và Jeff Bridges. Josh Brolin thể hiện đúng phong độ của mình khi vào vai Eric - người dẫn dắt đội Granite Mountain. Ngoài việc thể hiện sự dứt khoát cùng khí chất lãnh đạo, anh còn gây ấn tượng nhờ sự ăn ý với Jennifer Connelly trong những phân cảnh thể hiện tình cảm.

Connelly với vai Amanda cũng là điểm nhấn của Only the Brave. Diễn xuất hớp hồn bằng ánh mắt qua những phân cảnh thể hiện yêu thương hoặc giận dữ giúp cô đôi khi lấn át cả bạn diễn là Brolin. Trong khi đó, diễn viên trẻ Miles Teller tiếp tục cho thấy sự trưởng thành kể từ sau vai diễn trong Whiplash. Nhân vật McDonough của anh phải trải qua nhiều cung bậc, từ cảnh trác táng khi còn là một tay ăn chơi, đến khi sụp đổ do chứng kiến đồng đội tử nạn.

Phim khởi chiếu ở Việt Nam với nhan đề Không lối thoát hiểm.

Minh Dương