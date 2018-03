'Ông trùm' của Lee Byung Hun là hiện tượng phòng vé Hàn

Loạt sao Hàn đình đám đến xem phim mới của Lee Byung Hun / Lee Byung Hun bức xúc vì bị phân biệt chủng tộc ở Hollywood

Korea Times đưa tin Master thu về 48,4 triệu USD ở phòng vé Hàn Quốc sau nửa tháng chiếu rạp từ hôm 21/12. Trong tuần ra mắt đúng dịp Giáng sinh, phim đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu nội địa khi hút hơn 2,2 triệu lượt người xem. Sau năm ngày chiếu đầu tiên, tác phẩm bán ra ba triệu lượt vé và trở thành một trong số ít phim Hàn cán mốc 20,5 triệu USD tiền bán vé nhanh nhất.

Lee Byung Hun vào vai phản diện trong phim mới.

Tác phẩm dài 143 phút được nhận định ăn khách nhờ quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Lee Byung Hun, Kang Dong Won, Kim Woo Bin và Oh Dal Su. Trong khi đó, giới phê bình đánh giá chất lượng tác phẩm ở mức khá và tốt. Tờ New York Times khẳng định Master đáng xem nhưng chưa đủ kinh điển để đi vào lịch sử như loạt phim về James Bond. Còn tờ The Hollywood Reporter cho rằng nửa sau câu chuyện hấp dẫn nhờ dồn nén nhiều pha kịch tính và rượt đuổi lấy bối cảnh khác lạ ở Philippines.

Trong Master, Lee Byung Hun vào vai một gã lừa đảo có liên hệ mật thiết với giới chính trị Hàn. Bị xã hội xem là ông trùm xấu xa nhưng trong mắt những người ủng hộ, nhà sáng lập và chủ tịch tập đoàn One Network – Jin Hyun Pil (Lee Byung Hun) – lại là một đấng cứu thế kiêm nhà hảo tâm hào phóng.

"Master" có nhiều bối cảnh ở Philippines.

Đội trưởng Đội Cảnh sát Tài chính Kim Jae Myung (Gang Dong Won) và đồng đội của anh theo dấu Jin từ lâu. Sau khi phát hiện tổ chức của Jin được hỗ trợ bởi thiên tài công nghệ thông tin Park Jang Gun (Kim Woo Bin), nhóm cảnh sát tìm cách tóm cổ hết đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Đây là phim mới của đạo diễn Cho Ui Seok (từng làm Make It Big và Cold Eyes). Tác phẩm ghi hình trong hai tháng hồi giữa 2016 ở Hàn Quốc và Philippines.

Master (Ông trùm) dự kiến đến rạp Việt vào 17/2 sau khi công chiếu ở 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.

* Trailer phim "Master"