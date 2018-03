'On the Beach at Night Alone' - đối thoại không hồi kết về tình yêu và nỗi cô đơn

Phim mới của mỹ nhân 'Người hầu gái' tranh giải Gấu Vàng / Bom tấn cuối về Người Sói gây sốt tại Liên hoan phim Berlin

Liên hoan phim Berlin 2017 kết thúc tối 18/2 (giờ địa phương) với chiến thắng thuộc về On Body and Soul (đạo diễn Ildikó Enyedi). Ngoài tác phẩm giành giải Gấu Vàng này, liên hoan được đánh giá thành công với nhiều bộ phim hay, trong đó có On the Beach at Night Alone.

Phim được chia làm hai phần với hai bối cảnh - một tại Hamburg (Đức) và một ở thị trấn nhỏ ven biển Hàn Quốc.

Tác phẩm mở đầu với gam màu ấm, những làn khói cùng hình ảnh hai phụ nữ Younghee (Kim Minhee) và Jeeyoung (Seo Younghwa) cười nói trong một quán ăn mùa đông tại Hamburg. Sau đó, sắc lạnh và tông trầm như xanh, xám, vàng nhạt rất nhanh bao phủ xuyên suốt tác phẩm. Younghee là một diễn viên nổi tiếng ở Hàn Quốc. Khi vướng bê bối ngoại tình với đạo diễn, cô ra nước ngoài và chọn thành phố cảng miền Bắc nước Đức làm nơi trú ẩn, tìm sự an tịnh trong tâm hồn.

Phần một có nhịp điệu chậm, là những đối thoại lặp đi lặp lại về người đàn ông của Younghee, liệu anh ấy có xuất hiện, liệu tình cảm của anh có chân thành. Cô gái vừa muốn tin tình yêu sẽ đến, vừa nghi ngờ khả năng ấy xảy ra. Hoang mang, mệt mỏi, "bụng bảo dạ" không nhớ nhung, trông chờ gì nhưng hàng ngày cô vẫn ngồi yên lặng trong công viên đợi anh xuất hiện. Tiếng đàn dây réo rắt của bản String Quintet in C major (Schubert) vang lên dai dẳng cùng khung cảnh mùa đông ảm đạm, lạnh lẽo càng tô đậm vẻ cô đơn, buồn bã của cô gái.

Phần hai, Younghee trở về Hàn Quốc, không khí phim sôi động hơn khi có sự xuất hiện của những người bạn, đồng nghiệp, những câu chuyện đời thường cơm áo gạo tiền. Nhiều cuộc gặp gỡ, thậm chí cãi cọ thẳng thắn với mọi người đưa Younghee từng bước vượt qua vết thương lòng.

Poster phim "On the Beach at Night Alone".

101 phút của On the Beach at Night Alone là sự xen kẽ liên tục của cặp hình ảnh: Younghee đơn độc và Younghee giữa các cuộc đối thoại với bạn bè, giữa những lời thăm hỏi vu vơ, những lần bắt chuyện gượng gạo. Có một sự khác biệt tinh tế trong diễn xuất của Kim Minhee ở hai bối cảnh này. Khi càng được vây quanh bởi nhiều người, nhân vật của cô dường như càng đơn độc hơn. Younghee giống một kẻ nổi loạn một mình chống chọi cả thế giới lúc cô "rút ruột gan" nói về ý nghĩa tình yêu, chuyện vợ chồng, về đàn ông.

Trái lại, ở những cảnh chỉ có một mình như lúc cô ngồi chơi đàn organ trong căn phòng tối giản tại Hamburg, khi vừa hút thuốc vừa khẽ hát một giai điệu tình yêu dưới ánh nắng vàng dịu của buổi chiều đông Hàn Quốc, khi ngồi khóc một mình giữa những dãy ghế trống trong rạp phim, khi vuốt ve và hôn bông hoa ven đường hay khi nằm ngủ trên bãi biển, Younghee lại thực sự tận hưởng, đắm chìm trong mỗi khoảnh khắc. Diễn xuất của Kim Minhee cho thấy xen lẫn những nỗi đau, cô gái Younghee vẫn tìm thấy tia hy vọng.

Kim Minhee chia sẻ nhân vật của cô là một cô gái tốt, ngọt ngào nhưng có nhiều ẩn ức dồn nén, nhiều nỗi đau không biết tỏ cùng ai. Vì vậy, cô chọn cách diễn thay đổi tâm trạng nhanh giữa các thái cực vui buồn, yêu thương hờn giận, để biến hoá hình ảnh Younghee lúc điềm tĩnh, bất cần, lạc quan, khi thô lỗ, nông nổi, tuyệt vọng chỉ sau vài ngụm rượu.

Phần thể hiện tinh tế trong On the Beach at Night Alone giúp Kim Minhee thắng giải Gấu Bạc "Nữ diễn viên xuất sắc".

Một cảnh nhiều cảm xúc trong phim.

Phim chứa nhiều cảnh xoay ống kính vào cận, xoay ra toàn hay cảnh lia nhanh có vẻ "vụng về" trong kỹ thuật quay nhưng biểu đạt hiệu quả sự hoang mang, mất định hướng của nhân vật Younghee. Park Hong Yeol - đạo diễn hình ảnh và quay phim của On the Beach at Night Alone - thổ lộ anh thực hiện cảnh zoom theo chỉ đạo của đạo diễn. Park cũng tham gia một vai nhỏ trong phim nên đôi khi anh "hoà mình vào phim" đến mức không ý thức mình thực hiện nhiều cảnh zoom (xoay ống kính) thế nào, nhưng cơ bản anh muốn bộ phim được quay một cách đời thường và tự nhiên nhất.

Trong các tác phẩm như Our Sunhi (2013), Right Now, Wrong Then (2015), Yourself and Yours (2016) hay mới nhất là On the Beach at Night Alone, đạo diễn Hong Sang Soo lật đi lật lại những câu chuyện ngoại tình, tình yêu tay ba, sự bế tắc khi yêu, nỗi cô đơn trong xã hội hiện đại. Bãi biển vắng là bối cảnh yêu thích của ông. Khi được hỏi liệu có lấy những chi tiết đời thực để đưa vào phim (đạo diễn Hong Sang Soo và diễn viên Kim Minhee vướng tin đồn ngoại tình từ giữa năm 2016), Hong bày tỏ ông không chủ ý đưa đời tư lên màn ảnh, nếu có chi tiết nào tương đồng, đó chỉ là sự tình cờ. Tuy nhiên, ông khẳng định đã thể hiện tinh thần "tự phê bình" và thái độ chỉ trích đàn ông cao độ trong tác phẩm mới của mình.

Chân dung những người đàn ông bạc nhược, xấu xí về tâm hồn hiện lên qua mỗi lần trò chuyện của Younghee và Jeeyoung ở Hamburg, trên bàn nhậu giữa nhóm diễn viên, trong quán ăn khi bạn Younghee bị cô người yêu mắng mỏ, sai làm việc nhà, trong nhà chờ xe buýt hay bãi biển. Chi tiết Younghee hôn say đắm người bạn nữ giữa bữa ăn cũng thể hiện sự giận dữ, thất vọng về thế giới đàn ông tới mức cô gái muốn chuyển sang yêu phụ nữ. Câu thoại "Đàn ông tất cả đều là một lũ ngốc" lặp lại nhiều lần. Khi bạn bè hỏi Younghee phái mạnh phương Tây khác đàn ông Hàn Quốc thế nào, ban đầu cô nói "họ nhẹ nhàng, lịch thiệp", nhưng rồi kết luận "họ có hình thể đẹp, cường tráng nhưng sâu trong tâm hồn đàn ông ở đâu cũng giống nhau".

Đạo diễn Hong Sang Soo và nữ diễn viên chính Kim Minhee tại LHP Berlin.

Trong On the Beach at Night Alone, Hong Sang Soo khẳng định phong cách đạo diễn ngẫu hứng và linh hoạt khi sử dụng nhiều chi tiết tình cờ xuất hiện lúc đoàn làm phim làm việc, ví dụ cảnh chàng trai hỏi giờ ở công viên Hamburg hay cảnh người đàn ông lau cửa kính khách sạn. Nhà làm phim độc lập cho biết mỗi người xem có thể có cách lý giải khác nhau về On the Beach at Night Alone. Bản thân ông không đưa ra thông điệp cụ thể nào nhưng đồng tình với ý kiến cho rằng tác phẩm này phản ánh phần nào mối quan hệ nam nữ trong xã hội Hàn Quốc. Diễn viên Kim Minhee cũng thấy rằng xã hội và đàn ông Hàn Quốc hiện tại đã bắt đầu lắng nghe nhiều hơn những điều phụ nữ nói. Và dù hành trình đi tìm tình yêu đích thực của phụ nữ có thể dài đôi khi bị thực tế phũ phàng vùi dập, cô tin đó vẫn là một giấc mơ bất kỳ phụ nữ nào cũng kiếm tìm.

Hong Sang Soo học Điện ảnh tại Đại học Chung-Ang sau đó sang Mỹ tu nghiệp. Tác phẩm đầu tay của ông trình làng năm 1996 và đoạt giải Rồng Xanh. Nhà làm phim độc lập thể hiện phong độ ổn định khi đều đặn ra mắt tác phẩm mới và gặt hái thành công ở nhiều giải thưởng quốc tế.

Hoàng Phương