'Ocean's 8' - phim về siêu trộm lồng thông điệp nữ quyền

Tác phẩm là phần mới nhất của loạt phim siêu trộm Ocean đình đám hồi thập niên 2000. Trong Ocean's 8, nhân vật chính là Debbie Ocean (Sandra Bullock đóng), em gái của Danny Ocean - trùm băng trộm trong các tập trước. Sau 5 năm ở tù, cô được thả và trù tính một phi vụ táo bạo: cướp chuỗi vòng có giá 150 triệu USD, được siêu sao Daphne Kluger (Anne Hathaway đóng) đeo trong đêm Met Gala.

Để thực hiện điều này, Debbie tập hợp một nhóm siêu trộm nữ do theo cô, nam giới dễ gây chú ý còn phụ nữ hay bị coi thường nên dễ hoạt động bí mật. Họ bao gồm Lou (Cate Blanchett đóng), Amita (Mindy Kaling đóng), Tammy (Sarah Paulson đóng), Constance (Awkwafina đóng), Nine Ball (Rihanna đóng) và Rose Weil (Helena Bonham Carter đóng). Băng trộm phải vượt qua hệ thống an ninh nghiêm ngặt để lấy chuỗi vòng, thay bằng chiếc giả rồi rút lui an toàn khỏi đêm tiệc.

* Trailer phim

Sandra Bullock lập nhóm siêu trộm nữ trong Ocean's 8

Thông điệp nữ quyền là yếu tố nổi bật nhất trong Ocean's 8, bộc lộ qua cách chọn nhân vật. Nhóm siêu trộm ở series cũ toàn nam, còn trong phim mới toàn nữ. Họ độc lập, tự tin và lấn át các nhân vật nam. Hầu hết hướng đến sự tự do, muốn thoát khỏi các công việc thường nhật lẫn trách nhiệm xã hội quy cho phụ nữ. Họ có thể làm các công việc của nam giới nhưng vẫn đầy nữ tính và đam mê thời trang.

Ý tưởng về nữ quyền thể hiện ngay từ cảnh đầu khi Debbie trả lời cán bộ nhà giam với khuôn mặt lạnh tanh - giống nhân vật tội phạm nam giới trong các phim hình sự kinh điển. Dù không tiền bạc, cô nhanh chóng chiếm được những gì mình cần, sau đó thể hiện vai trò lãnh đạo và làm chủ cuộc chơi suốt phim. Việc khắc họa phụ nữ mạnh mẽ, thoát khỏi các hình mẫu quen thuộc, như nóng bỏng hay phụ thuộc nam giới, đang nhận được sự ủng hộ gần đây ở Hollywood. Bom tấn Wonder Woman năm ngoái hay hoạt hình Incredibles 2 đi theo hướng này, chiếm thiện cảm khán giả đồng thời thắng lớn ở phòng vé.

Sandra Bullock (trái) và Cate Blanchett trong phim.

Ocean's 8 còn giống như "đại tiệc" thời trang với hàng loạt thương hiệu và bộ cánh bắt mắt. Bữa tiệc Met Gala đình đám được tái hiện với các ngôi sao như Anna Wintour, Zayn Malik, Katie Holmes, Maria Sharapova, Kim Kardashian, Adriana Lima, Kylie Jenner, Alexander Wang, Kendall Jenner đóng vai họ ngoài đời thật. Sự xa hoa của Hollywood được phô diễn rõ nhất qua nhân vật Daphne Kluger - người đẹp lộng lẫy và đỏm dáng với đủ chiêu trò thu hút truyền thông.

Kịch bản phim theo đúng khuôn mẫu của dòng phim heist (đánh cắp ngân hàng, vật quý). Những người vào nhóm đều có tài năng đặc biệt, như Nine Ball là hacker, Constance là kẻ móc túi có đôi tay khéo léo. Amita là chuyên gia kim cương. Cá tính của các nhân vật được khắc họa khá rõ nét trong hai phần ba đầu phim, khi cả nhóm chuẩn bị phi vụ. Debbie sắc sảo, Lou điềm tĩnh, Constance láu lỉnh còn Nine Ball ngầu đời. Nhân vật dễ tạo tiếng cười nhất là Rose Weil - một nhà thiết kế lập dị, được thể hiện qua diễn xuất tưng tửng đã thành thương hiệu của diễn viên kỳ cựu Helena Bonham Carter.

Helena Bonham Carter là nhà thiết kế tài năng, tham gia băng trộm do nợ nần.

Tuy nhiên, ở một phần ba cuối, Ocean's 8 hụt hơi dần về câu chuyện. Theo đúng mô-típ của phim heist, một số trở ngại xuất hiện trong chuỗi hành động trộm phức tạp. Tuy nhiên, chúng đều được giải quyết khá dễ dàng và nhanh chóng. Vụ trộm diễn ra hầu như trơn tru và băng trộm nữ không có "đối thủ" nào ngáng đường. Nhân vật John Frazier (James Corden đóng) - nhà điều tra - xuất hiện khá ấn tượng nhưng bỗng trở nên mờ nhạt chỉ sau vài cảnh quay. Điều này khiến hồi kết tác phẩm thiếu kịch tính, không hấp dẫn bằng các phim của series Ocean trước đây.

Phim khởi chiếu từ ngày 22/6 ở Việt Nam với tên Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô cùng nhãn C16 (không dành cho người dưới 16 tuổi).

Ân Nguyễn