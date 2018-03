'Nocturnal Animals' - tác phẩm bạo liệt về cách trả thù bằng văn học

Thử tài bắt lỗi hài hước trong bom tấn Hollywood 2016 / Jake Gyllenhaal khỏa thân trong phim mới

Nocturnal Animals mở đầu bằng một trường đoạn lạ lẫm: nhiều phụ nữ với thân hình quá khổ khỏa thân nhảy múa trong tiếng nhạc khêu gợi. Phải vài phút sau đó, khán giả mới hiểu đây là một màn trình diễn nghệ thuật ở phòng triển lãm do Susan Morrow (Amy Adams) điều hành. Ở tuổi trung niên, cô tưởng chừng đang có cuộc sống viên mãn với một công việc cao cấp cùng người chồng doanh nhân đẹp trai (Armie Hammer). Tuy nhiên, bên dưới lớp vỏ đó là những đứt gãy do sự khánh kiệt và phản bội trong tình yêu.

Trailer phim 'Nocturnal Animals'

Giữa hoàn cảnh này, Susan được người chồng cũ Edward Sheffield (Jake Gyllenhaal) gửi bản thảo cuốn tiểu thuyết do anh viết, tên là Nocturnal Animals. 19 năm qua, bộ đôi không nói chuyện với nhau sau nhiều mâu thuẫn trong quá khứ. Susan hoàn toàn chìm đắm vào tác phẩm và dần nhận ra ẩn ý của Edward đằng sau những trang giấy.

Sự lôi cuốn của phim đến từ lối kể chuyện độc đáo của đạo diễn kiêm biên kịch Tom Ford. Với thời lượng 116 phút, Nocturnal Animals đan xen ba tuyến truyện song song: hiện tại, quá khứ và trong tiểu thuyết. Trong đó, câu chuyện tưởng tượng - kể về cuộc báo thù của một người đàn ông có vợ con bị hãm hại (Jake Gyllenhaal) - được dùng để gắn kết hai thời điểm ngoài đời thực.

Poster của phim "Nocturnal Animals".

Với việc để tài tử Jake Gyllenhaal đóng cả hai vai - Edward và nhân vật chính trong truyện, ý đồ của phim khá rõ ràng. Người xem dần nhận ra cuốn sách chính là cuộc đời Edward, với việc anh chia tay người vợ được hình tượng hóa thành một vụ tấn công ám ảnh trên cung đường đêm Texas. Trong đó, sự yếu đuối của người chồng trong truyện chính là tính cách của Edward trong quá khứ. Anh ta yếm thế và bất lực nhìn những người thân yêu bị tước đoạt khỏi tay mình.

Từng lớp tình tiết được sắp đặt tròn trịa, kết hợp cùng thứ âm nhạc kịch tính phủ lên tác phẩm vẻ kỳ bí. Khi mọi chuyện kết thúc bằng một cú ngoặt bất ngờ, tầng nghĩa thứ hai của phim lộ diện. Cuốn sách không chỉ là "tự truyện", mà còn là công cụ để Edward báo thù người vợ bội bạc.

Từng là nhà thiết kế thời trang hàng đầu, Tom Ford mang gu thẩm mỹ độc đáo của mình lên màn ảnh và tạo ra nhiều cảnh quay dị biệt. Trong đó, hai thế giới thực và hư cấu có độ tương phản cao về mặt thị giác. Căn nhà của Susan đầy tráng lệ với những đồ vật sang trọng, song các cảnh ở đây lại mang tông màu ảm đạm như chính cuộc sống của bà chủ phòng triển lãm. Xung quanh cô, thế giới nghệ thuật ở Los Angeles hiện lên với sự cầu kỳ về trang phục và thiết kế bối cảnh, đôi khi được đẩy đến mức giả tạo để phản ánh sự lố bịch của tầng lớp thượng lưu.

Trong khi đó, câu chuyện trong tiểu thuyết diễn ra trên những cung đường đầy gió bụi của Texas. Nhiều đúp quay phô diễn sự rộng lớn và khô cằn của thiên nhiên, gần giống phim Hell or High Water gây chú ý trong năm qua. Trích đoạn ấn tượng nhất phim là cảnh hai người phụ nữ nằm ôm nhau chết trên chiếc ghế. Không gian xung quanh đầy các mảnh gỗ và đất cát, nhưng riêng chiếc ghế và hai thi thể nổi bật với tư thế và màu sắc trau chuốt như bức tranh nghệ thuật. Khung hình vừa mỹ miều vừa ám ảnh, dựng nên cao trào trong tâm lý nhân vật đồng thời mang tính kết nối hình ảnh giữa thế giới thực và hư cấu.

Dàn diễn viên trong phim đồng đều về mặt diễn xuất và hài hòa với nhau trong tổng thể. Amy Adams tròn vai cô vợ dằn vặt vì quá khứ tội lỗi, Jake Gyllenhaal phô diễn hai sắc thái khác nhau: có lúc là chàng văn sĩ nhiệt huyết, có lúc là người chồng nhiều đau khổ trong nội tâm. Tuy nhiên, họ không để lại dấu ấn bằng hai diễn viên phụ là Aaron Taylor - Johnson và Michael Shannon. Thủ vai hung thần xa lộ hãm hại gia đình người đàn ông trong tiểu thuyết, tài tử 26 tuổi khiến người xem lạnh gáy với đôi mắt hoang dại và chất giọng miền Nam lè nhè. Còn Shannon được ngợi khen khi hóa thân thành gã cảnh sát già, mệt mỏi nhưng quyết tâm giúp người chồng đáng thương báo thù. Hình mẫu nhân vật này gợi lại vai diễn của Tommy Lee Jones trong No Country for Old Men hay gần đây hơn là Jeff Bridges trong Hell or High Water.

Michael Shannon nhận đề cử Oscar giải Nam diễn viên phụ.

Điểm trừ của tác phẩm là không giữ vững được sự ổn định xuyên suốt phim. Tom Ford tạo được kịch tính cao độ trong cảnh gia đình người đàn ông bị tấn công, nhưng đến màn báo thù của anh ta, câu chuyện tương đối đơn điệu. Ở khoảng cuối phim, đạo diễn lạm dụng các hình ảnh ấn tượng, tạo cảm giác phô trương quá mức so với thông điệp thật sự mà ông muốn truyền tải.

Nocturnal Animals ra mắt tại Liên hoan phim Venice (Italy) vào tháng chín năm ngoái. Đạo diễn Tom Ford giành giải Grand Jury, được xem là phần thưởng cao quý thứ hai sau giải Sư Tử Vàng. Tại giải Oscar 2017, phim có một đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ cho Michael Shannon.

Ân Nguyễn