Nicole Kidman - 'thiên nga Australia' ghi dấu ấn ở Cannes 2017

Tối 28/5, Liên hoan phim Cannes 2017 bế mạc và công bố danh sách thắng giải. Trong đó, Nicole Kidman gây chú ý bởi được tôn vinh ở một giải thưởng đặc biệt được đặt ra nhân kỷ niệm 70 năm sự kiện.

Tài tử Will Smith thay mặt minh tinh lên sân khấu nhận giải ở lễ bế mạc. Người đẹp gửi đến liên hoan đoạn video với lời cảm ơn: "Tôi buồn vì không thể góp mặt cùng các bạn... Tôi đang ở bên gia đình... Tôi chỉ có thể nói 'Je t'aime! Merci! Bonne Soiree! (tiếng Pháp, 'Tôi yêu các bạn! Cảm ơn! Chào buổi tối!'".

Nicole Kidman tỏa sáng trên thảm đỏ Cannes.

Diễn viên Australia có quãng thời gian bận rộn tại liên hoan phim năm nay. Theo cây bút Peter Bradshaw của tờ Guardian, các diễn viên hạng A thường chỉ làm việc ở Cannes khoảng ba ngày, xoay quanh buổi chiếu phim của họ. Với Nicole Kidman, con số này lên đến 12 ngày.

Dù thất bại trước Diane Kruger trên đường đua "Nữ diễn viên xuất sắc", phong thái cuốn hút cùng nỗ lực diễn xuất giúp Nicole Kidman luôn tỏa sáng mỗi khi xuất hiện hay được nhắc đến.

Tại Cannes 2017, minh tinh góp mặt đến bốn phim trong The Killing of a Sacred Deer, The Beguiled (tranh giải Cành Cọ Vàng), How to Talk to Girls at Parties (không tranh giải) và Top of the Lake (buổi chiếu đặc biệt). Hình ảnh Kidman xuất hiện ở khắp nơi khiến nhiều báo như Independent, Guardian và Daily Mail ưu ái gọi cô là "Nữ hoàng của Cannes".

Về diễn xuất, ngoài How to Talk to Girls at Parties, các phim còn lại của Nicole Kidman đều được đánh giá cao. The Beguiled của nữ đạo diễn Sofia Coppola lấy bối cảnh một ngôi trường nội trú nữ ở Mỹ trong nội chiến. Một người lính bị thương (Colin Farrell) được những người phụ nữ trong trường cưu mang. Với vẻ điển trai, anh khơi gợi bầu không khí ghen tuông giữa các giáo viên và nữ sinh, kể cả viên hiệu trưởng do Nicole Kidman thủ vai. Tờ Guardian khen ngợi sự già dặn và chất giọng miền Nam nước Mỹ của minh tinh.

* Nicole Kidman quyến rũ trong "The Killing of a Sacred Deer"

Nicole Kidman - "Thiên nga Australia" bay cao ở Cannes Trong phim tâm lý pha kịch tính The Killing of a Scared Deer, Kidman thủ vai người vợ của một phẫu thuật viên (Colin Farrell). Phía sau hình ảnh gia đình viên mãn, cuộc sống của họ có những đợt sóng ngầm, bắt nguồn từ mối quan hệ của người chồng với một cậu bé trai. Peter Debruge của Variety nhận định diễn xuất của Colin Farrell và Nicole Kidman là điểm sáng, thể hiện trọn vẹn ẩn ý trong mọi cảnh quay. Nhiều nhà phân tích dự đoán Kidman có thể lần đầu được vinh danh "Nữ diễn viên xuất sắc" ở Cannes với vai này, nhưng cuối cùng danh hiệu vẫn chưa đến với "thiên nga Australia".

Những thành tích gần đây là minh chứng cho "sự hồi sinh" ở tuổi 50 của Nicole Kidman. Trong thập niên 2000, cô từng là siêu sao hàng đầu thế giới với một giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" (The Hours) cùng hai đề cử (Moulin Rouge! và Rabbit Hole). Tuy nhiên, từ năm 2011 phong độ diễn xuất của minh tinh có phần trồi sụt.

Nicole Kidman cùng Elle Fanning và Kirsten Dunst - các bạn diễn trong "The Beguiled" (Những kẻ khát tình).

Năm 2014, phim Grace of Monaco có Nicole Kidman đóng vai chính - huyền thoại điện ảnh Grace Kelly, sau đó trở thành Công nương Monaco - bị chê bai ở LHP Cannes. Năm 2015, phim Secret in Their Eyes - làm lại từ tác phẩm từng đoạt Oscar "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc" - cũng không thành công về doanh thu lẫn chuyên môn. Trong bài báo trên tờ Guardian, Peter Bradshaw nói có một đạo diễn từng nhận xét rằng Nicole Kidman đã hết thời và tên tuổi của cô chỉ còn xuất hiện để thu hút những nhà đầu tư ở châu Âu và Đông Á.

Bất chấp các đánh giá tiêu cực, Nicole Kidman vẫn làm việc với hiệu suất cao và liên tiếp cho ra mắt sản phẩm mới. Cô bắt đầu gây chú ý trở lại với Lion (2016) - phim tâm lý về chàng trai Ấn Độ đi tìm lại cội nguồn. Kidman tròn vai bà mẹ với triết lý yêu thương xuyên biên giới, hay giúp đỡ trẻ em bất hạnh. Vai diễn giúp cô nhận một đề cử "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại Oscar 2017.

Nicole Kidman và Colin Farrell trong "The Killing of a Sacred Deer".

Ngoài các phim dự Cannes, năm nay Nicole Kidman còn tỏa sáng trong series truyền hình Big Little Lies với vai người vợ giàu có, cùng chồng tham gia những màn ân ái kỳ lạ. Diễn xuất của cô được giới phê bình khen ngợi khi lột tả những ức chế, uẩn khúc trong tâm lý của người phụ nữ thượng lưu.

Với những thành công vừa qua, Nicole Kidman dần bước vào giai đoạn đỉnh cao thứ hai trong sự nghiệp. Sự chín chắn giúp cô gây ấn tượng khi hóa thân mẫu phụ nữ trung niên, có tính cách phức tạp. Peter Bradshaw nhận định: "Càng nhiều tuổi, hình ảnh cô ấy càng tao nhã và uy quyền hơn. Cô ấy phải thể hiện các vai kiêu kỳ và đẳng cấp, kết hợp với sự nhạy cảm và thanh lịch. Nicole Kidman có thể chiếm hết sự thu hút mỗi khi xuất hiện".

Ân Nguyễn