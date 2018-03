Nicole Kidman đóng cảnh nóng với tài tử 'Tarzan'

Trong "Big Little Lies", nhân vật của Nicole Kidman - Celeste - là một phụ nữ thượng lưu sống cùng người chồng thành đạt Perry (Alexander Skarsgård). Trong tập mới nhất, minh tinh 49 tuổi có phân đoạn phô ngực trước khi diễn cảnh "nóng" trong phòng tắm cùng Alexander Skarsgård - tài tử nhỏ hơn cô chín tuổi. Năm ngoái, anh từng gây ấn tượng khi khoe cơ bắp với vai Tarzan trong "The Legend of Tarzan".