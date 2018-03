Những trường hợp trượt đề cử Oscar 2017 đáng tiếc nhất

Các phim nhận 'mưa' đề cử Oscar sẽ gây sốt phòng vé / 'La La Land' đi vào lịch sử Oscar với thành tích ngang ngửa 'Titanic'

Viện hàn lâm Mỹ công bố đề cử giải thưởng Oscar lần thứ 89 sáng 24/1. Sau đó, loạt cây viết điện ảnh của các tờ The Guardian, New York Times, Los Angeles Times, New Yorker, Variety và The Hollywood Reporter bàn luận sôi nổi về danh sách phim và nhân vật trượt đề cử. Năm tên tuổi dưới đây được đồng thuận là những trường hợp "ngã ngựa" đáng tiếc nhất mùa giải thưởng mới.

Đạo diễn Martin Scorsese và dự án Silence

Silence là dự án điện ảnh được Martin Scorsese thực hiện trong 25 năm và khẳng định trên Variety là tác phẩm tâm huyết của cuộc đời. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết Nhật Bản cùng tên của nhà văn Shūsaku Endō, kể về cuộc lưu lạc của hai nhà truyền giáo phương Tây vào thế kỷ 17 ở Nhật. Tác phẩm tôn giáo được ghi hình hoàn toàn ở Đài Loan, quy tụ dàn diễn viên sáng giá gồm Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano và Ciarán Hinds.

Sau khi ra mắt ở Rome (Italy) vào cuối tháng 11, phim được giới phê bình Âu Mỹ đồng loạt ngợi ca. Tờ The Guardian khẳng định đây là mẫu mực của điện ảnh, còn Variety gọi đây là sử thi vừa vẽ lên bức tranh nước Nhật xưa vừa là chiêm nghiệm tôn giáo sâu sắc. Viện phim Mỹ sau đó chọn tác phẩm vào Top 10 phim hay nhất năm. Tuy nhiên, Silence chỉ nhận được một đề cử cho quay phim và trượt mọi hạng mục quan trọng ở Oscar. Tác phẩm bị vượt mặt ở hạng mục "Phim hay nhất" bởi các ứng viên được cho là không xuất sắc bằng như Hell or High Water hay Hacksaw Ridge.

Trailer phim 'Silence'

Đồng thời, Martin Scorsese trượt đề cử ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc". Tài tử Mel Gibson lại được đề cử này với phim đạo diễn đầu tay là Hacksaw Ridge. Nam diễn viên Andrew Garfield nói trên The Hollywood Reporter: "Martin biết mình là ai và không ai có thể lấy bớt giá trị gì từ ông ấy".

Tom Hanks và vai diễn trong Sully

Từ khi ra mắt, Sully trở thành phim tiểu sử gây sốt với người hâm mộ. Tác phẩm của đạo diễn Clint Eastwood kể về viên phi công Mỹ cứu sống một đoàn bay khi liều đáp xuống sông Hudson. Vai diễn của Tom Hanks được đánh giá đủ tầm để lọt vào đề cử Oscar. Cuối cùng, nam diễn viên trượt hạng mục này.

Amy Adams và vai diễn trong Arrival

Arrival là phim chuyển thể do đạo diễn Denis Villeneuve thực hiện. Trong phim, Amy Adams vào vai một nhà ngôn ngữ học tìm cách kết nối với người ngoài hành tinh để rồi có trí tuệ vượt bậc. Ca ngợi vẻ đẹp của ngôn ngữ, phim được giới phê bình đánh giá là tuyệt phẩm màn bạc cuối năm 2016.

Nhân vật tiến sĩ ngôn ngữ được cho là vai diễn thuộc hàng đỉnh cao trong sự nghiệp của Amy Adams. Tuy nhiên, người đẹp Catch Me If You Can trượt giải ở hạng mục dành cho nữ diễn viên chính. Thay vào đó, minh tinh Meryl Streep lại được đề cử nhờ nhân vật hài hước trong phim Florence Foster Jenkins. Không ít nhà phê bình đồng thuận Amy Adams có vai diễn hay hơn minh tinh lớn tuổi.

Tài tử Hugh Grant và vai diễn trong Florence Foster Jenkins

Trước thềm Oscar, ngôi sao gạo cội người Anh đã nhận đề cử ở giải SAG (Hiệp hội diễn viên Mỹ), BAFTA (Viện hàn lâm Anh) và Quả Cầu Vàng cho vai diễn người chồng tận tụy của một quý bà hát dở mê làm ca sĩ trong Florence Foster Jenkins. Vai diễn của ông còn được cho là lấn át nhân vật chính của Meryl Streep. Tuy nhiên, nam diễn viên không có tên trong danh sách mới của Viện hàn lâm Mỹ.

Deadpool bị ghẻ lạnh hoàn toàn

Tuy là phim dị nhân 17+ chiếu rạp rộng rãi, bộ phim được giới tinh hoa đánh giá cao nhờ lối kể chuyện sáng tạo, cấu trúc phim gọn ghẽ cùng những hình ảnh táo bạo. Sau khi ra rạp hồi tháng hai năm ngoái, phim giúp nâng tầm tên tuổi tài tử Ryan Reynolds. Tác phẩm sau đó nhận nhiều đề cử ở các hạng mục dành cho kỹ thuật ở giải Quả Cầu Vàng cũng như ở những giải thưởng tiền Oscar khác. Tuy nhiên, phim chuyển thể từ truyện tranh bị Oscar ngó lơ hoàn toàn.

Your Name và Finding Dory trượt đề cử cho phim hoạt hình

Từ hồi ra mắt ở Nhật Bản vào tháng 8, Your Name trở thành hiện tượng hoạt hình khi thu về 290 triệu USD toàn cầu. Tới nay, đây là phim hoạt hình Nhật Bản ăn khách nhất mọi thời đại. Bộ phim của đạo diễn Makoto Shinkai cũng được đánh giá là tác phẩm chứng minh nội lực thế hệ đạo diễn mới của xứ anh đào. Họ có thể kể những câu chuyện vừa giàu thẩm mỹ vừa đi vào lòng khán giả.

Tương tự, Finding Dory là hiện tượng hoạt hình Mỹ khi ra mắt vào tháng sáu. Tác phẩm được giới chuyên môn nồng nhiệt khen là câu chuyện cảm động. Phim cũng cho thấy một tác phẩm phần tiếp hay không kém phần gốc.

Tuy nhiên, cả hai tác phẩm này đứng ngoài cuộc đua Oscar dành cho phim hoạt hình năm nay. Các đề cử gồm Kubo and the Two Strings, Moana, My Life As a Zucchini, The Red Turtle và Zootopia.

