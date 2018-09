Những tác phẩm nổi bật ở Liên hoan phim Venice 2018

Phim có Lý Nhã Kỳ góp vốn tranh giải Sư Tử Vàng ở Venice / Tác phẩm về cuộc đổ bộ Mặt trăng khai mạc Liên hoan phim Venice

Liên hoan phim Venice (Italy) lần 75 diễn ra từ ngày 29/8 đến ngày 8/9. Cùng Cannes và Berlin, đây là một trong ba liên hoan phim danh giá nhất thế giới. Guardian nhận định danh sách phim năm nay ấn tượng với cuộc tái xuất của nhiều đạo diễn tên tuổi. Các báo Âu Mỹ như Independent, Guardian, Indiewire chọn ra một số tác phẩm đáng chú ý trước thềm khai mạc.

Các phim nổi bật trong nhóm tranh giải Sư Tử Vàng

First Man

First Man tái hiện cuộc đổ bộ lên Mặt trăng

Tác phẩm của đạo diễn Damien Chazelle khai mạc liên hoan phim. Câu chuyện kể về hoạt động của Neil Armstrong (Ryan Gosling đóng) từ lúc mới trở thành phi hành gia đến khi là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng (năm 1969). Nữ diễn viên Claire Foy - nổi tiếng với vai nữ hoàng Anh Elizabeth II trong series The Crown - thủ vai vợ Armstrong. Trailer phim hé lộ những cảnh quay không gian kịch tính, đan xen các trích đoạn tình cảm gia đình. Hai tác phẩm trước của Damien Chazelle là Whiplash và La La Land đều được giới chuyên môn khen ngợi. Năm 2017, anh giành giải Oscar "Đạo diễn xuất sắc" với La La Land.

The Sisters Brothers

Trailer THE SISTERS BROTHERS

Tác phẩm của đạo diễn Jacques Audiard kể về hai anh em sát thủ mang họ Sisters (John C. Reilly và Joaquin Phoenix đóng) sống ở miền Tây nước Mỹ. Họ được ông trùm Commodore ra lệnh thủ tiêu một nhà thám hiểm đánh cắp tiền của hắn. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn biến phức tạp khi họ gặp người đàn ông này (Jake Gyllenhaal đóng). Kịch bản được phát triển từ tiểu thuyết lịch sử The Sisters Brothers của Patrick deWitt. Nhiều nhà phê bình nghĩ đạo diễn Audiard sẽ mang phim đến Cannes, nơi ông thắng giải Cành Cọ Vàng năm 2015 với Dheepan. Tuy nhiên, nhà làm phim Pháp bất ngờ chọn Venice để ra mắt tác phẩm.

Roma

Trailer Roma

Với thói quen nghỉ ngơi dài, Alfonso Cuarón chờ đến 5 năm để quay lại màn ảnh từ sau Gravity (giành bảy giải Oscar). Roma xoay quanh cuộc sống của một gia đình trung lưu người Mexico thập niên 1970. Giống những phim độc lập thời kỳ đầu, Cuarón đặt niềm tin vào dàn diễn viên mới. Dự án cũng là lần đầu tiên đạo diễn Mexico làm phim với bối cảnh quê nhà từ sau Y Tu Mamá También (2001). Ông chia sẻ trên Indiewire: "Đây là dự án rất cá nhân của tôi, với giai đoạn thập niên 1970 cùng nhiều yếu tố và trải nghiệm của tuổi thơ". Ban đầu, nhà phát hành Netflix dự định đem Roma đến tranh giải ở Cannes. Tuy nhiên, do những bất đồng với ban tổ chức về việc phát hành trực tuyến, phim được dời lịch ra mắt đến Liên hoan phim Venice.

Non-Fiction

Guillaume Canet (phải) và Juliette Binoche trong phim.

Một "người quen" ở Cannes cũng đến Venice là đạo diễn Olivier Assayas - thắng giải Đạo diễn xuất sắc ở Liên hoan phim Cannes 2015 với Personal Shopper. Phim mới của ông xoay quanh cuộc khủng hoảng tuổi trung niên của biên tập viên Alain (Guillaume Canet đóng) và nhà văn Léonard (Vincent Macaigne đóng). Họ vừa phải chống chọi với thế giới xuất bản đang ngày càng nhiều thách thức, vừa phải chịu đựng áp lực từ những người vợ (Juliette Binoche, Nora Hamzawi đóng). Lý Nhã Kỳ là một trong các nhà đầu tư của dự án và sẽ đến Venice cùng đoàn phim.

The Favourite

Emma Stone và Rachel Weisz đối đầu trong The Favourite

Sau The Lobster và The Killing of a Sacred Deer - hai phim giàu ẩn dụ về bi kịch cuộc sống, Yorgos Lanthimos thực hiện The Favourite. Lần này, đạo diễn sinh năm 1973 chọn đề tài lịch sử, kể câu chuyện ở thời nữ hoàng Anne của nước Anh (Olivia Colman đóng) hồi thế kỷ 18. Mối quan hệ thân thiết của bà với người phụ nữ quyền lực Sarah Churchill (Rachel Weisz đóng) bị thách thức do sự xuất hiện của Abigail Masham (Emma Stone đóng) - em họ Sarah. Hai cô gái bắt đầu một cuộc chiến ngầm để tranh sủng ái của nữ hoàng.

Peterloo

Trailer Peterloo

Tác phẩm của đạo diễn Mike Leigh kể về cuộc thảm sát Peterloo, diễn ra vào tháng 8/1819. Lúc đó, 60.000 người tụ tập ở Manchester (Anh) để đòi cải tổ Quốc hội và mở rộng quyền bầu cử. Trước áp lực của đám đông, một đội kỵ binh rối trí, phi ngựa vào nhóm biểu tình khiến 15 người chết và hàng trăm người bị thương. Đây là một trong các sự kiện quan trọng của nước Anh thế kỷ 19, dẫn đến nhiều cải cách và sự thành lập báo Guardian. Mike Leigh từng bảy lần nhận đề cử Oscar ở các hạng mục đạo diễn và biên kịch nhưng chưa từng thắng giải. Vì thế, nhiều chuyên gia theo dõi hành trình của Peterloo ở mùa giải thưởng năm nay.

22 July

Paul Greengrass là nhà làm phim người Anh sinh năm 1955.

Phim cũng xoay quanh một cuộc thảm sát, tên khủng bố Anders Behring Breivik sát hại 77 người ở ngoại ô Oslo (Na Uy) vào ngày 22/7/2011. Sự kiện gây chấn động thế giới không chỉ do độ dã man mà còn bởi nó diễn ra ở một quốc gia Bắc Âu vốn nổi tiếng thanh bình. Đề tài chính trị có yếu tố hành động vốn là sở trường của Paul Greengrass - đạo diễn nổi tiếng với các phim Bloody Sunday, Captain Phillips và loạt phim Bourne.

The Ballad of Buster Scruggs

The Ballad of Buster Scruggs có quá trình sản xuất khá độc đáo. Ban đầu, anh em đạo diễn nhà Coen muốn phát triển một series truyền hình ngắn tập. Tuy nhiên, sau quá trình ghi hình, họ quyết định biến dự án thành một phim điện ảnh. Tác phẩm thuộc kiểu phim hợp tuyển (anthology), gồm sáu câu chuyện khác nhau xoay quanh Buster Scruggs (Tim Blake Nelson đóng) - một người đàn ông ở miền Viễn Tây. Brendan Gleeson, Liam Neeson và James Franco tham gia dự án trong các vai phụ. Anh em Coen là "khách quen" ở các mùa giải thưởng, từng nhận bốn giải Oscar.

Suspiria

Trailer Suspiria

Suspiria là một trong các dự án kinh dị được trông đợi nhất năm nay. Đây là bản làm lại của tác phẩm cùng tên năm 1977, được xem là một trong các phim kinh dị hay nhất mọi thời. Đạo diễn bản mới - Luca Guadagnino - gây ấn tượng năm qua với phim Call Me by Your Name. Vũ công Susie Bannion (Dakota Johnson đóng) đến học viện Markos ở Berlin (Đức) để rèn luyện và gặp giám đốc nghệ thuật Blanc (Tilda Swinton đóng) - người có thái độ khó hiểu. Nhiều học viên mất tích bí ẩn khiến Susie bắt đầu nghi ngờ. Cô cùng người bạn Sara (Mia Goth đóng) và nhà tâm lý Jozef Klemperer (Lutz Ebersdorf) phát hiện ngôi trường có thể là bình phong cho một tổ chức tà đạo.

At Eternity's Gate

Willem Dafoe (trái).

Tác phẩm kể về quãng đời ở Arles (Pháp) của danh họa Vincent Van Gogh (Willem Dafoe đóng). At Eternity's Gate (còn gọi là Sorrowing Old Man) là một bức họa của ông vào năm 1890, ghi lại cảnh người đàn ông ủ rũ. Van Gogh vẽ bức này khi đã suy yếu sức khỏe trầm trọng và qua đời hai tháng sau đó. Đạo diễn Julian Schnabel xuất thân họa sĩ, gây chú ý toàn cầu với những bức vẽ cỡ lớn trên các bản gốm vỡ. Ở mảng điện ảnh, ông từng giành giải Đạo diễn xuất sắc ở Liên hoan phim Cannes 2007 với The Diving Bell and the Butterfly.

Các phim nổi bật trong nhóm không tranh giải

A Star Is Born

Trailer A Star Is Born - Bradley Cooper Lady Gaga

Tác phẩm do Bradley Cooper đạo diễn, là bản remake của phim cùng tên năm 1937. Bradley hóa thân Jackson Maine - một ca sĩ thành danh nhưng bất ổn tâm lý. Anh tình cờ gặp Ally (Lady Gaga đóng) - một cô gái đam mê âm nhạc nhưng thiếu tự tin về ngoại hình nên không dám trình diễn. Họ nhanh chóng tìm thấy điểm tương đồng về lối sống, tình yêu âm nhạc. Đây là dự án phim âm nhạc lớn của Hollywood trong năm nay, dự kiến công chiếu tháng 10.

The Other Side of the Wind

Orson Welles (giữa) trên phim trường.

Ngoài nội dung, tác phẩm của Orson Welles còn được chú ý về giá trị lịch sử. Đạo diễn huyền thoại người Mỹ ghi hình phim từ năm 1970 đến 1976 nhưng chưa kịp hoàn tất phim thì qua đời năm 1985. Dự án trải qua nhiều tranh chấp pháp lý hơn 30 năm, trước khi được Netflix mua lại vào năm 2016 và hoàn thành trong năm nay. Câu chuyện kể về sự suy tàn của thời kỳ Hollywood Cổ Điển (Classic Hollywood, từ thập niên 1910 đến 1960), cũng như sự trỗi dậy của phong trào Hollywood Mới (thập niên 1970). Welles là đạo diễn tác phẩm kinh điển Citizen Kane, được xem là một trong các phim hay nhất mọi thời.

Shadow

Vài năm gần đây, Trương Nghệ Mưu nhận nhiều chỉ trích với các bom tấn phô trương kỹ xảo nhưng hời hợt. Dự án mới được kỳ vọng giúp đạo diễn Trung Quốc phô diễn thứ ngôn ngữ điện ảnh từng được nhiều người yêu mến. Phim lấy bối cảnh thời Tam Quốc, kể câu chuyện liên quan đến giới võ hiệp và phong kiến. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy phim có phong cách giống tranh thủy mặc. Đặng Siêu, Tôn Lệ, Hồ Quân tham gia tác phẩm.