Những phim hoạt hình nổi bật về tình cảm gia đình

Grave of the Fireflies

Phim lấy bối cảnh nước Nhật hoang tàn, đổ nát cuối Thế chiến hai. Grave of the Fireflies (Mộ đom đóm) kể câu chuyện cảm động về số phận của hai anh em mồ côi, lưu lạc tại một vùng quê nước Nhật. Cuộc vật lộn để sinh tồn và tình anh em gắn bó, khăng khít cho đến phút cuối trong phim khiến không ít người xem rơi nước mắt.

Grave of the Fireflies do cố đạo diễn Takahata Isao thực hiện năm 1988. Nhà nghiên cứu Ernest Rister từng nói: "Đây là phim hoạt hình nhân văn nhất mà tôi từng xem".

* Trailer "Mộ đom đóm"

Trailer phim 'Grave of The fireflies'

My neighbor Totoro

Phim sản xuất năm 1988 do Hayao Miyazaki đạo diễn. My neighboor Totoro (Hàng xóm của tôi là Totoro) kể về hành trình về quê sống với bố của chị em Satsuki (10 tuổi) và cô em nghịch ngợm Mei (5 tuổi). Khi dạo chơi và khám phá khu rừng gần làng, cả hai phát hiện ra ba con Totoro - thần linh của khu rừng.

Phim mang đến chuỗi kỷ niệm tươi đẹp của hai cô gái cùng linh thú. Mẹ của hai cô bị ốm nặng. Totoro đã giúp Mei và Satsiki tới thăm. Mẹ qua cơn nguy kịch, chị em Satsuki vui vẻ trở lại làng. Các chi tiết trong phim đều nhẹ nhàng, đơn giản nhưng sâu sắc, đậm nét thâm trầm của người phương Đông nói chung và Nhật Bản nói riêng.

Trailer phim 'Hàng xóm của tôi là Toroto'

The Lion King

Phim công chiếu vào năm 1994, do cặp đạo diễn người Mexico Rob Minkoff, Roger Allers thực hiện. Nhân vật chính là sư tử nhí Simba, con trai của Mufasa - vị vua thống trị thế giới hoang dã ở châu Phi. Scar - chú ruột của Simba - âm mưu chiếm đoạt ngôi vương nên đã tìm cách tiêu diệt gia đình Mufasa. Trong cuộc giao tranh nhằm cứu Simba thoát khỏi hiểm nguy, Mufasa bị em ruột xô xuống núi và chết. Simba đi lang thang, kết bạn với lợn rừng Pumbaa và chồn đất Timon. Lớn lên, Simba trở về, chiến đấu chống lại Scar và bè lũ linh cẩu. Cậu giành chiến thắng và tiếp quản vương quốc.

Phim thể hiện thông điệp nhân văn về tình bạn, tình yêu và tình phụ tử. Năm 2011, The Lion King (Vua sư tử) được phát hành dưới định dạng 3D và thu về hơn 73 triệu USD trên toàn cầu.

Trailer phim 'The Lion King'

Spirited Away Bộ phim của đạo diễn người Nhật Hayao Miyazaki kể về cô bé 10 tuổi - Chihiro - đi lạc vào vùng đất thần linh khi đang cùng gia đình chuyển đến thành phố mới. Tại đó, cô dũng cảm đấu tranh để cứu cha mẹ mình khỏi các linh hồn ma quỷ đồng thời làm quen và kết thân với những người bạn lương thiện mới. Vào thời điểm phát hành, Spirited Away (Vùng đất linh hồn) đã vượt qua cả Titanic để trở thành bộ phim thành công nhất trong lịch sử phòng vé Nhật Bản với doanh thu kỷ lục 247 triệu USD. Tác phẩm giành giải “Phim hoạt hình hay nhất” tại Oscar lần thứ 75 và giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim Berlin năm 2002. Trailer 'Spirited away' Finding Nemo Phim sản xuất tại Mỹ năm 2003, Stanton và Lee Unkrich đạo diễn. Finding Nemo (Đi tìm Nemo) là câu chuyện về hành trình đầy khó khăn, gian khổ của cá hề Marlin đi tìm cậu con trai Nemo bị con người bắt đi. Cùng người bạn là cô cá đãng trí Dory, Marlin bước vào chuyến đi thử thách để tới Sydney (Australia), giải cứu con trai. Anh còn khám phá ra nhiều bí ẩn dưới đại dương. Những khoảnh khắc như Marlin, Dory vùng vẫy thoát khỏi miệng cá mập hay vượt qua đàn sứa biển, ngóng trông tin con khiến người xem xúc động. Finding Nemo gửi gắm thông điệp về tình cảm gia đình. Sự quan tâm thái quá của cha mẹ có thể gây ảnh hưởng không tốt tới những đứa trẻ nhưng mặt khác, mỗi đứa trẻ dù có tự lập đến thế nào đi chăng nữa vẫn luôn cần sự bao bọc, chở che của gia đình. Năm 2004, Finding Nemo giành giải Oscar "Phim hoạt hình xuất sắc". The Incredibles Phim thuộc thể loại siêu anh hùng do Mỹ sản xuất năm 2004. The Incredibles (Gia đình siêu nhân) nói về gia đình siêu nhân Parr, mỗi thành viên có một quyền năng khác nhau. Trước âm mưu phá hoại thành phố của Syndrome, gia đình Parr hợp sức chiến đấu, bảo vệ bình yên cho dân chúng. Tác phẩm giành giải Oscar "Phim hoạt hình xuất sắc" năm 2004. Năm 2017, The Incredibles ra mắt phần hai. Ở phần mới, bé Jack-Jack (con út của vợ chồng Parr) bắt đầu thể hiện hàng loạt siêu năng lực, trong lúc gia đình siêu nhân đối mặt những rạn nứt nội bộ. Họ phải đoàn kết để chống lại một ác nhân mới có tên The Underminer. Trailer phim 'The Incredibles' The Son of Bigfoot

Phim công chiếu năm 2012 tại Hà Lan. Ben Stassen vừa là nhà sản xuất, vừa đảm nhận vai trò đạo diễn. The Son of Bigfoot (Bố tớ là Chân To) xoay quanh câu chuyện về cậu bé 13 tuổi Adam trong hành trình tìm lại người cha bị lạc đã lâu. Rồi Adam phát hiện cha cậu chính là người rừng Chân To trong huyền thoại.

Ông ẩn náu trong rừng sâu nhiều năm để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi sự săn lùng của Tập đoàn Tóc tai - những kẻ muốn có được ADN đặc biệt của ông để thực hiện các thí nghiệm. Cuộc đoàn tụ của hai cha con giúp Adam hiểu được vì sao mình có khả năng siêu nhiên, nhưng cũng dẫn tới những ẩn họa rình rập.

Trailer phim 'Son of Bigfoot'

A Letter to Momo

Phim do Hiroyuki Okiura đạo diễn, phát hành năm 2012. Nhân vật chính là Momo. Cô cùng mẹ chuyển về quê ngoại sống sau khi bố đột ngột qua đời. Bố Momo để lại lá thư viết dở với hai chữ "gửi Momo". Cô gái cố gắng lý giải bức thức và hòa nhập cuộc sống mới.

Phim mang thông điệp về tình cảm gia đình thiêng liêng. Vì yêu chồng, mẹ Momo hàng ngày chuyện trò với di ảnh. Momo ân hận bởi đã hỗn với bố. A Letter to Momo (Lá thư gửi Momo) từng tham dự Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 36 (2011), Liên hoan phim quốc tế Busan...

Trailer 'A letter to Momo'

The Croods

Phim hoạt hình 3D thuộc thể loại hài phiêu lưu do đạo diễn người Mỹ Chris Sanders thực hiện năm 2013. The Croods (Cuộc phiêu lưu nhà Croods) lấy bối cảnh thời tiền sử, mô tả cuộc sống gia đình Grug. Ông sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để bảo vệ vợ và ba con. Sự cẩn trọng quá mức và những nguyên tắc cổ hủ của Grug khiến các thành viên cảm thấy khó chịu.

Biến cố địa chất xảy ra buộc gia đình Grug bước ra khỏi hang động, dấn thân vào cuộc sống bên ngoài. Trong hành trình khám phá vùng đất mới, họ gặp Guy - chàng trai tiền sử thông minh có thể tạo ra lửa. Lần đầu, họ có thú cưng, điện thoại (dù chỉ là chiếc vỏ sò), kính râm...

Trailer phim 'The Croods'

Frozen

Phim sản xuất tại Mỹ, do Jennifer Lee, Chris Buck đạo diễn năm 2013. Frozen dựa trên truyện cổ tích Bà chúa tuyết của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen. Phim kể về hành trình công chúa Anna đi tìm chị gái - Elsa. Elsa là người trị vì vương quốc Arendelle và từ bé đã có quyền năng điều khiển gió, băng tuyết nhưng lại mắc kẹt trong vương quốc mùa đông vĩnh cửu vì một lời nguyền vô hình. Sau khi tình cờ đóng băng cả vương quốc, Elsa thu mình lại, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai và muốn đắm chìm mãi trong mùa đông.

Năm 2014, Frozen (Nữ hoàng băng giá) nhận hai giải Oscar cho "Phim hoạt hình xuất sắc" và "Nhạc phim hay nhất" với ca khúc Let it go.

Trailer phim 'Frozen'

Nhân vật Elsa (trái) và Anna trong phim.

