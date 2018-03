Những phim Hàn Quốc hứa hẹn gây sốt năm 2017

10 bom tấn phần kế tiếp được ngóng đợi năm 2017 / 10 bom tấn lần đầu ra mắt được ngóng đợi năm 2017

1. Battleship Island

Tác phẩm do đạo diễn Ryoo Seung Wan (Crying Fist, The Berlin File và Veteran) thực hiện. Phim được mong chờ nhờ quy tụ Hwang Jung Min, So Ji Sub và Song Joong Ki - mỹ nam của bộ phim truyền hình Hậu duệ mặt trời.

Bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ bán đảo Triều Tiên bị Nhật Bản chiếm đóng (thập niên 1910). 400 người nô lệ khai mỏ ở đảo Hashima tìm cách trốn thoát khỏi địa ngục trần gian. Ba nhân vật chính gồm một người cha sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ con gái, một tay giang hồ cộm cán và một thành viên lực lượng kháng chiến.

* Trailer phim "Battleship Island"

Trailer phim 'Battleship Island' 2. Special Citizen

Đây là một trong hai dự án phim mà tài tử Choi Min Sik tham gia trong năm 2017. Diễn xuất cùng anh trong bộ phim này là gương mặt mới nổi Shim Eun Kyung - người được biết tới với vai chính trong bộ phim Miss Granny (Ngoại già tuổi đôi mươi).

Trong Special Citizen, Choi Min Sik vào vai thị trưởng Seoul có đời sống chính trị phức tạp. Sau hai nhiệm kỳ giữ chức, ông quyết định ra tranh cử lần thứ ba.

3. Silent Witness

Dự án phim thứ hai của Choi Min Sik trong năm 2017 thuộc thể loại ly kỳ. Bạn diễn của ngôi sao gạo cội trong tác phẩm này là Park Shin Hye - người vừa tham gia bộ phim ăn khách My Annoying Brother (Anh tôi vô số tội).

Nội dung phim xoay quanh con gái một doanh nhân có thế lực. Cô là nghi phạm chính trong vụ sát hại vợ chưa cưới của cha mình. Để cứu con gái, cha cô nhờ cậy một luật sư nổi tiếng.

4. Single Rider

2016 và 2017 đang là thời gian vô cùng bận rộn của Lee Byung Hun. Single Rider là bộ phim thứ năm của anh kể từ năm 2016 đến nay. Trong phim, ngôi sao Iris vào vai giám đốc chi nhánh của một công ty đầu tư có vợ và con trai đang sống tại Australia. Nghi ngờ vợ ngoại tình, anh bắt đầu theo dõi cô. Và rồi, một sự thật gây sốc được phơi bày.

Ngoài Lee Byung Hun, Single Rider còn có sự tham gia của Sohee, cựu thành viên ban nhạc Wonder Girl.

* Trailer phim "Single Rider"

Trailer phim 'A Single Rider'

5. Fifth Column

Sau bộ phim ăn khách The Suspect, đạo diễn Won Shin Yeon tiếp tục trình làng một tác phẩm hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính không kém là Fifth Column. Vai chính được giao cho ngôi sao gạo cội Song Kang Ho, người vừa tham gia The Age of Shadows (bộ phim được Hàn Quốc lựa chọn dự tranh Oscar ở hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất").

Nhân vật chính của Fifth Column là Kang Jong Duk, sĩ quan điều tra của Bộ Quốc phòng. 15 ngày trước khi nghỉ hưu, ông được giao nhiệm vụ điều tra một vụ tai nạn bí ẩn. Jong Duk phải giải quyết vụ án một mình trước sự thờ ơ và lảng tránh của những người xung quanh.

6. Taxi Driver

Ngoài Fifth Column, Song Kang Ho đảm nhiệm vai chính ở một bộ phim khác trong năm 2017 là Taxi Driver. Phim lấy bối cảnh giữa vụ nổi dậy Gwangju vào ngày 18/5/1980. Một người lái taxi vô tình đi tới thành phố này khi sự kiện nổ ra. Tại đây, anh tìm mọi cách giúp một phóng viên người Đức đưa tin về vụ việc.

Ngoài Song Kang Ho, Fifth Column còn có sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng người Đức - Thomas Kretschmann.

7. Namhansanseong Fortress

Cái tên Lee Byung Hun tiếp tục xuất hiện trong một bộ phim nổi bật của điện ảnh xứ Hàn trong năm 2017. Namhansanseong Fortress có bối cảnh vào thế kỷ 17 khi nhà Thanh tấn công Vương triều Joseon. Nhà vua Injo và các thuộc hạ gồm Choi Myung Kil và Kim Sang Hun phải ẩn náu trong pháo đài Namhansanseong ở vùng núi. Họ bị cô lập với bên ngoài. Trong khi Myung Kil muốn tiến hành thương lượng với nhà Thanh thì Sang Hun giữ nguyên quan điểm tiếp tục chiến đấu đến cùng.

8. 7 Years of Nights

Sau ba năm nghỉ ngơi kể từ bộ phim No Tears for the Dead, ngôi sao Jang Dong Gun sẽ tham gia hai bộ phim trong năm 2017. Bộ phim đầu tiên là 7 Years of Night, dự án được ấp ủ trong vài năm qua của đạo diễn Choo Chang Min. Bạn diễn của Jang Dong Gun trong bộ phim này là tài tử Ryoo Seung Ryong.

Nhân vật của Jang Dong Gun trong 7 Years of Night là một người cha có con gái bị một kẻ say rượu tông xe chết và phi tang xác dưới hồ. Bảy năm sau, anh tìm đến con trai của kẻ gây tai nạn để trả thù.

9. VIP

Đây là bộ phim thứ hai của Jang Dong Gun trong năm 2017. Đạo diễn của VIP là Park Hoon Jung - người từng thực hiện những bộ phim đình đám như New World và The Tiger: An Old Hunter's Tale. VIP được hãng Warner Bros. nhận phát hành tại thị trường Bắc Mỹ.

Truyện phim xoay quanh con trai của một quan chức cấp cao Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ đứng đằng sau một loạt vụ ám sát trên khắp thế giới. Để ngăn chặn kẻ sát nhân, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiền và Interpol hợp lực truy bắt hắn.

10. Real

Kim Soo Hyun, mỹ nam của bộ phim truyền hình Vì sao đưa anh tới, cũng có một bộ phim được mong chờ trong năm 2017. Trong Real, Kim Soo Hyun vào vai một kẻ chuyên xử lý các sự vụ ở thế giới ngầm. Anh ta lạnh lùng, đầy tham vọng và có giấc mơ sở hữu một khách sạn sòng bạc. Nhưng mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi anh ta chạm trán một phóng viên điều tra.

11. The King

The King nhận được nhiều sự chú ý với sự trở lại của đạo diễn Han Jae Rim, người từng thành công với các bộ phim như The Face Reader, Rules of Dating và The Show Must Go On. Ngoài ra, bộ phim này được làm đúng vào thời điểm vụ bê bối chính trị giữa tổng thổng Park Geun Hye và người bạn thân Choi Soon Sil đang khiến dư luận Hàn Quốc sôi sục.

Tác phẩm kể về Tae Soo, người sinh ra trong một gia đình nghèo với giấc mơ trở thành công tố viên khi nhận thấy quyền lực là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Mong ước của Tae Soo trở thành hiện thực khi anh tốt nghiệp một trường luật danh tiếng và gia nhập một công ty có tầm ảnh hưởng lớn. Nhưng khi đang tận hưởng những điều ngọt ngào mà quyền lực mang lại, Tae Soo cũng nhìn thấy mặt tối của nó."

* Trailer phim "The King"

Trailer phim 'The King'

12. Okja

Bốn năm sau Snowpierce, đạo diễn Bong Joon Ho trở lại với tác phẩm có kinh phí 50 triệu USD. Đây là dự án đầy tham vọng của ông với sự góp mặt của các tên tuổi nổi tiếng tại Hollywood như Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton, Lily Collins bên cạnh ngôi sao nhí Hàn Quốc Ahn Seo Hyun. Okja được Netflix nhận phát hành toàn thế giới thông qua dịch vụ trực tuyến của họ.

Nhân vật chính của phim là cô bé Mija, người sẵn sàng hy sinh mọi thứ để ngăn chặn một công ty đa quốc gia hùng mạnh không bắt cóc người bạn thân nhất của mình - một con thú to lớn có tên Okja.

Thanh Hải