Những loạt phim truyền hình được trông đợi năm 2017

1. Prison Break: Sequel

Prison Break gây nghiện cho người xem bởi sự kịch tính đến nghẹt thở trong khi cái kết mỗi tập luôn khiến khán giả tò mò. Bốn mùa đầu tiên kể về hành trình của kỹ sư thiên tài Michael Scofield (Wentworth Miller) thâm nhập vào nhà tù để giải cứu người anh - Lincoln Burrows (Dominic Purcell) - đang chờ bị hành quyết.

Câu chuyện tưởng đã kết thúc với cái chết của Michael ở cuối phần bốn. Song đoạn trailer của Prison Break: Sequel hé lộ Michael vẫn còn sống và đang bị cầm tù tại Yemen. Sau khi được phạm nhân thủ đoạn T-Bag (Robert Knepper) cho biết về hoàn cảnh của Michael, người anh Lincoln quyết định rủ những người bạn từng vào sinh ra tử với mình lên đường tới Yemen để giúp em trai đào thoát.

Trailer đầu tiên của Prison Break: Sequel thu hút tới 52 triệu lượt người xem trên Facebook kể từ khi được đăng tải hôm 12/1.

2. Taboo

Loạt phim lấy bối cảnh nước Anh năm 1814. Sau 10 năm sống tại châu Phi hoang dã, James (Tom Hardy) trở về quê nhà London sau khi nghe tin về cái chết của cha mình. Cha anh để lại một công ty và James phải đối mặt với những kẻ thù để gìn giữ và phát triển cơ nghiệp ấy. Đối thủ chính của James là một trong những thế lực thương mại lớn nhất lúc bấy giờ - công ty Đông Ấn.

Tom Hardy là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu trong vài năm trở lại đây, với các vai diễn ấn tượng trong Mad Max: Fury Road hay The Revenant. Anh từng góp mặt trong các loạt phim truyền hình đình đám như Band of Brothers hay Peaky Blinders. Sang tới Taboo, Hardy kiêm cả vai trò nhà sản xuất ngoài đóng chính, với sự hỗ trợ của đạo diễn Ridley Scott.

3. The Young Pope

Với nội dung mới mẻ là nội tình tòa thánh Vatican đằng sau chân dung một vị giáo hoàng trẻ tuổi đẹp trai do ngôi sao Jude Law đảm nhiệm, The Young Pope thu hút ngay từ khi chưa ra mắt. Bộ phim do hãng HBO sản xuất và Paolo Sorrentino - người từng đoạt Oscar và giải Quả Cầu Vàng cho bộ phim nổi tiếng The Great Beauty - đạo diễn.

Ở tuổi chưa tới 50, Lenny Belardo (Jude Law) bất ngờ được bầu vào vị trí giáo hoàng và trở thành lãnh tụ tinh thần của hơn một tỷ người Công giáo. Lenny lấy tông hiệu là Pius XIII và là vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Lenny đưa ra những quyết định gây sốc không chỉ với nội bộ tòa Vatican mà còn với toàn thế giới...

4. Legion

Legion được tờ Time đưa vào danh sách những loạt phim truyền hình mới đáng chờ đợi nhất năm 2017. Nội dung phim dựa trên truyện tranh của Marvel Comics và có liên quan trực tiếp tới loạt phim về các dị nhân X-Men. Tâm điểm của bộ phim là David Haller (Dan Stevens) – người con trai đột biến của giáo sư Charles Xavier.

Ban đầu, David nghĩ rằng mình mắc bệnh bởi tâm trí luôn bị ám ảnh bởi những điều kỳ quái. Dần dần anh nhận ra bản thân mang theo nhiều nhân cách và từng nhân cách đó lại giúp David điều khiển một siêu năng lực. David phải tìm cách chế ngự các nhân cách khác nhau đồng thời kiểm soát năng lực phi thường.

5. Big Little Lies

Big Little Lies được hãng HBO chuyển thể thành phim truyền hình từ cuốn sách ăn khách của tác giả Liane Moriarty. Hồi xuất bản năm 2014, Big Little Lies được nhiều tờ báo như New York Times hay The Washington Post ca ngợi về sự bí ẩn và hài hước trong câu chuyện. Phiên bản màn ảnh nhỏ gây chú ý với sự xuất hiện của hai minh tinh từng đoạt giải Oscar là Nicole Kidman và Reese Witherspoon. Ngoài ra, các tên tuổi như tài tử “Tarzan” Alexander Skarsgard hay ngôi sao của “Dị biệt” Shailene Woodley cũng đóng vai trò quan trọng trong dự án này.

Câu chuyện phim xoay quanh ba bà mẹ trẻ có cuộc sống tưởng như hoàn hảo. Song tất cả đảo lộn bởi một vụ án mạng bí ẩn.

6. Taken

Loạt phim hành động Taken đem tới cho người hâm mộ nhân vật Bryan Mills – người hùng làm tất cả để bảo vệ vợ con trước những mối đe dọa. Nhân vật này nổi tiếng với câu nói dành cho những tên bắt cóc con gái ông: “Tao có những kỹ năng rất đặc biệt được rèn luyện trong suốt một sự nghiệp dài và những kỹ năng đó sẽ biến tao thành một cơn ác mộng cho những kẻ giống mày.”

Sau ba tập phim điện ảnh, Taken được hãng NBC đưa lên sóng truyền hình. Nam diễn viên Clive Standen thay thế ngôi sao kỳ cựu Liam Neeson để làm Bryan Mills lúc mới bắt đầu sự nghiệp. Taken đưa khán giả theo bước Mills thời trẻ qua những phi vụ nguy hiểm và lý giải tại sao Mills sở hữu nhiều “kỹ năng” gieo ác mộng cho những tên tội phạm.

7. Twin Peaks

Vào đầu thập niên 1990, loạt phim truyền hình Twin Peaks ra mắt và nhanh chóng xác lập vị thế của mình trong lịch sử truyền hình. Sản phẩm của đạo diễn nổi tiếng David Lynch được xem như một trong những phim truyền hình hay nhất từ trước tới nay và ảnh hưởng tới nhiều tác phẩm khác sau này. Nội dung phim xoay quanh vụ án mạng bí ẩn của cô gái trẻ Laura Palmer (Sheryl Lee) tại thị trấn Twin Peaks. Trong hành trình điều tra, nhân viên FBI - Dale Cooper (Kyle MacLachlan) - khám phá ra nhiều bí ẩn của những người dân sống tại thị trấn nhỏ này.

Sau một thời gian dài trì hoãn, cuối cùng đạo diễn David Lynch quyết định làm phần tiếp theo cho Twin Peaks. Nhiều ngôi sao cũ tái xuất, bên cạnh dàn diễn viên mới với những gương mặt sáng giá như Naomi Watts, Amanda Seyfried hay Michael Cera.

8. Iron Fist

Đế chế Marvel không chỉ bành trướng với những bộ phim thu về hàng trăm triệu USD mà còn lớn mạnh cả trên sóng truyền hình. Sự hợp tác giữa Marvel và hãng Netflix từng cho ra đời các siêu anh hùng như Daredevil, Jessica Jones hay Luke Cage (trong mỗi phim cùng tên). Iron Fist là mảnh ghép cuối cùng trước khi series The Defenders quy tụ bốn người hùng kể trên được ra mắt.

Nhân vật chính của Iron Fist là Daniel Rand – một đứa trẻ mồ côi trưởng thành tại thành phố K’un-Lun bí ẩn. Sau khi học võ thuật, anh trở về New York để trả thù cho cái chết của cha mẹ mình. Cũng chính tại đây, Daniel phải lựa chọn giữa việc báo thù hay đứng ra trở thành siêu nhân “Nắm đấm thép” khi một thế lực hắc ám mới bất ngờ xuất hiện.

9. Star Trek: Discovery

Trước nhiều chỉ trích rằng ba tập phim điện ảnh Star Trek mới dù có chất lượng ổn nhưng đã “mất chất”, đài CBS quyết định đưa loạt phim truyền hình huyền thoại này trở lại. Star Trek: Discovery là phần phim truyền hình đầu tiên kể từ khi Star Trek: Enterprise kết thúc vào năm 2005. Phần mới dài 13 tập và lấy mốc thời gian khác với ba phần phim ra rạp gần nhất.

Nội dung chính của Discovery xoay quanh những chuyến phiêu lưu của con tàu USS Enterprise một thập niên trước những sự kiện xảy ra ở loạt phim Star Trek gốc. Nhiều nhân vật mới được bổ sung và người hâm mộ dự kiến có dịp khám phá nhiều thế giới, chủng loại người ngoài hành tinh chưa từng xuất hiện trong thế giới Star Trek trước nay. Theo chia sẻ trên EW của êkíp sản xuất, nội dung của Star Trek: Discovery xoay quanh “một sự kiện được nhắc tới từ lâu trong thế giới Star Trek song chưa bao giờ được khám phá trọn vẹn”.

10. 24: Legacy

24 ra đời năm 2001 và nhanh chóng trở thành chương trình ưa thích của những người yêu phim hành động. Loạt phim này bám sát hành trình chống lại các âm mưu khủng bố của đặc vụ Jack Bauer (Kiefer Sutherland) thuộc tổ chức tình báo CTU. Điểm đặc biệt là 24 bao gồm 24 tập mỗi mùa, trong đó mỗi tập phim tương ứng với một tiếng đồng hồ trong ngày. Nhân vật chính là Jack Baeur mất 24 giờ hoạt động không ngừng nghỉ để truy tìm manh mối.

Phần gần nhất mang tên 24: Live Another Day kết thúc với việc người hùng Jack Bauer chịu giao nộp mình cho phía Nga. 24: Legacy sẽ thay thế Bauer bằng nhân vật mới Eric Carter (Corey Hawkins). Eric là một người hùng chiến tranh vừa trở về Mỹ với nhiều mối lo toan. Khi tham gia vào tổ chức CTU, Eric được giao trọng trách chính trong việc ngăn chặn một âm mưu khủng bố đe dọa tới sự tồn vong của nước Mỹ.

11. Game of Thrones 7

Cuộc chiến vương quyền ở vùng đất giả tưởng Westeros đang dần đi vào hồi kết. Tập cuối mùa sáu hé lộ thân phận thật của tướng quân Jon Snow. Cha ruột anh chính là anh trai của Mẹ Rồng Daenerys Targaryen. Jon Snow là hoàng tử và người kế vị Ngai Sắt. Về mặt huyết thống, anh gọi Daenerys là cô ruột. Giả thiết lớn được đặt ra là chàng Tướng quân "con hoang" và Mẹ rồng liên minh với nhau trong cuộc chiến chung cuối cùng của series - chống lại bọn Bóng Trắng.

Trên hết, cuộc chiến cuối trong Game of Thrones không phải là cuộc tranh đoạt vương quyền của 7 gia tộc mà là cuộc chiến của loài người chống lại phe bóng trắng zombie. Từ đầu series tới nay, Jon Snow là người duy nhất nghiêm túc hiểu cục diện này. Như vậy, anh sẽ là vị lãnh đạo dẫn dắt loài người chiến đấu chống đội quân xác sống khi mùa đông đến với vùng Westeros.

Thịnh Joey