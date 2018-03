Những 'đặc sản' phim Châu Tinh Trì hút khách nhất

Châu Tinh Trì hội ngộ 'Đường Tăng' La Gia Anh sau 22 năm

Mỹ nhân ngư (The Mermaid -2016)

Mỹ nhân ngư đến nay là tác phẩm ăn khách nhất của Châu Tinh Trì. Đạt 553 triệu USD, phim là quán quân bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Hoa ngữ năm 2016. Trong vai trò đạo diễn và biên kịch, Châu Tinh Trì mang đến một câu chuyện mỹ nhân ngư theo phong cách hài hước mới lạ, đi kèm thông điệp bảo vệ môi trường.

Bên cạnh nam chính Đặng Siêu, vai nữ chính được giao cho người đẹp 17 tuổi chưa từng đóng phim trước đó là Lâm Doãn. Sau thành công của Mỹ nhân ngư, Lâm Doãn vừa trở lại trong Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2 do Châu Tinh Trì sản xuất.

* Trailer phim "Mỹ nhân ngư"

Trailer phim 'Mỹ nhân ngư' của Châu Tinh Trì

Tây du ký: Mối tình ngoại truyện (Journey to the West: Conquering the Demons - 2013)

Bộ phim cải biên tiểu thuyết Tây du ký theo lối hài cường điệu. Đường Huyền Trang (Văn Chương) trở thành một pháp sư kém cỏi, dùng bí kíp 300 bài hát thiếu nhi để thu phục yêu quái đồng thời nảy sinh tình cảm với Bạch Cốt Tinh (Thư Kỳ). Trong khi đó, Tôn Ngộ Không (Hoàng Bột) có tạo hình xấu xí và kỳ dị đối lập với Trư Bát Giới ưa nhìn.

Thu về 215 triệu USD trên toàn thế giới, Tây du ký: Mối tình ngoại truyện trở thành phim Hoa ngữ có doanh thu cao nhất năm 2013. Tác phẩm hiện đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng các phim Hoa ngữ ăn khách nhất.

Siêu khuyển thần thông (CJ7 - 2008)

Đây là phim cuối cùng Châu Tinh Trì đảm nhận vai trò diễn viên. Thay vì sử dụng thủ pháp hài thậm xưng, anh lấy nước mắt khán giả qua những phân đoạn giàu cảm xúc.

Chuyện phim xoay quanh hai bố con ông Chu (Châu Tinh Trì) và Tiểu Địch (Từ Kiều) sống trong cảnh nghèo khó. Tiểu Địch luôn bị bạn bè ở lớp xem thường. Trong một lần nhặt rác, ông Chu mang về cho con một món đồ, thực chất là sinh vật ngoài hành tinh. Tiểu Địch và người bạn mới nhanh chóng trở nên thân thiết. Câu chuyện này truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống. Bộ phim cũng có được mức doanh thu khá tốt trên thế giới (20 triệu USD).

Tuyệt đỉnh Kung Fu (Kung Fu Hustle - 2004)

Ra mắt vào năm 2004, phim đạt gần 8 triệu USD rồi trở thành tác phẩm ăn khách nhất lịch sử Hong Kong. Mãi đến năm 2011, kỷ lục này mới bị phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi phá vỡ. Trên thế giới, phim thu về 100 triệu USD đồng thời là tác phẩm nước ngoài có doanh thu cao nhất ở thị trường Bắc Mỹ trong năm 2005.

Ngoài vị trí nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên, Châu Tinh Trì đảm nhận thêm vai trò người soạn nhạc cho phim. Nội dung phim xoay quanh một anh chàng lưu manh nhưng có bản chất lương thiện. Sau khi được đả thông kinh mạch, anh bất ngờ phát hiện tài năng võ thuật thiên bẩm của mình. Tác phẩm chiến thắng hạng mục "Phim xuất sắc" của giải Kim Tượng và được đề cử ở hạng mục "Phim tiếng nước ngoài xuất sắc" ở giải BAFTA và Quả Cầu Vàng.

* Trailer phim "Tuyệt đỉnh Kung Fu"

Trailer phim 'Tuyệt đỉnh Kung Fu'

Đội bóng thiếu lâm (Shaolin Soccer - 2001)

Châu Tinh Trì đảm nhận cùng lúc các vị trí nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch và diễn viên cho tác phẩm này. Thu về hơn 7,8 triệu USD, phim đạt doanh thu cao nhất Hong Kong thời điểm 2001.

Đội bóng thiếu lâm giúp Châu Tinh Trì càn quét giải Kim Tượng. Anh đồng loạt chiến thắng ở nhiều hạng mục như "Phim xuất sắc", "Đạo diễn xuất sắc", "Nam chính xuất sắc" và "Đạo diễn mới xuất sắc". Tác phẩm xoay quanh một đội bóng có các cầu thủ từng là võ sư Thiếu lâm tự, đề cao tinh thần thượng võ và đoàn kết trong thể thao. Dàn sao nữ tham gia phim bao gồm Triệu Vy, Trương Bá Chi cùng Mạc Văn Úy.

Đại thoại Tây du (A Chinese Odyssey - 1995)

Đại thoại Tây du gồm hai phần - Nguyệt quang bảo hạp và Tiên lý kỳ duyên - dựa trên tiểu thuyết thần thoại Tây du ký của Ngô Thừa Ân. Bộ phim mới thay đổi nhiều so với bản gốc. Phần đầu tiên xoay quanh hậu thân của Tôn Ngộ Không sử dụng nguyệt quang bảo hạp để truy hồi ký ức 500 năm trước. Trong phần tiếp theo, nhân vật này trở về hình dạng Tôn Ngộ Không và đấu tranh cho mối tình với Tử Hà Tiên Tử (Chu Ân).

Doanh thu cả hai phần phim đạt gần sáu triệu USD. Vai diễn trong Đại thoại Tây du giúp Châu Tinh Trì lần thứ năm được đề cử "Nam chính xuất sắc" tại giải Kim Tượng.

Quốc sản 007 (From Beijing with Love - 1994)

Châu Tinh Trì tham gia vào Quốc sản 007 với cả ba vị trí - đạo diễn, biên kịch và diễn viên. Đồng đạo diễn cùng anh là Lý Lực Trì. Tác phẩm điệp viên này được xem như phiên bản hài giễu nhại loạt phim James Bond. Châu Tinh Trì vào vai điệp viên bất tài nhưng luôn may mắn nên được cấp trên giao nhiệm vụ truy tìm kho báu.

Tung hứng cùng nữ chính Viên Vịnh Nghi, ngôi sao họ Châu mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Phim đạt gần năm triệu USD doanh thu và giúp Châu Tinh Trì nhận một đề cử diễn xuất tại giải Kim Tượng.

Tân Lộc Đỉnh ký (Royal Tramp - 1992)

Tân Lộc Đỉnh ký gồm hai phần phim có nội dung nối tiếp nhau và ra mắt trong cùng năm. Tác phẩm cải biên từ tiểu thuyết Vi Tiểu Bảo của nhà văn Kim Dung. Châu Tinh Trì đảm nhận vai Vi Tiểu Bảo và mang đến hình ảnh mới thú vị về nhân vật vốn đã quen thuộc. Dàn diễn viên nổi tiếng tham gia phim cùng anh bao gồm Lâm Thanh Hà, Ngô Mạnh Đạt, Lưu Tùng Nhân, Ngô Quân Như, Trương Mẫn, Khâu Thục Trinh và Từ Cẩm Giang.

Tổng doanh thu hai phần đạt 9,9 triệu USD. Phần phim thứ nhất lọt vào Top năm tác phẩm có doanh thu cao nhất Hong Kong năm 1992.

Trường học Uy Long (Fight Back to School)

Đây là loạt phim hài kết hợp yếu tố hình sự và học đường. Phim xoay quanh viên cảnh sát Châu Tinh Tinh trà trộn vào trường học nhằm tìm lại cây súng bị đánh cắp của cấp trên. Anh phải đương đầu với những học sinh cá biệt và sự nghiêm khắc của thầy cô. Phần đầu tiên của loạt phim ra mắt vào năm 1991 thu về hơn 5,6 triệu USD tiền bán vé. Hai phần hậu truyện - lần lượt khởi chiếu vào năm 1992 và 1993 - cũng tạo được hiệu ứng nhất định.

Đỗ thánh (All for the Winner - 1990)

Tác phẩm kinh điển về đề tài cờ bạc đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Châu Tinh Trì khi thu về 5,3 triệu USD ở phòng vé. Với lối diễn hài hước và biến hóa, Châu Tinh Trì xác lập dấu ấn riêng qua câu chuyện về cờ bạc vốn từng gắn liền tên tuổi Châu Nhuận Phát và Lưu Đức Hoa trước đó. Phim giúp anh lần đầu nhận đề cử "Nam chính xuất sắc" tại giải thưởng Kim Tượng.

Trong phim, Châu Tinh Trì vào vai Tả Tụng Tinh, chàng trai khù khờ từ Đại Lục sang Hong Kong thăm chú. Phát hiện ra khả năng đặc dị của Tụng Tinh, người chú tạo cơ hội để anh trở thành “Đỗ thánh” của giới cờ bạc Hong Kong.

Dương Kinh