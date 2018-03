Những bộ phim nổi tiếng về ngày tận thế

Sao Việt lên kế hoạch cho 'ngày tận thế'

1. 2012 (xem trailer)

Là một trong những bộ phim ăn khách nhất về đề tài ngày tận thế với doanh thu 769,6 triệu USD, phim lấy mốc thời gian đúng vào ngày 21/12/2012 và được hư cấu dựa trên lời tiên đoán của Maya, nền văn minh lâu đời và bí hiểm nhất trên thế giới, về năm tuyệt diệt 2012, năm trái đất chào đón một nền văn minh hoàn toàn mới - qua bộ lịch độc đáo của họ.

Dòng ý tưởng khác đến từ truyền thuyết con tàu Nô-ê (Noah) trong Đại hồng thủy của Thiên chúa giáo với những con vật được chọn mang lên tàu nhằm tái tạo một kỷ nguyên mới. Khi chiếu tại Việt Nam ba năm trước, 2012 với những hình ảnh kỹ xảo gây choáng ngợp đã tạo nên cơn sốt với doanh thu trong những ngày đầu lên tới 1 tỷ đồng mỗi ngày.

2. Melancholia (xem trailer)

Từng gây tiếng vang tại LHP Cannes 2011, phim Melancholia của đạo diễn người Đan Mạch Lars von Trier, được coi là một trong những tác phẩm có ngôn ngữ điện ảnh tinh tế và gây ám ảnh nhất trong các phim về ngày tận thế. Phim xoay quanh mối quan hệ của hai chị em Justine và Claire với những xung đột và mâu thuẫn. Trong bối cảnh hành tinh Melancholia sắp va chạm với Trái đất, thể chất và tinh thần của các nhân vật bị biến đổi dữ dội.

Melancholia không có những hình ảnh thế giới chìm trong cơn đại hồng thủy, những trận động đất như các phim tận thế thông thường mà thay vào đó là khai thác sâu tâm lý của con người trước ngày tàn. Chính vì vậy, Melacholia gây nên sự ám ảnh mãnh liệu cho người xem, đặc biệt là đoạn kết đi vào lịch sử của dòng phim này. Kirsten Dunst đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Cannes với vai cô em gái u uất trong bộ phim này. Melancholia còn được Hiệp hội phê bình điện ảnh quốc gia Mỹ bình chọn là Phim hay nhất năm 2011.

3. Independence Day (xem trailer)

Ra mắt từ năm 1996, Independence Day lấy bối cảnh nước Mỹ vào ngày 2/7 – hai ngày trước lễ độc lập 4/7 của người dân nơi đây. Ở thủ đô Washington, tổng thống nhìn lên và thấy bầu trời bị che kín bởi một vật thể khổng lồ. Nước Mỹ trở nên náo loạn, người dân tháo chạy trên khắp đường phố. Từ khối khổng lồ đó, những tia lửa đạn bắn xả xuống mặt đất tạo nên tình trạng hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Với 817,4 triệu USD doanh thu toàn cầu, Independence Day vẫn đang là phim có đề tài tận thế ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh. Phim tận dụng sức công phá mạnh mẽ của kỹ xảo hình ảnh với nhiều cảnh quay mãn nhãn, được dàn dựng công phu. Ngoài kịch bản độc đáo, có nhiều điểm nhấn, Independence Day còn hấp dẫn bởi diễn xuất của dàn diễn viên nổi tiếng như Will Smith, Bill Pullman và Vivica A. Fox.

4. Armageddon (xem trailer)

Là tác phẩm rất ăn khách của đạo diễn Michael Bay, Armageddon bắt đầu bằng việc các nhà thiên văn học khám phá ra có một tiểu hành tinh đang tiến đến Trái đất và sẽ gây nên một vụ va chạm lớn có sức hủy diệt. Cơ quan hàng không vũ trụ NASA chiêu mộ một nhóm kỹ sư khoan dầu đi lên tiểu hành tinh này và cho nổ đầu đạn hạt nhân từ bên trong.

Đây là một chuyến đi mà những thành viên tham dự không nắm chắc cơ hội sống sót nhưng họ vẫn ra đi để hy sinh vì nhân loại. Armageddon đem lại nhiều cảm xúc ở cả kỹ xảo hình ảnh lẫn câu chuyện bi tráng về tình yêu và lòng dũng cảm. Bản Rock Ballad của nhóm Aerosmith thể hiện trong phim, I Don’t Want to Miss A Thing (xem video), đã trở thành một ca khúc bất hủ và được hàng triệu khán giả nhiều thế hệ yêu mến.

5. Seeking a Friend for the End of the World (xem trailer)

Cũng khai thác chủ đề ngày tận thế nhưng Seeking a Friend for the End of the World lại xoáy sâu vào tình cảm con người và sự lạc quan. Phim lấy bối cảnh trong tương lai không xa, khi tiểu hành tinh Matilda sắp va chạm Trái đất. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, Dodge, một người đàn ông nhu nhược, gặp gỡ cô gái trẻ Penny. Dodge muốn tìm lại bạn gái thời trung học còn Penny lại muốn về nhà ở Anh trong thời khắc sinh tử.

Cuộc hành trình dài đã làm thay đổi hai tâm hồn cô đơn. Trong giây phút quan trọng nhất, họ mới nhận ra rằng mình là tri kỷ của nhau. Phim mang tới không khí tận thế bằng những bản tin cuối cùng trên truyền hình, sự hối hả, bối rối trong mỗi con người. Seeking a Friend for the End of the World mang tới thông điệp đầy ý nghĩa – dù cuộc đời có những tình huống tồi tệ đến mấy thì con người vẫn có thể tìm thấy ánh sáng phía cuối con đường.

6. I Am Legend (xem trailer)

Will Smith đóng vai chính, Robert, trong bộ phim nói về một đại dịch đã tiêu diệt nhân loại và biến con người thành những quái vật đáng sợ. Là người còn sống sót và kháng được loại bệnh kỳ lạ kia, Robert chỉ có người bạn duy nhất là chú chó trung thành bên cạnh. Nhiều năm trôi qua, Robert cố gắng tìm ra phương thuốc để đề kháng loại virus chết người.

Là diễn viên gần như duy nhất và đi xuyên suốt phim, diễn xuất tuyệt vời của Will Smith làm nên thành công cho I Am Legend. Nỗi cô đơn, lạnh lẽo trong một thế giới tàn lụi được anh thể hiện xuất sắc qua đôi mắt. Đây là một trong những phim về ngày tận thế có số điểm cao nhất trên các trang web chuyên về điện ảnh.

7. Deep Impact (xem trailer)

Bộ phim ra mắt năm 1998 xoay quanh việc một thiên thạch khổng lồ lao vào Trái đất. NASA phóng tàu vũ trụ vào không gian để tiêu hủy bằng tên lửa hạt nhân. Tuy nhiên, thiên thạch này lại tách ra làm hai khối đá khổng lồ và vẫn hướng về Trái đất. Một thiên thạch rơi xuống Bắc Đại Tây Dương và tạo nên cơn sóng thần khổng lồ.

Deep Impact vừa khai thác ngày tận thế qua những hình ảnh như nước Mỹ đắm chìm trong trận sóng thần, sự hoảng loạn ở khắp mọi nơi, lại vừa nhấn vào yếu tố tình người thông qua câu chuyện giữa các nhân vật trong phim. Deep Impact có sự tham gia của Robert Duvall, Téa Leoni và Elijah Wood.

8. Knowing (xem trailer)

Knowing bắt đầu với mốc thời điểm là mùa thu năm 1959, học sinh trong một thị trấn nọ chôn những chiếc hộp có chứa bức vẽ thể hiện trí tưởng tượng về thế giới tương lai. Một bé gái đặt vào đó một bức thư với những con số kỳ lạ. 50 năm sau, những chiếc hộp được khai quật lên và người ta phát hiện ra con số của cô bé năm xưa chính là ngày tận thế của Trái đất.

Phim theo chân nhân vật John Koestler (Nicolas Cage đóng), một giáo viên bình thường bỗng trở thành người nắm giữ vận mệnh toàn nhân loại. Knowing đưa người xem đi từ bất ngờ này tới ngạc nhiên kia trong quá trình tìm hiểu về ngày tàn của nhân loại. Phim từng được chiếu tại Việt Nam vào năm 2009.

9. Wall-E (xem trailer)

Phim vẽ nên hình ảnh một Trái đất hoang tàn, đầy rác rưởi và không có bóng dáng con người trong tương lai. Nhân vật chính, Wall-E, là robot mà con người vứt bỏ lại trên Trái đất ô nhiễm để di cư sang hành tinh khác vào năm 2805. Wall-E được viết tắt của từ Waste Allocation Load Lifter Earth Class - Người máy dọn dẹp những chất thải trên trái đất. Thứ mà Wall-E học được từ con người là cảm xúc tình yêu và sự tò mò đối với mọi vật xung quanh. Với hành trình đơn độc, Wall-E đã đi khắp nơi và khám phá bao điều kỳ thú.

Không đơn thuần chỉ là giải trí thông thường, phim còn mang nhiều thông điệp mang tính xã hội và môi trường. Wall-E khuyên con người không nên từ bỏ quê hương - nơi cội nguồn mà mình đã sinh ra và lớn lên, đồng thời cũng phải biết giữ gìn môi trường sống xung quanh nếu không đến một ngày kia, Trái đất sẽ trở thành một bãi rác khổng lồ. Wall-E được coi là một trong những kiệt tác của “đại gia hoạt hình 3D” Pixar.

10. The Day After Tomorrow (xem trailer)

Được đạo diễn Roland Emmerich thực hiện sau 8 năm kể từ thành công của Independence Day, The Day After Tomorrow kể về ngày Trái đất trở về thời kỳ băng hà do những tác động của hiệu ứng nhà kính. Những cơn lũ lụt, động đất, bão tố, sóng thần báo hiệu thời điểm tàn lụi của nhân loại và nhấm chìm cả thế giới trong đại nạn.

The Day After Tomorrow từng giành giải Thành tựu Kỹ xảo hình ảnh tại Bafta (Oscar của Anh) vào năm 2005. Phim gây ấn tượng với hình ảnh tượng Nữ thần tự do – biểu tượng của nước Mỹ - ngập trong băng giá. Đạo diễn Roland Emmerich nhận định rằng thảm họa trong phim hoàn toàn có thể xảy ra ngoài đời thực nếu một ngày kia, con người vẫn chưa nhận thức được việc bảo vệ môi trường.

Nguyên Minh