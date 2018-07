Nhóm gái làng chơi mâu thuẫn trong tập mới 'Quỳnh búp bê'

'Quỳnh búp bê' để nhãn 18+ do cảnh tình dục và bạo lực / Nhân vật thiếu gia gây sóng gió trong 'Quỳnh búp bê'

Tập mới phát sóng tối 6/7, kể xung đột giữa các nhân vật quản lý nhà hàng Thiên Thai - tụ điểm mại dâm trá hình. Phong (Trọng Lân đóng) - con trai ông chủ Cấn (Nguyễn Hải đóng) - liều lĩnh mang ma túy vào thác loạn trong quán. Cảnh (Doãn Quốc Đam đóng) - cánh tay mặt của ông Cấn - nhanh chóng đến giải tán và đánh dằn mặt Phong. Lần đầu tiên Cảnh trực tiếp ra tay với gã thiếu gia sau nhiều lần đe dọa nhau ở các tập trước.

Các nhân viên trong quán chuyền tay nhau đoạn phim Phong hoảng sợ do bị nhóm của Cảnh (đóng giả công an) vây bắt trong tập trước. Biết Cảnh tổ chức vụ đó để làm bẽ mặt mình, Phong đến đòi thanh toán anh nhưng ông Cấn can ngăn. Ông khuyên Cảnh cư xử nhẹ nhàng với con mình - người sẽ tiếp quản cơ nghiệp khi ông mất. Các đệ tử của Cảnh khuyên anh rời nhà hàng trước khi quá muộn.

* Một số cảnh trong tập sáu

Một số cảnh trong tập sáu Quỳnh búp bê Tập mới đánh dấu rạn nứt quan hệ giữa ông Cấn với Cảnh và Phong. Sau khi nghe nhiều lời gièm pha, lão chủ nhà hàng bắt đầu đề phòng người thân tín của mình. Còn Cảnh thấy tương lai bấp bênh do chắc chắn sẽ bị thanh toán nếu để Phong lên làm chủ. Trong khi đó, Phong ngày càng bất mãn và thẳng thừng nói hận bố do không chiều theo ý hắn.

Ở xóm trọ của gái làng chơi, cô gái ngây thơ Quỳnh (Phương Oanh đóng) tiếp tục phải đối phó với My (Thu Quỳnh đóng). Muốn giữ vị trí đứng đầu ở tụ điểm, My liên tục hại người khác rồi vu oan Quỳnh, còn đàn chị Lan (Thanh Hương đóng) cố bảo vệ Quỳnh. Tập phim kết thúc với tình thế lửng lơ khi một cô gái điếm tìm thấy bằng chứng để lật mặt My.

Thu Quỳnh thể hiện thành công nhân vật xấu tính, mưu mô.

Từ tập trước, series bắt đầu đưa cảnh báo 18+ do yếu tố bạo lực và tình dục. Tập mới của phim có khá nhiều trích đoạn nhạy cảm xoay quanh cuộc sống của gái làng chơi. Ngay đầu tập là cảnh Phong thác loạn, dùng ma túy với nhóm gái giang hồ. Sau đó, phim có cảnh một cô gái mại dâm bị đánh khi đi khách "chui".

Diễn xuất của Thu Quỳnh và Trọng Lân là điểm nhấn ở tập mới. Trên fanpage phim, nhiều khán giả cho biết ghét nhân vật My và chỉ mong đến ngày cô bị cả nhóm gái làng chơi xử tội. Còn khán giả có nickname Đoàn Thị Hằng nhận định Trọng Lân thể hiện tròn vai kẻ nghiện. Tuy nhiên, tập mới có điểm trừ về câu chuyện khi một số chiêu trò của My quá đơn giản lại không bị nhận ra.

Quỳnh búp bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, phát sóng hai lần mỗi tuần. Nhân vật chính trong phim là Quỳnh - cô gái quê ngây thơ bị bán vào một tụ điểm mại dâm. Theo êkíp, kịch bản dựa trên số phận của một cô gái có thật. Phim quy tụ các diễn viên Phương Oanh, Thanh Hương, Thu Quỳnh, Nguyễn Hải, Minh Tiệp, Doãn Quốc Đam, Trọng Lân, Quỳnh Kool.

Ân Nguyễn