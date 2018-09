Nhân vật phản diện bị trừng trị trong tập mới 'Quỳnh Búp Bê'

Các vai diễn truân chuyên của 'Quỳnh Búp Bê' Phương Oanh / Trailer Quỳnh Búp Bê vật vã nhớ con gây chú ý tuần qua

Trong tập mới phát sóng tối 17/9, Cảnh (Doãn Quốc Đam đóng) - trưởng nhóm bảo vệ tụ điểm - điều tra và biết My (Thu Quỳnh đóng) lấy điện thoại anh nhắn tin để hại Quỳnh ở tập trước. Anh đến khu nhà trọ và thẳng tay đánh cô gái làng chơi xấu tính. Trên fanpage phim, nhiều người cho biết đã trông chờ điều này từ lâu sau hàng loạt chiêu trò My bày ra để hãm hại Quỳnh (Phương Oanh đóng).

Hậu trường Doãn Quốc Đam diễn cảnh đánh Thu Quỳnh.

Tuy nhiên, ông Cấn (Nguyễn Hải đóng) - chủ tụ điểm - vẫn giữ My lại để tiếp khách. Ông cũng không trả lại con cho Quỳnh mà tiếp tục dùng đứa bé uy hiếp cô. Nhân vật chính tiếp tục bị hành hạ, phải tiếp những vị khách bệnh hoạn trong nỗi nhớ con vật vã.

Ở diễn biến khác, tập 11 đánh dấu cuộc tái xuất rõ nét của thiếu gia Phong (Trọng Lân đóng) - con trai ông Cấn. Biết ông trùm bảo kê Vũ (Minh Tiệp đóng) đang suy yếu, hắn ngang nhiên khiêu chiến bằng cách cho đánh gãy chân đàn em Vũ, bắt gái ở nơi khác về nhà hàng của cha mình. Lối hành xử quyết liệt của Phong đi ngược với đường lối thận trọng của ông Cấn. Gã thiếu gia tự tin tuyên bố đủ sức thay cha điều hành tụ điểm và mở rộng việc làm ăn.

Diễn viên Trọng Lân (trái) và Thu Quỳnh đóng vai phản diện trong series.

Phong lộng hành một phần còn do mối bất hòa giữa ông Cấn và Cảnh. Ông chủ bắt đầu dè chừng hơn với Cảnh do những lời dèm pha của My, cũng như thái độ quan tâm quá mức của anh dành cho Quỳnh. Hành động của Phong thúc đẩy đường dây về giang hồ trong series sau nhiều tập hầu như chỉ xoay quanh mâu thuẫn giữa My và Quỳnh. Tham vọng của hắn có thể mở ra trận chiến ở giai đoạn sắp tới của loạt phim, nhất là khi Vũ đã quay trở lại sau thời gian dưỡng bệnh và chuẩn bị lực lượng.

Yếu tố bạo lực xuất hiện ở tập này với mức độ dữ dội so với mặt bằng phim truyền hình Việt Nam. Việc sử dụng ma túy cũng được mô tả rõ nét ở trích đoạn Phong dụ dỗ một tên đàn em của Vũ. Trên fanpage, một số khán giả cho rằng bản phát sóng đã bị cắt vài cảnh nhạy cảm hơn, thể hiện qua việc chuyển cảnh không mượt. Diễn biến ở tập này cũng bị nhận xét là hơi quá nhanh, nhiều tình tiết chưa rõ.

Trailer Quỳnh Búp Bê tập 11 Một số cảnh trong tập 11.

Quỳnh Búp Bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, có nhân vật chính là Quỳnh - cô gái quê bị kẻ xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sa ngã. Loạt phim gây chú ý với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục, bạo lực, được dán nhãn 18+ khi phát sóng.

Ân Nguyễn