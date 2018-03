Nhã Phương - từ vai phụ màn ảnh nhỏ thành ngôi sao điện ảnh

Chiều 14/11, đoàn làm phim Lôi Báo ra mắt tại TP HCM. Phim lấy đề tài siêu anh hùng, thuộc thể loại hành động, quy tụ các diễn viên như Cường Seven, Nhã Phương, Hoàng Sơn, NSƯT Chánh Tín, Vũ Ngọc Anh..., do Victor Vũ đạo diễn.

* Nhã Phương chuẩn bị tinh thần cho vai mới bị "ném đá"

Nhã Phương: 'Tôi sẵn sàng chịu chỉ trích khi đóng phim Victor Vũ'

Nhã Phương được mời vào vai người mẹ trẻ tên Linh. "Tôi vốn bị gọi là 'nữ hoàng nước mắt', vậy mà riêng trailer đã có ba cảnh tôi khóc", diễn viên chia sẻ. Victor Vũ cũng cho biết vai của Nhã Phương đau khổ, bi kịch hơn trong Quả tim máu - tác phẩm kinh dị do anh thực hiện năm 2014.

Cường Seven - diễn viên chính - tự thực hiện hơn 90% cảnh hành động. Vincent Wang - đạo diễn hành động trong các phim Hollywood như Doctor Strange, Now you see me 2 - chỉ đạo các cảnh đánh nhau. Một tháng trước khi quay, ca sĩ tập luyện nghiêm túc cùng êkíp.

Cảnh phi thân trên mái nhà của Cường Seven.

Diễn viên 28 tuổi chia sẻ các pha hành động trong phim đều được tính toán trước các góc máy, động tác. Nhiều cảnh đánh nhau được quay trước bằng điện thoại để đạo diễn duyệt cho thống nhất về phong cách. Sau một cảnh, anh bị trật mắt cá và mẻ xương. Sau khi quay, Cường Seven phải chữa trị để dứt các cơn đau.

Victor Vũ cho biết ban đầu lo lắng vì thể loại hành động - khoa học viễn tưởng khó thực hiện ở Việt Nam. Trong phim, nhân vật chính có khả năng phi thường sau một ca phẫu thuật đổi đầu. Tuy nhiên, anh vẫn muốn thực hiện vì thông điệp nhân văn về tình cảm gia đình của bộ phim. Đạo diễn tự nhận xét sau khi cưới diễn viên Đinh Ngọc Diệp, anh làm phim về đề tài gia đình hay hơn.

Đinh Ngọc Diệp đến sự kiện ủng hộ phim mới của chồng.

Phim Lôi Báo có bối cảnh tại một thị trấn nhỏ. Tâm (Cường Seven) là một họa sĩ chuyên vẽ nhân vật siêu anh hùng. Anh miệt mài hoàn thành bộ truyện tâm huyết, với một nhân vật tên Lôi Báo. Một ngày, anh phát hiện bị ung thư, thời hạn sống chỉ còn đếm bằng tháng. Anh tuyệt vọng dù được Linh (Nhã Phương) - vợ anh hết mực chăm lo. Tâm được giáo sư Mã (Hoàng Sơn) đề nghị giữ mạng sống bằng phương pháp đổi đầu người. Sau cuộc phẫu thuật, Tâm không chỉ khỏi bệnh mà còn có được sức mạnh phi thường. Anh hóa thành Lôi Báo, trở thành siêu anh hùng được người dân thị xã hâm mộ, song vô tình bị cuốn vào một vụ án, dính líu với các nhân vật nguy hiểm, liên lụy tính mạng vợ con. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 22/12.

Teaser phim "Lôi Báo"

Cường Seven đóng cảnh hành động trong 'Lôi Báo'

Tam Kỳ