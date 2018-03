'Người tình tin đồn' của Song Hye Kyo tái xuất màn ảnh nhỏ

Song Hye Kyo: 'Tôi không bao giờ muốn gặp lại người yêu cũ'

Sau một năm vắng bóng với phim ảnh, diễn viên nhận lời đóng vai Han Se Joo - một nhà văn trẻ có loạt tác phẩm ăn khách - trong Vũ khí nhà văn.

Yoo Ah In sinh năm 1986 được biết đến trong phim Sungkyunkwan scandal (2010). Anh từng xuất hiện trong một số phim điện ảnh và phim truyền hình như: Antique, Chil Woo the mighty và He who can't marry...

* Trailer phim "Vũ khí nhà văn"

Diễn viên Yoo Ah In.

Yoo Ah In có mối quan hệ thân thiết với Song Hye Kyo. Năm 2015, họ thường chia sẻ hình ảnh đi chơi cùng nhau trên trang cá nhân. Khi cô đóng phim Hậu duệ mặt trời, anh thường xuyên gửi thức ăn cho người đẹp. Sự thân thiết khiến cả hai bị đồn đang hẹn hò. Tháng ba, Song Hye Kyo xuất hiện tình tứ bên diễn viên điển trai trong bộ ảnh trên một tạp chí Hàn Quốc. Khi được hỏi về mối quan hệ này, nữ diễn viên nói họ chỉ là đồng nghiệp.

Bên cạnh Yoo Ah In, phim còn có một gương mặt đã lâu mới tái ngộ khán giả truyền hình là Im Soo Jung. Cô nổi tiếng với bộ phim Sorry, I love you năm 2004. Sau 13 năm, diễn viên 7x một lần nữa tham gia dự án truyền hình dài hơi qua vai Jeon Seol - một bác sĩ thú y tài giỏi, mê văn học, là anti fan của nhà văn Han Se Joo.

Yoo Ah In và Im Soo Jung trong "Vũ khí nhà văn".

Vũ khí nhà văn kể về ba nhân vật ở thập niên 1930, được đầu thai và sống ở thế giới hiện tại. Họ liên kết với nhau cả ở hiện tại lẫn quá khứ thông qua một chiếc máy đánh chữ cổ.

Phim đang phát sóng tại Hàn Quốc và sẽ chiếu trên màn ảnh nhỏ Việt Nam vào ngày 5/5.

Tâm Giao