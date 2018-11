'Người bất tử' mạnh về yếu tố tâm linh, hành động

Dàn mỹ nhân nhiều thế hệ trong phim mới của Victor Vũ / Đinh Ngọc Diệp bụng bầu dự ra mắt phim

Được "thai nghén" trong sáu năm từ khi bắt đầu lên ý tưởng kịch bản, Người bất tử là dự án kinh phí lớn của đạo diễn Victor Vũ. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nhiều thế hệ và bối cảnh trải dài qua các giai đoạn lịch sử. Câu chuyện bắt đầu khi An (Đinh Ngọc Diệp) - cô gái sống ở TP HCM thời hiện đại - nhận ra mình mắc chứng mộng du, mỗi lần tỉnh giấc lại ở một nơi xa lạ và trên người có thương tích. Con gái cô bị u não và chỉ còn sống được vài tháng. Bế tắc, An tìm đến một bà thầy để được giải đáp thì hay tin cô đang bị triệu hồi đến những nơi từng ám ảnh mình trong quá khứ. An lên đường tìm đi tìm sự thật và cũng hy vọng cứu con gái khỏi căn bệnh hiểm nghèo.

Trailer Người bất tử Trailer phim.

Ở chốn núi rừng, cô tìm được cuốn nhật ký của Hùng (Quách Ngọc Ngoan) và biết đến hành trình đẫm máu của anh. Sinh ra trong một điền trang giàu có ở Hà Nam, Hùng bị sát hại nhưng may mắn được cứu sống để trở về báo thù. Nhờ luyện bùa ngải, Hùng trở nên bất tử, có cuộc sống kéo dài và nếm trải đủ ngọt đắng cuộc đời. Anh có chuyện tình với ca nương xinh đẹp tên Liên (Jun Vũ) rồi sau đó là Duyên (Thanh Tú) - cô gái miền biển mộc mạc. Khi đọc nhật ký của Hùng, An thấy có sợi dây liên kết mật thiết, giải mã cho truyền thuyết về sự bất tử cũng như giấc mơ của cô.

MV Ngày chưa giông bão (Bùi Lan Hương, phim Người bất tử) MV bài "Ngày chưa giông bão".

Sau ba năm ít hoạt động trong làng phim điện ảnh, Quách Ngọc Ngoan trở lại với vai diễn nặng ký. Gương mặt nam diễn viên - pha trộn giữa hai sắc thái đối lập: nét chân chất và vẻ thâm hiểm - phù hợp với nhân vật có tính cách đa diện. Khi Hùng đi qua ba thế kỷ với nhiều tạo hình và thay đổi, anh lột tả chuyển biến khá linh hoạt, thể hiện rõ nét ở ánh mắt.

"Người bất tử" cũng là phim điện ảnh đầu tiên mà Jun Vũ sử dụng giọng thật chứ không lồng tiếng.

Trong các sao nữ, người có phần thể hiện tốt nhất là Thanh Tú. Đóng vai cô gái miền biển có số phận truân chuyên, Thanh Tú khắc họa rõ nét sự chân thành, tha thiết và cả vẻ khắc khổ mà nhân vật Duyên cần có. Ở cảnh bị ma ám, diễn viên 21 tuổi tạo cảm giác rùng mình ở ánh mắt ngây dại. Còn trong cảnh tình cảm, sao trẻ đóng tình tứ và tương tác tốt với bạn diễn.

Jun Vũ có ngoại hình quyến rũ phù hợp với vai Liên - ca nương khiến Hùng say mê. Tuy nhiên, đài từ của người đẹp khó nghe và tác động đến cảm xúc của người xem. Khi chuyển sang cảnh rùng rợn, cách thể hiện của cô chưa đủ mạnh và khác biệt đáng kể so với hình tượng bình thường.

Nhân vật An của Đinh Ngọc Diệp không có nhiều đất diễn mà chỉ xuất hiện chủ yếu ở đầu và cuối phim như một người kể chuyện và là chiếc chìa khóa mở ra bí ẩn về người bất tử. Đây là vai diễn khác biệt so với những vai tình cảm hài trước đây của cô. Đinh Ngọc Diệp có những đoạn thể hiện cảm xúc tốt nhưng về câu chuyện, sự kết nối giữa Hùng và An chưa sâu như với hai nhân vật nữ trước.

Người bất tử có phần mở đầu hơi dài dòng và phức tạp nhưng về sau, câu chuyện thu hút hơn. Tác phẩm được pha trộn giữa nhiều thể loại, từ ly kỳ đến tình cảm, hành động và có cả sự rùng rợn của dòng kinh dị. Yếu tố tâm linh được đưa lên làm chủ đạo với những câu chuyện về bùa ngải, cõi âm - cõi dương cũng như sự sống - cái chết. Các cảnh về ma thuật, biến đổi cơ thể được xử lý bằng nhiều hiệu ứng kỹ xảo.

Các pha hành động cũng là điểm nhấn với sự chỉ đạo của Vincent Wang - biên đạo võ thuật phim Dr. Strange. Những trích đoạn Hùng chống trả kẻ thù được dàn dựng với diễn biến kịch tính.

Phim gây chú ý khi đan cài các yếu tố về văn hóa, lịch sử Việt Nam. Nghệ thuật ca trù, hình ảnh người phụ nữ Việt với tà áo dài hay áo bà ba, nón lá tới tập tục văn hóa thờ cúng, ma chay đều được đưa lên màn ảnh. Phim còn có những cảnh quay hùng vĩ ở Hang Én và Tú Làn (Quảng Bình) hay bối cảnh biệt thự Pháp cổ.

Âm nhạc giúp tăng thêm cảm xúc cho tác phẩm. Hai bài hát chính - Hồi ức và Ngày chưa giông bão - do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác vang lên đúng lúc, kết hợp tối với phần hình ảnh. Ca khúc Ngày chưa giông bão qua giọng hát có phần ma mị của ca sĩ Bùi Lan Hương cùng phần lời ca đầy chất thơ: "Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ... đi tới nơi của ngày đầu, hết muộn sầu" có thể coi là một trong những bản nhạc phim ấn tượng của năm.

Tuy vậy, ý tưởng phức tạp khiến kịch bản phim Victor Vũ không tránh khỏi nhiều lỗ hổng. Ở một số đoạn, phim có sự lúng túng trong chi tiết với các câu hỏi bỏ ngỏ. Một số câu thoại trong phim hơi cứng nhắc, nặng tính giải thích vấn đề chứ không tự nhiên như lối nói chuyện thông thường.

Người bất tử có suất chiếu sớm trong ba ngày 19, 20 và 21/10 trước khi ra rạp từ ngày 26/10. Phim dán nhán C18 (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi)

Nguyên Minh