Life là tác phẩm viễn tưởng pha kinh dị chào đón sự trở lại màn ảnh rộng của Ryan Reynolds đồng thời là dự án Hollywood đầu tiên của ngôi sao người Pháp gốc Việt họ Nguyễn.

Ngôi sao gốc Việt đóng phim viễn tưởng cùng tài tử 'Deadpool'

Trailer mới hé lộ những cảnh nhóm nhà phi hành sống vui vẻ trong trạm vũ trụ. Ngay khi quái vật xuất hiện, cuộc đời họ bị đẩy tới chân tường. Cả đoàn không chỉ phải cứu lấy bản thân, mà còn một nhiệm vụ quan trọng hơn gấp bội lần - ngăn quái vật đến Trái đất gieo thảm họa cho con người.

Alexandr Nguyen tham gia một vai phụ trong phim của hãng Sony - "Life".

Trong Life, Alexandr Nguyen sắm vai phụ còn Ryan Reynolds vào vai một phi hành gia trên trạm vũ trụ bất ngờ chạm trán quái vật ngoài không gian. Tác phẩm xoay quanh một nhóm phi hành gia đa quốc tịch trên Trạm vũ trụ quốc tế thu thập được một mẫu vật quý giá từ Sao Hỏa. Sau khi nghiên cứu mẫu vật này, nhóm phi hành gia phát hiện sự sống tồn tại ngoài không gian. Quá trình nghiên cứu trở nên nguy hiểm khi mẫu vật nọ phát triển được trí thông minh và tấn công phi hành đoàn. Họ vừa phải chiến đấu với sinh vật quái ác vừa đối mặt với nỗi sợ hãi bị lạc trong không gian mãi mãi.

Trước đó, Alexandre từng đóng vai chính và thứ chính ở các tác phẩm hành động châu Âu như End of a Gun (2016), What Happened to Monday? (2016) và Exodus to Shanghai (2015).

Ryan Reynolds vào vai phi hành gia vũ trụ gặp nạn trong phim mới.

Phim do đạo diễn Daniel Espinosa thực hiện. Ngoài Ryan Reynolds và Alexandre Nguyen, tác phẩm quy tụ Jake Gyllenhaal và mỹ nhân Rebecca Ferguson. Đây là vai diễn mới của Jake Gyllenhaal sau nhân vật gây ấn tượng các liên hoan điện ảnh năm qua - Nocturnal Animals. Còn Rebecca Ferguson từng được khán giả nhớ đến qua vai diễn nữ điệp viên trong Mission: Impossible - Rogue Nation.

Life (Mầm sống hiểm họa) dự kiến phát hành ở Mỹ và đến Việt Nam vào ngày 24/3.

Thành Long