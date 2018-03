Ngô Thanh Vân ra đòn dữ dội trong phim có Will Smith

Ngô Thanh Vân: 'Ngoại ngữ là rào cản lớn khi đóng Star Wars' / Trailer bom tấn Hollywood có cảnh Ngô Thanh Vân nã súng thu hút trong tuần

Dự án của đạo diễn David Ayer có kinh phí 90 triệu USD, phát hành bằng cách chiếu trực tuyến trên Netflix cho các người dùng đóng phí cho đơn vị này. Phim được dán nhãn 16+ bởi nhiều cảnh đẫm máu. Tác phẩm lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng, nơi con người chung sống với các giống loài kỳ lạ như orc (quái vật), elf (loài tiên), dwarf (người lùn). Xã hội qua đó cũng tồn tại nhiều mâu thuẫn bởi sự kỳ thị giữa các giống loài.

* Ngô Thanh Vân ra đòn trong "Bright"

Ngô Thanh Vân nã súng trong "Bright"

Câu chuyện xoay quanh hai cảnh sát Daryl Ward (Will Smith đóng) và Nick Jakoby (loài orc, Joel Edgerton đóng). Trong chuyến tuần đêm, họ tìm thấy một chiếc đũa thần có quyền năng lớn. Phát hiện này đẩy hai cảnh sát vào trận chiến với băng nhóm của Leilah (Noomi Rapace đóng) - một hắc tiên (dark elf) muốn khơi dậy các thế lực tà ác cổ đại.

Ngô Thanh Vân thủ vai Tiên - một sát thủ loài hắc tiên phục vụ cho Leilah. Nhân vật của cô mang thần thái lạnh lùng, mặc đồ đen và có mái tóc bạch kim. Tiên xuất hiện nhiều ở giữa phim và hồi ba, khi băng của cô và nhóm cảnh sát đọ sức. Nhân vật của người đẹp Việt có nhiều pha phi thân, ra đòn dữ dội, có lúc lại nã súng vào đối thủ. So với Star Wars: The Last Jedi vừa công chiếu, Ngô Thanh Vân có nhiều cảnh hơn trong phim mới.

Ngô Thanh Vân khoe mái tóc bạch kim trong lúc quay "Bright".

Nữ diễn viên mất bốn tháng cho việc quay phim này vào cuối năm 2016 - đầu năm 2017, không về nhà trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Cô chia sẻ: "Để hóa thân vào vai diễn, tôi đã phải học bắn súng, tập võ, tập thể lực cũng như tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt để có sự chuẩn bị chu đáo và phù hợp nhất. Nhưng không thể phủ nhận kinh nghiệm võ thuật trước đây đã giúp tôi nhiều trong việc bắt kịp với quá trình tập luyện cường độ cao. Được làm việc với ê-kíp tầm quốc tế luôn là niềm mơ ước của tôi. Do đó, dù chỉ là một chấm nhỏ trong tấm hình lớn, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi những điều đã học hỏi được."

Bright không được giới phê bình đánh giá cao với chỉ 32% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Trang Los Angeles Times nhận định: "Biên kịch Max Landis và đạo diễn David Ayer có một nền tảng cơ bản đủ sức triển khai, nhưng lại biến nó thành một phim bạo lực, thô tục kéo dài hai tiếng, thêm nặng nề bởi các yếu tố thần thoại". Trang Verge nói phim là "một tác phẩm hành động rời rạc, chỉ hấp dẫn ở từng cảnh quay đơn lẻ mà không có sự kết nối mang lại ý nghĩa". Trang The Wrap cho rằng sự hấp dẫn của Will Smith không đủ cứu "phần thiết kế sản xuất lộn xộn, xây dựng nhân vật kém cỏi và ý tưởng ẩn dụ về chủng tộc ngớ ngẩn".

Ngô Thanh Vân nã súng trong "Bright".

Tuy nhiên, phim được khen ngợi ở khâu hóa trang và làm tóc. Theo Variety, tác phẩm được ban tổ chức Oscar 2018 chọn là một trong bảy phim lọt vào vòng tranh tài tiếp theo ở hạng mục này, cùng Darkest Hour, Ghost in the Shell, Guardians of the Galaxy vol. 2, I, Tonya, Victoria & Abdul và Wonder. Từ danh sách này, những người chấm thi sẽ chọn ra ba phim được đề cử, rồi cuối cùng là tác phẩm thắng giải. Ở Oscar lần trước, phim Suicide Squad - cũng của đạo diễn David Ayer - thắng giải nảy.

Ân Nguyễn