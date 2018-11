'Ngày em đẹp nhất' - phim Hàn nhẹ nhàng về tình yêu 10 năm

Ba phim Việt cạnh tranh 21 phim ngoại ở rạp tháng 9 / 'Và em sẽ đến' - phim Hàn lay động cảm xúc về tình yêu

On Your Wedding Day do Lee Seok Geun đạo diễn và biên kịch, xoay quanh mối quan hệ 10 năm của Hwan Seung Hee (Park Bo Young đóng) và Hwang Woo Yeon (Kim Young Kwang đóng). Họ gặp nhau ở trung học khi Hwang là chàng trai sống vô định, hay đánh nhau, còn Hwan mới chuyển trường, khiến đám nam sinh mê mẩn do quá xinh đẹp. Sau một lần trốn học, hai người dần thân thiết với nhau. Hwang tự nhận là bạn trai để bảo vệ cô gái khỏi những kẻ theo đuổi khác.

Trailer On Your Wedding Day (Ngày em đẹp nhất) Trailer phim.

Sau một phần ba đầu có nội dung diễn ra ở trung học, hai phần sau của phim xoay quanh thời đại học và lúc nhân vật ra trường. Muốn gần gũi tình đầu, Hwang nỗ lực học tập để được vào cùng trường với cô ở Seoul. Tuy nhiên, cô gái thông báo mình đã có người yêu khiến anh hụt hẫng. Đến khi họ ra trường, mối quan hệ thêm phức tạp với những lựa chọn sự nghiệp, cuộc sống. Ở cao trào, Hwang nhận thiệp mời đám cưới của Hwan.

Mỗi phần mang sắc thái khác biệt và đặc trưng về tình tiết. Phần đầu có không khí của các phim về thanh xuân với cảnh đôi trẻ hồn nhiên, yêu tự do, hành động thách thức nội quy học đường. Giai đoạn đại học có nhiều xung đột khi Hwang ghen tuông với tình địch. Đây cũng là phần hài hước nhất với sự xuất hiện của các nhân vật bạn học. Đám thanh niên đang trong giai đoạn trưởng thành tâm lý, hay khoe mẽ và quan tâm đến tình dục. Những cảnh cả nhóm ngồi ăn hoặc sinh hoạt ở khu nhà trọ gây cười với những câu thoại dí dỏm.

Trong khi đó, phần cuối đượm buồn khi hai nhân vật đối mặt với hiện thực sau khi tốt nghiệp. Những biến cố khiến họ đôi khi phải thỏa hiệp để mưu sinh, không thể hiện thực hóa giấc mơ thời trẻ. Trong tình cảm, sự lựa chọn của họ không chỉ phụ thuộc vào tình yêu, mà còn cả những vấn đề khác trong cuộc sống.

Sợi dây liên hệ giữa hai nhân vật được giữ xuyên suốt dù giai đoạn họ thật sự là người yêu chỉ chiếm ít thời lượng. Yếu tố lãng mạn được khắc họa theo lối nhẹ nhàng, bắt đầu là những rung động khó gọi tên rồi đến cảm xúc rõ ràng hơn về sau. Hành trình tâm lý của nhân vật tròn trịa dù thay đổi không quá kịch tính. Ở điểm cuối, Hwang nhận ra mối quan hệ của hai người không nhất thiết phải có đích đến. Thay vào đó, điều quan trọng là nó đã thật sự thay đổi con người anh. Cách dàn dựng của đạo diễn ở hồi kết tinh tế, không bị sa vào kiểu quá kịch tính hay câu kéo nước mắt như nhiều phim Hàn khác.

Hai diễn viên chính có vóc dáng chênh lệch. Park Bo Young chỉ cao 1, 58 m còn Kim Young Kwang cao đến 1, 88 m.

Sự ăn ý của Park Bo Young và Kim Young Kwang là điểm nhấn của phim. Với vẻ trẻ trung và kinh nghiệm diễn xuất, Park (sinh năm 1990) dễ dàng thể hiện các cung bậc cảm xúc nhân vật từ khi còn thiếu nữ đến lúc lấy chồng. Trong khi đó, vẻ ngoài của Kim phù hợp với hình tượng chàng trai cao lớn, tốt tính. Ngay cả ở cảnh nổi nóng hay ghen tuông, tài tử vẫn thể hiện được bản chất tốt bụng của nhân vật qua ánh mắt.

Điểm yếu của tác phẩm là nhân vật đôi khi hành động mà không có động cơ thúc đẩy đủ mạnh. Một số cảnh lê thê, chưa đóng góp vào diễn biến tâm lý chung, khiến nhịp phim mất định hướng. Tuy nhiên, lối diễn sinh động của các diễn viên khiến những trích đoạn này không quá gượng gạo hay tẻ nhạt.

Ở Hàn Quốc, On Your Wedding Day được khán giả đón nhận, dẫn đầu phòng vé trong hai tuần, hiện thu 18, 7 triệu USD. Phim khởi chiếu ở Việt Nam với tên Ngày em đẹp nhất và nhãn C16 (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi).

Ân Nguyễn