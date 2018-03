Nàng 'ong chúa' Thái Lan trở lại với 'Khát vọng giàu sang'

Thân hình bốc lửa, chiều cao nổi bật 1m77, vòng eo thắt đáy lưng ong, gương mặt trong sáng cùng khả năng diễn xuất điêu luyện, Bee là nàng “ong chúa” có sức quyến rũ của điện ảnh Thái.

Quen thuộc với các tín đồ hâm mộ phim Thái qua nhiều bộ phim như Linh hồn bị đánh tráo, Trận chiến những thiên thần, Hoa hồng của quỷ… nhưng mỹ nhân sinh năm 1982 lại khởi nghiệp từ nghề người mẫu. Khi mới 14 tuổi, Bee được Araya Intra, một trong những nhà thời trang nổi tiếng tại Thái Lan phát hiện và đưa vào nghề người mẫu với những mẫu ảnh thời trang cho nhãn hiệu Jaspal. Vài năm sau, bên cạnh nghề người mẫu, cô cũng tham gia diễn xuất trong một số MV ca nhạc của Thái Lan.

Đến năm 1999, cô khởi nghiệp âm nhạc với MV ca nhạc Rak Mak Kern Pai. Hai năm sau, Bee lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với bộ phim đầu tay Luerd Hong (tên tiếng Việt: Dòng máu phượng hoàng). Nhờ phong cách gợi cảm, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt biết nói cùng diễn xuất tự nhiên giàu cảm xúc, Bee đã dần dần ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ bằng nhiều bộ phim như Phoenix of blood, Angel of the dispute, Cupid''s trap, Secret superstar… cùng bộ sưu tập hơn 10 giải thưởng diễn xuất cùng các giải thưởng khác về âm nhạc, thời trang từ năm 2005 đến nay.

Trở lại màn ảnh nhỏ Việt tháng 9 với Khát vọng giàu sang, Bee sẽ hóa thân thành Fah Sai, một cô gái trẻ sống cùng cha mẹ và em trai tại một vùng biển xa xôi. Cha mẹ Fah Sai đã ly dị và mang một khoản nợ chồng chất nên bố mẹ cô buộc phải mang chiếc nhẫn cưới của mẹ Fah Sai đi cầm cố và hứa sẽ chuộc lại sau khi trả hết nợ nần. Nghỉ việc ở một spa gần nhà, cơ hội mở ra cho Fah Sai khi cô đến làm việc cở một khu du lịch nghỉ dưỡng gần bờ biển. Fah Sai được ông chủ Khun Ed quý mến, đối xử như con ruột.

Mối quan hệ thân thiết giữa Bee và ông Khun Ed khiến nhiều người ghen ghét, đố kỵ, trong đó có mẹ của Pat, vợ lẽ của Khun Ed. Không ai biết rằng, ông Khun Ed luôn nhớ đến vợ và con gái quá cố đã qua đời do tai nạn ngoài biển khơi nhiều năm trước. Mỗi lần nhìn thấy Fah Sai, ông luôn nghĩ đến con gái mình.

Đến resort với tư cách là vợ kế của ông chủ, mẹ của Pat luôn nuôi một âm mưu sẽ chiếm đoạt hết số tài sản và của cải mà ông Khun Ed đang sở hữu. Phần vì nhận thấy Fah Sai là một mối đe dọa cho âm mưu của mình, phần vì biết con trai đã trót yêu say đắm cô gái trẻ, mẹ của Pat đã đuổi việc Fah Sai. Do luôn lo sợ một ngày nào đó chồng sẽ dành hết tình thương và trao của cải cho Fah Sai nên người đàn bà độc ác còn luôn tìm mọi cách hại cô.

Vì quá lo sợ sự hiện diện của Fah Sai bên cạnh ông Khun Ed nên mẹ của Pat luôn tìm hiểu về cô và vô tình biết được sự thật rằng cô con gái của chồng mình tưởng chừng đã chết từ lâu thực ra vẫn còn sống. Và không ai khác, đó lại chính là Fah Sai, người ngày đêm vẫn bên cạnh ông Khun Ed.

Bên cạnh sự trở lại của Bee (Namthip Jongrachatawiboon) vai Fah Sai, Khát vọng giàu sang còn có sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám xứ chùa Vàng: Pong Nawat Kulrattanarak vai Pat, Nirut Sirijanya (Ning) vai Khun Ed - ba ruột Fah Sai, Puri Hiranpruk (Ri) vai Sai Lom,… Phim sẽ phát sóng lúc 19h hàng ngày trên TodayTV - VTC7 từ ngày 27/9. TodayTV đã có mặt trên hệ thống SCTV ở kênh số 50, tần số 471 MHz.

*Trailer Khát vọng giàu sang

Trailer Khát vọng giàu sang

Phương Thảo