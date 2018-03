Mùa bảy 'Game of Thrones' lộ điểm yếu ở kịch bản

Cảnh 'nóng' tập cuối mùa bảy 'Game of Thrones' gây bàn tán / Những cảnh bạo lực và tình dục trong 'Game of Thrones 7'

Tập cuối mùa bảy Game of Thrones chiếu ngày 27/8, đánh dấu trận đại chiến mùa đông bắt đầu khi quân Bóng Trắng vượt Tường Thành. Trong lúc đó, Jon Snow và Mẹ Rồng yêu nhau mà chưa biết mối quan hệ huyết thống của mình.

Mùa bảy series 18+ tiếp tục thu hút nhiều khán giả, chỉ riêng tập cuối đã đạt 12,07 triệu lượt xem trên kênh HBO, cao nhất lịch sử loạt phim. Chất lượng kỹ xảo của phim được nâng cao với nhiều trích đoạn hoành tráng như trận chiến lập kỷ lục số cascadeur diễn cảnh cháy, các màn thủy chiến của tướng Euron hay cảnh rồng thây ma phá Tường Thành.

Tuy nhiên, kịch bản mắc điểm yếu về cách xây dựng tình tiết. So với các mùa trước, mùa bảy có ít tập nhất, nhưng ôm đồm tình tiết. Điều này khiến nhịp phim quá gấp gáp với các hành động xảy ra vội vã.

Tình cảm của Jon Snow và Daenerys được phát triển chóng vánh, chỉ sau vài tập hai nhân vật đã quan hệ với nhau. Anh Trâm (27 tuổi) - fan của loạt phim - nói: "Việc ghép đôi của Jon Snow và Daenerys gượng ép, vội vàng như để chiều fan. Trước đây, tình cảm của anh với tình cũ Ygritte diễn ra hợp lý và có đủ thời gian để phát triển hơn".

* Cảnh 'nóng" của Jon Snow và Mẹ Rồng

Cảnh nóng của Jon Snow và Mẹ Rồng (tập bảy)

Trong khi đó, trên chiến trường, các đội quân liên tục thay đổi vị trí, tiêu biểu như đoàn tàu của Euron di chuyển khoảng cách lớn trong thời gian ngắn, nhiều lần xuất hiện ở các điểm cách xa nhau. Các trận chiến cũng chỉ tập trung vào cảnh đánh nhau mà ít phản ánh diễn biến tâm lý nhân vật.

Cây bút Erik Kain của Forbes so sánh trận Mẹ Rồng diệt quân Lannister với trận Vịnh Hắc Thủy cuối mùa hai. Anh nói: "Trận chiến cũ không chỉ có cảnh quân Stannis giao chiến với quân giữ thành mà còn có nhiều tình huống lôi cuốn bên lề như việc Cersei tra tấn Sansa, mưu kế của Tyrion hay việc Cersei định đầu độc con mình khi gần thua. Trong trận chiến mùa bảy, không có cảnh tâm lý nhân vật đáng nhớ".

Ngoài ra, phim còn mắc một số lỗi logic. Lúc Mẹ Rồng đến giúp Jon Snow ở bên ngoài Tường Thành, anh vốn dĩ có thể leo lên rồng để cùng về, nhưng lại lao ra chém giết một cách không cần thiết. Sau đó, vua phương Bắc bị mắc kẹt lại và phải nhờ chú mình - Benjen Stark - ra cứu để có thể trở về.

Cái chết của Littlefinger diễn ra quá nhanh.

Một trong các tình tiết bị chỉ trích nhất là cái chết của Littlefinger. Trong các mùa trước, nhân vật vốn là kẻ gian hùng, lắm mưu nhiều kế. Cảnh hắn bị lật mặt và xử tử dễ dàng trong tập cuối mùa bảy gây khó hiểu cho khán giả. Cây bút Erik Kain nhận định thẳng thừng: "Toàn bộ câu chuyện ở Winterfell chẳng hề hợp lý".

Minh Quân (27 tuổi) - người theo dõi Game of Thrones nhiều năm nay - nói: "Chỉ cần vài lời buộc tội cụt ngủn của Bran mà chưa có bằng chứng gì, bỗng nhiên mọi người ở phương Bắc và xứ Vale (lãnh địa của Littlefinger) đồng ý kết tội hắn. Trước giờ hắn là kẻ lẻo mép, nhưng trong cảnh này không buồn biện hộ gì mà đi van xin".

Một vấn đề khác của Game of Thrones mùa bảy là việc giảm bớt các âm mưu, đấu trí vốn là thương hiệu của loạt phim. Phim không còn nhiều những câu triết lý và phân tích sâu sắc về phép trị nước, lòng người. Ngoài cái chết của Littlefinger, các nhân vật nhiều cơ mưu khác như Varys hay Quỷ Lùn Tyrion cũng không còn đất dụng võ. Anh Nguyễn Tuấn (30 tuổi) - fan của phim - nhận định: "Varys chỉ nói được vài ba câu không đáng nhớ. Tyrion thì mất khả năng biết mọi thứ xung quanh".

* Dạ Vương phá Tường Thành

Đại chiến mùa đông bắt đầu trong tập cuối 'Game of Thrones 7'

Nguyên nhân cho những sơ sót đến từ sự thiếu vắng dấu ấn của nhà văn George R.R. Martin. Bộ tiểu thuyết A Song of Ice and Fire - tiền thân của Game of Thrones - hiện chỉ mới ra mắt đến tập năm, tương ứng với các tình tiết của mùa năm và sáu trong phim.

Kịch bản phim hiện tại đã vượt xa diễn biến trong truyện, khiến các biên kịch phải tự vận động nhiều hơn để nghĩ ra đường dây mới. Erik Kain nhận định: "Nhiều cảnh và lời thoại hay nhất được lấy trực tiếp từ truyện. Trong mùa mới, sự vắng bóng của ông thể hiện rõ nhất".

Cây bút Matt Goldberg trên Collider cho rằng một lý do khác là quá trình tái cân bằng và việc có vài nhân vật quá mạnh. "Các nhà sản xuất nhìn vào toàn cảnh và quyết định tạo ra một câu chuyện để Daenerys - dù vượt trội về thế lực với bầy rồng - không chiến thắng quá nhanh. Nhưng điều ấy dẫn đến các tình tiết 'ăn gian' và những sự hy sinh khiến chất lượng Game of Thrones đi xuống".

Theo anh, Dạ Vương cần cân bằng lực lượng và kịch bản đã đánh mất tính hợp lý để hướng tới điều này. Trích đoạn nhóm Jon Snow vượt Tường Thành mắc nhiều lỗi tình tiết, được xây dựng cốt chỉ để vua Bóng Trắng có rồng. "Điều Benioff và Weiss quan tâm nhất lúc này là cân bằng cuộc xung đột chứ không phải là phát triển thêm về nhân vật, hoặc để họ hành xử theo những cách thực tế", anh nói.

Ân Nguyễn