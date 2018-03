‘Mr. Go’ - câu chuyện về chú khỉ đột mê bóng chày

15 phim chiếu rạp Việt Nam trong tháng 9

Bóng chày là môn thể thao đòi hỏi không chỉ tốc độ, thể lực mà còn cả sự tập trung cao độ. Với sự hấp dẫn cả trên sân đấu lẫn những câu chuyện hậu trường, từng có nhiều bộ phim nổi tiếng về môn thể thao này đi vào lòng người hâm mộ như Field of Dreams, A League of Their Own hay Moneyball... Nhưng đó là những câu chuyện với các vận động viên là con người còn nhân vật chính là một chú khỉ đột thì Mr. Go là bộ phim đầu tiên.

Trailer phim "Mr. Go"

Được dựa trên cuốn truyện tranh Hàn Quốc The 7th Team, Mr. Go kể về hành trình chinh phục làng thể thao xứ kim chi của chú khỉ đột khổng lồ Linh Linh cùng cô bé huấn luyện viên Vỹ Vỹ (Từ Kiều thủ vai). Cùng xuất thân trong một gánh xiếc và gắn bó với nhau ngay khi Vỹ Vỹ mới lọt lòng mẹ, giữa con vật - con người này không còn là mối quan hệ chủ - tớ mà là một tình bạn đích thực.

Cô bé Vỹ Vỹ và chú khỉ đột Linh Linh - hai nhân vật chính của "Mr. Go". Ảnh: CJ.

Sau trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên, ông chủ gánh xiếc qua đời, để lại cho Vỹ Vỹ cùng lũ trẻ nhỏ ở rạp một món nợ khổng lồ. Bị những tên chủ nợ tới hăm dọa, Vỹ Vỹ quyết định nhận lời đề nghị kỳ quặc của tuyển trạch viên Sung Choong-su (Sung Dong-il) - đưa Linh Linh sang thi đấu giải bóng chày chuyên nghiệp tại Hàn Quốc.

Có sức mạnh và khả năng phản xạ tốt, Linh Linh được trở thành tay đánh bóng chính của đội bóng chày Doosan. Dù phải thi đấu với những cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, vận động viên đặc biệt được mệnh danh là Mr. Go này chẳng hề e ngại mà trái lại còn tỏa sáng. Mr. Go tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, khiến fan của Doosan “phát cuồng” khi chú đưa đội bóng dần dần lên ngôi đầu còn báo giới thì liên tục đăng tin về thương vụ có một không hai này. Chính vì thành công bất ngờ ấy, Sung và Vỹ Vỹ đã ngó lơ tới cảm xúc và thể lực của Linh Linh, trong khi những đội bóng đối địch cũng dần tìm ra cách đối phó với tay vụt bóng sấm sét này...

Mr. Go do Hàn Quốc và Trung Quốc hợp tác sản xuất và phải mất tới bốn năm cùng 22,5 triệu USD mới hoàn thành. Để tạo ra một chú khỉ Linh Linh mạnh mẽ và sống động, đạo diễn Kim Yong-hwa đã cho thành lập Dexter Studios để xử lý những hình ảnh kỹ thuật số. Sử dụng những công nghệ tiên tiến chỉ vài xưởng phim lớn trên thế giới có, Mr. Go gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả về mặt thị giác.

Mr. Go trở thành một hiện tượng tại Hàn Quốc nhờ khả năng chơi bóng chày. Ảnh: CJ.

Hình ảnh phim có độ tươi sáng, sắc nét cao và càng thêm đẹp khi được xem dưới dạng 3D. Ngay cả hiệu ứng 3D, Mr. Go cũng có phần xuất sắc hơn nhiều phim 3D của Hollywood khi có hiệu ứng tương tác cao khiến người xem có thể phải giật mình và... né trước những pha vụt bóng siêu tốc trong phim.

Linh Linh nặng 300kg và là một sản phẩm được làm hoàn toàn bằng công nghệ CGI. Linh Linh có những bước chạy nặng nề nhưng oai phong, làm khán giả thót tim khi chú leo trèo trên nóc sân vận động, thích thú trước từng pha bóng đẹp. Với những sắc thái biểu cảm đa dạng như vậy, chú khỉ đột được tạo nên bởi máy tính này hoàn toàn chiếm được cảm tình của khán giả, giống như cách chú hổ Richard Parker từng làm được năm ngoái với Life of Pi.

Ngoài hình ảnh làm điểm cộng thì phần còn lại của Mr. Go chưa thực sự xuất sắc để khiến bộ phim trở thành một “bom tấn” như kỳ vọng của nhà sản xuất. Câu chuyện phim có sự độc đáo, mới lạ nhưng lại chưa đủ hấp dẫn, cao trào để khiến cảm xúc người xem được đẩy lên ở mức cao nhất. Khán giả có thể thắc mắc về tính logic (làm sao một chú khỉ lại có thể được nhận vào chơi bóng với sự đồng ý của liên đoàn hay việc một em bé mới sinh lại được tin cậy giao cho một chú khỉ đột) hay muốn những trận đấu bóng chày, đặc biệt là trận đấu cuối đáng lẽ có thể gay cấn hơn. Tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức vừa phải và thiên hơn về tình cảm giữa Linh Linh với những người xung quanh như Vỹ Vỹ hay “kẻ săn đầu người” Sung.

Một khoảnh khắc đẹp trong phim. Ảnh: CJ.

Nhân vật Vỹ Vỹ được đảm nhiệm bởi nữ diễn viên Từ Kiều – người từng đóng vai bé trai trong CJ7 bên cạnh Châu Tinh Trì. Cô gái được xem như “Dakota Fanning của châu Á” để lại dấu ấn với gương mặt sáng và cách trò truyện đặc biệt với loài khỉ. Gương mặt thánh thiện của Từ Kiều được khai thác ấn tượng nhất khi cô bé thể hiện ca khúc kinh điển Ánh trăng nói hộ lòng tôi trên màn ảnh một cách ngọt ngào. Trong khi đó, diễn viên Sung Dong-il lại đem tới tiếng cười cho khán giả với khả năng diễn hài ngay từ những biểu cảm gương mặt.

Có hình ảnh, kỹ xảo đặc biệt ấn tượng và ý tưởng sáng tạo nhưng Mr. Go lại chưa có đủ độ hấp dẫn cần thiết để sánh bằng những điểm cộng trên. Nhưng nhìn chung, đây vẫn là bộ phim có tính giải trí nhẹ nhàng, đề cao tình bạn giữa con người và loài vật cũng như giúp khán giả Việt Nam dần làm quen với bộ môn thể thao bóng chày qua những cú đánh của “vận động viên” khỉ đột Linh Linh.

Mr. Go khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 20/9 với cả hai định dạng 2D và 3D.

Thịnh Joey