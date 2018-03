'Moonlight' thắng Oscar - phim nhân văn, kinh phí thấp lên ngôi

Ban tổ chức Oscar đưa nhầm phong bì kết quả / Sân khấu Oscar hỗn loạn vì màn xướng nhầm giải thưởng lớn

Trước thềm Oscar lần thứ 89 diễn ra, nhiều dự đoán cho rằng La La Land chiến thắng hạng mục "Phim hay nhất". Tuy nhiên, giới chuyên môn không loại trừ khả năng phần thắng sẽ thuộc về đối thủ “kín tiếng” hơn là Moonlight. Cuối cùng, hạng mục quan trọng nhất của giải thưởng Viện Hàn lâm Mỹ gọi tên tác phẩm về đề tài thanh niên da màu đồng tính.

So với La La Land và bảy phim còn lại, Moonlight là tác phẩm được làm với kinh phí thấp nhất. Trừ tác phẩm Manchester by The Sea (8,5 triệu USD), mọi phim còn lại đều có ngân sách trên 10 triệu USD (La La Land là 30 triệu USD và Arrival 47 triệu USD). Riêng Moonlight có kinh phí 1,5 triệu USD.

Đạo diễn Barry Jenkins giơ cao tượng vàng Oscar.

Chiến thắng của Moonlight cho thấy với kinh phí thấp, nhà làm phim vẫn có thể tỏa sáng tại Hollywood.

Oscar cần một bộ phim có thể đánh thức cá nhân với khao khát tình yêu và nghệ thuật, và La La Land đã làm được điều này. Tuy nhiên, Oscar cũng cần một tiếng nói, một bài học muôn thuở về nghệ thuật. Thậm chí xa hơn, giải thưởng này tồn tại để khẳng định một điều: nghệ thuật có tiếng nói.

Nếu La La Land nói về bản chất mộng mơ như cảm hứng bất tận để con người thăng hoa trong tình yêu, sự sống và nghệ thuật, Moonlight lại chạm đến các hiện tượng cụ thể hơn, từ đó lên tiếng kêu gọi con người sống đúng bản chất, yêu thương một cách tự do.

Trailer phim 'Moonlight'

Moonlight có sức hút đặc biệt về cách làm phim trực quan. Bên cạnh khắc họa thực tại tối tăm, phim có những cảm xúc tinh tế, bay bổng và đầy triết lý giúp tác phẩm như ngọn đèn "soi sáng" nhiều góc khuất của xã hội đương đại.

Phim lột tả tình yêu đồng tính đẹp đẽ của hai thanh niên da màu, đồng thời chạm đến các vấn đề về ma túy và tác động xã hội, bạo lực gia đình và sự cưu mang, hành trình nhận thức về bản thể. Ở đâu đó, Moonlight còn gợi đến "một vòng lặp" thế hệ. Những điều này không phải mới nhưng chưa bao giờ là cũ.

Chiến thắng của Moonlight cho thấy những thay đổi quan trọng về giải thưởng này. Có thể xem đây là bước tiến về việc sáng tạo và đồng sáng tạo. Đề tài đồng tình nhạy cảm được lên phim một cách thuyết phục. Những diễn viên da màu không tên bất chợt tỏa sáng. Với chiến thắng của Moonlight có thể sẽ khiến khán giả bớt nuối tiếc cho trường hợp Brokeback Mountain - phim lấy đề tài đồng tính gây ám ảnh, được đề cử Phim hay nhất Oscar lần 78 (2005) - nhưng đã không thắng giải. Có lẽ, khi ấy chưa đúng thời điểm hoặc Brokeback Mountain vẫn là một câu chuyện chân phương, một cách làm phim còn cổ điển.

Cảnh trong phim "Moonlight".

Đến nay, sau 11 năm, Oscar lần thứ 89 (2016) vinh danh Moonlight - không chỉ đơn thuần là câu chuyện về tình yêu đồng tính, mà còn là ẩn ức ghê gớm từ tận sâu đáy lòng, là âm thanh của nhân loại trước quyền bình đẳng về giới, về tự do.

Moonlight xuất hiện đúng lúc như thể con người ta cần đến ánh trăng ngoài đại dương. Để từ đó, biết bao nhiêu con người từ vùng tối sâu thẳm, vô hình,… đủ mạnh mẽ đi về phía vùng sáng. Ấy là bước tiến của nghệ thuật khi một lần nữa công nhận điều tưởng chừng đã bị lãng quên.

Moonlight xoay quanh cuộc đời của Chiron. Mồ côi cha, Chiron lớn lên trong cảnh túng thiếu tại một thành phố ven biển Miami (Mỹ). Bà Paula - mẹ cậu - là một người nghiện ngập và thường xuyên đem đồ trong nhà đi bán để lấy tiền mua ma túy. Có tính khí trầm lắng và hơi yếu đuối, Chiron thường xuyên bị bắt nạt ở trường và bị bạn bè gọi là "Little". Một ngày, cuộc gặp gỡ với Juan - một gã buôn ma túy nhưng có tính cách cao thượng - thay đổi cuộc đời Chiron. Juan và cô bạn gái Teresa dang rộng vòng tay che chở cho cậu bé đáng thương, dạy cậu những bài học để có thể tồn tại trong xã hội đầy rẫy tội ác, ma túy, kỳ thị của người da màu ở Mỹ.

Hoài Bảo