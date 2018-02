Moon Geun Young - 'Em gái quốc dân' Hàn Quốc vang danh châu Á

Moon Geun Young sinh trưởng trong gia đình trí thức - cha làm thầy giáo, mẹ là thủ thư tại thư viện thành phố Gwangju, Hàn Quốc. Nhờ ngoại hình dễ thương, từ năm 12 tuổi, cô được mời làm người mẫu quảng cáo. Năm 1999, Geun Young lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với phim tài liệu "On the way" - do Choi Jae Eun đạo diễn. Khuôn mặt trong sáng, nét diễn tự nhiên của sao nhí gây ấn tượng với các nhà làm phim.