'Monster Trucks' - cuộc phiêu lưu cùng quái vật dễ thương

'Moana' - hoạt hình phiêu lưu có cơ hội được đề cử Oscar

Monster Truck là phim mới do đạo diễn Chris Wedge thực hiện, có ngân sách 125 triệu USD. Tác phẩm kể về việc thanh thiếu niên lạc vào những cuộc phiêu lưu kỳ lạ vốn khá nổi tiếng vào hai thập niên cuối thế kỷ trước như E.T. The Extra-Terrestrial, Gremlins, The Goonies, Batteries Not Included hay Back to the Future.

Poster phim "Monster Trucks".

Chuyện kể về Tripp (Lucas Till) - một học sinh không mấy nổi bật trong lớp, sống với mẹ (Amy Ryan) và bạn trai cảnh sát trưởng của mẹ (Barry Pepper). Cậu thường bị chế nhạo vì phải bắt xe bus đi học. Vào những ngày không phải tới trường, Tripp làm việc chăm chỉ tại garage ô tô cũ, nhặt nhạnh phụ tùng để mong một ngày lắp được chiếc xe đua cho riêng mình.

Một ngày, giàn khoan dầu của địa phương xảy ra sự cố, khiến nhiều sinh vật trong lòng đất thoát ra và một con trốn được đến chỗ garage của Tripp. Cậu hoảng sợ muốn giết chết con quái vật nhầy nhụa gớm ghiếc nhưng sớm nhận ra nó hầu như vô hại. Con vật được đặt tên là Creech, khi được đặt dưới gầm ô tô giống như một động cơ đốt trong mạnh mẽ để vận hành cả chiếc xe dưới sự chỉ huy của Tripp. Cùng cô bạn mọt sách Meredith (Jane Levy), Tripp lên đường giải phóng cho Creech và đồng loại và chạy trốn sự truy đuổi gắt gao của công ty dầu quyền lực.

Một cảnh hài hước trong “Monster Trucks”.

Thuộc thể loại hài - hành động cho trẻ em, Monstrer Trucks có hình ảnh trực quan sinh động và đẹp mắt. Cảnh chiếc xe 4X4 leo tường và phóng đi trên sân thượng các tòa nhà diễn ra chớp nhoáng và ấn tượng. Tương tự là đại cảnh rượt đuổi cuối phim với ba chiếc xe đua nối đuôi nhau phóng trên các địa hình đặc trưng vùng British Columbia, Canada.

Với kinh nghiệm từng làm Kỷ băng hà, đạo diễn Chris Wedge biết cách thổi hồn để Monster Trucks giữ được bầu không khí nhẹ nhàng – đặc trưng của những năm tháng tuổi trẻ. Để có thể giải cứu được Creech, Tripp và bạn bè không ngần ngại gây ra cả một màn đua xe hỗn loạn trong thành phố, thách thức chính quyền và cả một công ty nguy hiểm. Bên cạnh đó, hình ảnh của lũ quái vật được thực hiện tỉ mỉ kết hợp hài hòa với hiệu ứng âm thanh.

Monster Trucks là dự án người đóng đầu tiên của đạo diễn Chris Wedge. Mối quan hệ chính trong phim là tình cảm giữa Tripp và Creech, mặc dù không thể sâu đậm như những gì E.T. làm được, cũng cho thấy sự ấm áp và chân thành của một tình bạn đẹp. Cảnh phim Tripp giải thích cho Meredith hiểu cậu không ngược đãi động vật là một nét khá thú vị của phim. Không theo đuổi tham vọng đạt tới ấn tượng hoài cổ như series đình đám của Netflix là Stranger Things, Monster Trucks cũng ít nhiều gợi nhớ dòng phim siêu nhiên 20 hay 30 năm trở về trước.

Dù mang màu sắc của thập niên 1980 từ trang phục tới bối cảnh, Monster Trucks cũng cài cắm một số chi tiết hiện đại như cảnh một người một quái… chụp hình "selfie" hay các mẫu xe độ đẹp mắt được phô diễn.

Dàn diễn viên phụ của phim không tạo được dấu ấn riêng.

Trong khi nửa trước kịch bản gây ấn tượng nhờ tạo được không khí dễ thương, nửa sau phim kém thú vị bởi các tình tiết dễ đoán. Các diễn viên chính không đủ đất diễn để bộc lộ cá tính. Họ hành động như những đứa trẻ ngây ngô và không quan tâm đến hậu quả có thể xảy ra. Ngay cả tình cảm giữa Tripp và Creech cũng chỉ dừng lại ở sự gắn kết mang tính tạm thời, khán giả không thể cảm nhận được sự quyến luyến mang tính tri kỷ. Về phía phản diện, Rob Lowe trong vai CEO thuộc môtíp nhân vật chỉ tay năm ngón, không cho thấy bất kỳ sự đe dọa thực sự nào đối với nhóm của Tripp.

Riêng với khán giả nhí, Monster Trucks là một phim “sạch”, đề cao tình bạn bè, thậm chí là ý thức bảo vệ môi trường và thúc đẩy tư duy khoa học.

Monster Trucks (Xe tải quái vật) khởi chiếu ở Việt Nam từ 3/2.

* Trailer phim “Monster Trucks”

Trailer phim 'Monster Truck'

Như Ngọc